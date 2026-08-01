قیمت امروز UnifAI

قیمت لحظه‌ ای UnifAI (UAI) در حال حاضر برابر با $ 0.2519 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.37% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی UAI به USD برابر با $ 0.2519 برای هر UAI می‌ باشد.

توکن UnifAI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #288 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 60.20M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 239.00M UAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، UAI در بازه‌ ای بین $ 0.2449 (حداقل) و $ 0.2575 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.6119597737260863 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.05181624964526384 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز UAI طی یک ساعت گذشته به میزان +2.23% و در هفت روز اخیر به میزان +1.81% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 94.57K رسیده است.

اطلاعات بازار UnifAI (UAI)

رتبه No.288 ارزش بازار $ 60.20M$ 60.20M $ 60.20M حجم (24 ساعته) $ 94.57K$ 94.57K $ 94.57K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 251.90M$ 251.90M $ 251.90M سرمایه در گردش 239.00M 239.00M 239.00M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 23.90% بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی UnifAI برابر است با $ 60.20M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 94.57K. عرضه در گردش UAI برابر است با 239.00M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 251.90M است.