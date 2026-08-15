قیمت امروز DODO

قیمت لحظه‌ ای DODO (DODO) در حال حاضر برابر با $ 0.02026 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.57% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DODO به USD برابر با $ 0.02026 برای هر DODO می‌ باشد.

توکن DODO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #815 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 20.26M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B DODO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DODO در بازه‌ ای بین $ 0.02001 (حداقل) و $ 0.02276 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 8.51245353 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01282599453139506 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DODO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.35% و در هفت روز اخیر به میزان -13.31% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 153.63K رسیده است.

اطلاعات بازار DODO (DODO)

رتبه No.815 ارزش بازار $ 20.26M$ 20.26M $ 20.26M حجم (24 ساعته) $ 153.63K$ 153.63K $ 153.63K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 20.26M$ 20.26M $ 20.26M سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 100.00% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی DODO برابر است با $ 20.26M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 153.63K. عرضه در گردش DODO برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 20.26M است.