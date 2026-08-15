قیمت امروز CEEK

قیمت لحظه‌ ای CEEK (CEEK) در حال حاضر برابر با $ 0.002705 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.61% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CEEK به USD برابر با $ 0.002705 برای هر CEEK می‌ باشد.

توکن CEEK در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1594 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2.18M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 805.72M CEEK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CEEK در بازه‌ ای بین $ 0.002601 (حداقل) و $ 0.002751 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.19692027294679274 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.000948043686336 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CEEK طی یک ساعت گذشته به میزان +0.93% و در هفت روز اخیر به میزان -2.95% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 56.19K رسیده است.

اطلاعات بازار CEEK (CEEK)

رتبه No.1594 ارزش بازار $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M حجم (24 ساعته) $ 56.19K$ 56.19K $ 56.19K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.71M$ 2.71M $ 2.71M سرمایه در گردش 805.72M 805.72M 805.72M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 80.57% بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی CEEK برابر است با $ 2.18M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.19K. عرضه در گردش CEEK برابر است با 805.72M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.71M است.