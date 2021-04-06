قیمت امروز Alien Worlds Trilium

قیمت لحظه‌ ای Alien Worlds Trilium (TLM) در حال حاضر برابر با $ 0.0016057 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.73% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TLM به USD برابر با $ 0.0016057 برای هر TLM می‌ باشد.

توکن Alien Worlds Trilium در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1090 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10.90M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 6.79B TLM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TLM در بازه‌ ای بین $ 0.0015424 (حداقل) و $ 0.0016378 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.91971723 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00093560244009792 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TLM طی یک ساعت گذشته به میزان +0.26% و در هفت روز اخیر به میزان -4.06% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 75.23K رسیده است.

اطلاعات بازار Alien Worlds Trilium (TLM)

رتبه No.1090 ارزش بازار $ 10.90M$ 10.90M $ 10.90M حجم (24 ساعته) $ 75.23K$ 75.23K $ 75.23K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 16.06M$ 16.06M $ 16.06M سرمایه در گردش 6.79B 6.79B 6.79B حداکثر عرضه 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 عرضه کل 7,016,233,886.9004 7,016,233,886.9004 7,016,233,886.9004 نرخ گردش 67.85% تاریخ صدور 2021-04-06 00:00:00 بلاک چین عمومی NONE

ارزش بازار فعلی Alien Worlds Trilium برابر است با $ 10.90M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 75.23K. عرضه در گردش TLM برابر است با 6.79B، و عرضه کل آن 7016233886.9004 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 16.06M است.