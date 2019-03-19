قیمت امروز Celer Network

قیمت لحظه‌ ای Celer Network (CELR) در حال حاضر برابر با $ 0.002066 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.54% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CELR به USD برابر با $ 0.002066 برای هر CELR می‌ باشد.

توکن Celer Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #768 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 16.12M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 7.80B CELR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CELR در بازه‌ ای بین $ 0.00187 (حداقل) و $ 0.002102 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.19869033851597 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00101410762651 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CELR طی یک ساعت گذشته به میزان +0.58% و در هفت روز اخیر به میزان +8.45% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 56.60K رسیده است.

اطلاعات بازار Celer Network (CELR)

رتبه No.768 ارزش بازار $ 16.12M$ 16.12M $ 16.12M حجم (24 ساعته) $ 56.60K$ 56.60K $ 56.60K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 20.66M$ 20.66M $ 20.66M سرمایه در گردش 7.80B 7.80B 7.80B حداکثر عرضه 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 عرضه کل 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 نرخ گردش 78.03% تاریخ صدور 2019-03-19 00:00:00 قیمت صدور $ 0.0067$ 0.0067 $ 0.0067 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Celer Network برابر است با $ 16.12M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.60K. عرضه در گردش CELR برابر است با 7.80B، و عرضه کل آن 10000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 20.66M است.