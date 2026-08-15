قیمت امروز Beldex

قیمت لحظه‌ ای Beldex (BDX) در حال حاضر برابر با $ 0.085 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.52% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BDX به USD برابر با $ 0.085 برای هر BDX می‌ باشد.

توکن Beldex در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #208 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 657.75M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 7.74B BDX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BDX در بازه‌ ای بین $ 0.08001 (حداقل) و $ 0.088 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.171586639362 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01236018644219033 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BDX طی یک ساعت گذشته به میزان +0.67% و در هفت روز اخیر به میزان -8.70% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.93M رسیده است.

اطلاعات بازار Beldex (BDX)

رتبه No.208 ارزش بازار $ 657.75M$ 657.75M $ 657.75M حجم (24 ساعته) $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 844.72M$ 844.72M $ 844.72M سرمایه در گردش 7.74B 7.74B 7.74B عرضه کل 9,937,902,121.442345 9,937,902,121.442345 9,937,902,121.442345 بلاک چین عمومی BDX

ارزش بازار فعلی Beldex برابر است با $ 657.75M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.93M. عرضه در گردش BDX برابر است با 7.74B، و عرضه کل آن 9937902121.442345 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 844.72M است.