قیمت امروز Piggycell

قیمت لحظه‌ ای Piggycell (PIGGY) در حال حاضر برابر با $ 0.01636 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PIGGY به USD برابر با $ 0.01636 برای هر PIGGY می‌ باشد.

توکن Piggycell در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1621 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 694.27K است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 42.44M PIGGY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PIGGY در بازه‌ ای بین $ 0.01632 (حداقل) و $ 0.01645 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.674398453610998 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00762613039746082 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PIGGY طی یک ساعت گذشته به میزان +0.06% و در هفت روز اخیر به میزان -4.78% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 21.18K رسیده است.

اطلاعات بازار Piggycell (PIGGY)

رتبه No.1621 ارزش بازار $ 694.27K$ 694.27K $ 694.27K حجم (24 ساعته) $ 21.18K$ 21.18K $ 21.18K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M سرمایه در گردش 42.44M 42.44M 42.44M حداکثر عرضه 100,000,000 100,000,000 100,000,000 عرضه کل 100,000,000 100,000,000 100,000,000 نرخ گردش 42.43% بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Piggycell برابر است با $ 694.27K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 21.18K. عرضه در گردش PIGGY برابر است با 42.44M، و عرضه کل آن 100000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.64M است.