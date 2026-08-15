قیمت امروز Movement

قیمت لحظه‌ ای Movement (MOVE) در حال حاضر برابر با $ 0.006526 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.61% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MOVE به USD برابر با $ 0.006526 برای هر MOVE می‌ باشد.

توکن Movement در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #427 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 26.12M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.00B MOVE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MOVE در بازه‌ ای بین $ 0.006371 (حداقل) و $ 0.007421 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.448985144751115 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01103966787518598 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MOVE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.08% و در هفت روز اخیر به میزان -9.01% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 74.41K رسیده است.

اطلاعات بازار Movement (MOVE)

رتبه No.427 ارزش بازار $ 26.12M$ 26.12M $ 26.12M حجم (24 ساعته) $ 74.41K$ 74.41K $ 74.41K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 65.26M$ 65.26M $ 65.26M سرمایه در گردش 4.00B 4.00B 4.00B حداکثر عرضه 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 عرضه کل 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 نرخ گردش 40.02% سهم بازار 0.01% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Movement برابر است با $ 26.12M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 74.41K. عرضه در گردش MOVE برابر است با 4.00B، و عرضه کل آن 10000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 65.26M است.