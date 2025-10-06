قیمت لحظه‌ ای ERA امروز برابر است با 0.3279 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ERA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ERA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای ERA امروز برابر است با 0.3279 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ERA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ERA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

ERA قیمت لحظه ای(ERA)

قیمت لحظه‌ ای 1 ERA به USD:

$0.3279
-4.37%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای ERA (ERA)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:02:51 (UTC+8)

اطلاعات قیمت ERA (ERA) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.3266
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.3784
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.3266
$ 0.3784
$ 2.002420427794785
$ 0.2815714145169596
-0.55%

-4.37%

-14.99%

-14.99%

قیمت لحظه‌ ای ERA (ERA) برابر است با $ 0.3279. در 24 ساعت گذشته، ERA در بازه قیمتی حداقل $ 0.3266 تا حداکثر $ 0.3784 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ERA برابر با $ 2.002420427794785 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.2815714145169596 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ERA در یک ساعت گذشته -0.55%، در 24 ساعت گذشته -4.37% و در 7 روز گذشته -14.99% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار ERA (ERA)

No.507

$ 48.69M
$ 409.98K
$ 327.90M
148.50M
1,000,000,000
1,000,000,000
14.85%

ETH

ارزش بازار فعلی ERA برابر است با $ 48.69M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 409.98K. عرضه در گردش ERA برابر است با 148.50M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 327.90M است.

تاریخچه قیمت ERA (ERA) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت ERA برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.014984-4.37%
30 روز$ -0.2209-40.26%
60 روز$ -0.4757-59.20%
90 روز$ -0.8591-72.38%
تغییر قیمت امروز ERA

امروز، ERA تغییر $ -0.014984 (-4.37%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه ERA

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.2209 (-40.26%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه ERA

با گسترش بازه به 60 روز، ERA تغییر $ -0.4757 (-59.20%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه ERA

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.8591 (-72.38%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت ERA (ERA) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت ERA را ببینید.

ERAERA چیست

Caldera اینترنت Rollups است، پروتکلی که کریپتو را سریع‌تر، ارزان‌تر و به هم متصل‌تر از همیشه می‌کند. با Caldera، پروژه‌ها بلاک چین‌های اختصاصی را راه‌اندازی می‌کنند که به صورت یکپارچه به هم متصل می‌شوند - جایی که می‌توانید دارایی‌ها را جابه‌جا کنید، تجارت کنید و با برنامه‌ها بدون اصطکاک در زنجیره‌ها تعامل داشته باشید.

هم اکنون ERA در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های ERA خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ ERA را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره ERA را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید ERA شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت ERA (USD)

ارزش ERA (ERA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از ERA (ERA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت ERA را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت ERA را بررسی کنید!

توکنومیکس ERA (ERA)

درک، توکنومیکس ERA (ERA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ERA بیشتر بدانید!

نحوه خریدERA (ERA)

آیا به دنبال نحوه خرید ERA هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی ERA را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

ERA به ارزهای محلی

1 ERA(ERA) به VND
8,628.6885
1 ERA(ERA) به AUD
A$0.498408
1 ERA(ERA) به GBP
0.242646
1 ERA(ERA) به EUR
0.278715
1 ERA(ERA) به USD
$0.3279
1 ERA(ERA) به MYR
RM1.37718
1 ERA(ERA) به TRY
13.758684
1 ERA(ERA) به JPY
¥49.8408
1 ERA(ERA) به ARS
ARS$469.769214
1 ERA(ERA) به RUB
25.982796
1 ERA(ERA) به INR
28.927338
1 ERA(ERA) به IDR
Rp5,464.997814
1 ERA(ERA) به PHP
19.392006
1 ERA(ERA) به EGP
￡E.15.555576
1 ERA(ERA) به BRL
R$1.760823
1 ERA(ERA) به CAD
C$0.455781
1 ERA(ERA) به BDT
40.128402
1 ERA(ERA) به NGN
477.986388
1 ERA(ERA) به COP
$1,261.152585
1 ERA(ERA) به ZAR
R.5.646438
1 ERA(ERA) به UAH
13.811148
1 ERA(ERA) به TZS
T.Sh.809.627727
1 ERA(ERA) به VES
Bs69.8427
1 ERA(ERA) به CLP
$308.226
1 ERA(ERA) به PKR
Rs92.572728
1 ERA(ERA) به KZT
176.383968
1 ERA(ERA) به THB
฿10.696098
1 ERA(ERA) به TWD
NT$10.050135
1 ERA(ERA) به AED
د.إ1.203393
1 ERA(ERA) به CHF
Fr0.259041
1 ERA(ERA) به HKD
HK$2.544504
1 ERA(ERA) به AMD
֏126.015249
1 ERA(ERA) به MAD
.د.م3.023238
1 ERA(ERA) به MXN
$6.030081
1 ERA(ERA) به SAR
ريال1.229625
1 ERA(ERA) به ETB
Br49.663734
1 ERA(ERA) به KES
KSh42.390912
1 ERA(ERA) به JOD
د.أ0.2324811
1 ERA(ERA) به PLN
1.190277
1 ERA(ERA) به RON
лв1.429644
1 ERA(ERA) به SEK
kr3.069144
1 ERA(ERA) به BGN
лв0.547593
1 ERA(ERA) به HUF
Ft109.298907
1 ERA(ERA) به CZK
6.839994
1 ERA(ERA) به KWD
د.ك0.1003374
1 ERA(ERA) به ILS
1.065675
1 ERA(ERA) به BOB
Bs2.269068
1 ERA(ERA) به AZN
0.55743
1 ERA(ERA) به TJS
SM3.033075
1 ERA(ERA) به GEL
0.891888
1 ERA(ERA) به AOA
Kz299.998989
1 ERA(ERA) به BHD
.د.ب0.1232904
1 ERA(ERA) به BMD
$0.3279
1 ERA(ERA) به DKK
kr2.09856
1 ERA(ERA) به HNL
L8.640165
1 ERA(ERA) به MUR
14.912892
1 ERA(ERA) به NAD
$5.646438
1 ERA(ERA) به NOK
kr3.272442
1 ERA(ERA) به NZD
$0.567267
1 ERA(ERA) به PAB
B/.0.3279
1 ERA(ERA) به PGK
K1.37718
1 ERA(ERA) به QAR
ر.ق1.193556
1 ERA(ERA) به RSD
дин.32.973624
1 ERA(ERA) به UZS
soʻm3,998.779848
1 ERA(ERA) به ALL
L27.264885
1 ERA(ERA) به ANG
ƒ0.586941
1 ERA(ERA) به AWG
ƒ0.59022
1 ERA(ERA) به BBD
$0.6558
1 ERA(ERA) به BAM
KM0.550872
1 ERA(ERA) به BIF
Fr975.8304
1 ERA(ERA) به BND
$0.422991
1 ERA(ERA) به BSD
$0.3279
1 ERA(ERA) به JMD
$52.578765
1 ERA(ERA) به KHR
1,322.174775
1 ERA(ERA) به KMF
Fr138.7017
1 ERA(ERA) به LAK
7,128.260727
1 ERA(ERA) به LKR
රු99.753738
1 ERA(ERA) به MDL
L5.554626
1 ERA(ERA) به MGA
Ar1,470.40197
1 ERA(ERA) به MOP
P2.6232
1 ERA(ERA) به MVR
5.01687
1 ERA(ERA) به MWK
MK569.270469
1 ERA(ERA) به MZN
MT20.956089
1 ERA(ERA) به NPR
रु46.292922
1 ERA(ERA) به PYG
2,325.4668
1 ERA(ERA) به RWF
Fr475.7829
1 ERA(ERA) به SBD
$2.698617
1 ERA(ERA) به SCR
4.482393
1 ERA(ERA) به SRD
$13.079931
1 ERA(ERA) به SVC
$2.869125
1 ERA(ERA) به SZL
L5.646438
1 ERA(ERA) به TMT
m1.150929
1 ERA(ERA) به TND
د.ت0.9568122
1 ERA(ERA) به TTD
$2.226441
1 ERA(ERA) به UGX
Sh1,142.4036
1 ERA(ERA) به XAF
Fr184.2798
1 ERA(ERA) به XCD
$0.88533
1 ERA(ERA) به XOF
Fr184.2798
1 ERA(ERA) به XPF
Fr33.4458
1 ERA(ERA) به BWP
P4.377465
1 ERA(ERA) به BZD
$0.659079
1 ERA(ERA) به CVE
$31.120989
1 ERA(ERA) به DJF
Fr58.0383
1 ERA(ERA) به DOP
$21.001995
1 ERA(ERA) به DZD
د.ج42.633558
1 ERA(ERA) به FJD
$0.741054
1 ERA(ERA) به GNF
Fr2,851.0905
1 ERA(ERA) به GTQ
Q2.511714
1 ERA(ERA) به GYD
$68.655702
1 ERA(ERA) به ISK
kr40.0038

منابع ERA

برای درک عمیق‌ تر ERA، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی ERA
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره ERA

امروز ERA (ERA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ERA به واحد USD برابر است با 0.3279 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ERA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ERA نسبت به USD برابر است با $ 0.3279. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار ERA چقدر است؟
ارزش بازار ERA برابر است با $ 48.69M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ERA چقدر است؟
عرضه در گردش ERA برابر است با 148.50M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ERA چقدر بوده است؟
ERA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 2.002420427794785 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ERA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ERA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.2815714145169596 USD رسید.
حجم معاملات ERA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ERA برابر است با $ 409.98K USD.
آیا ERA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ERA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ERA مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به ERA (ERA)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

