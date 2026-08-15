قیمت امروز Brazil National Fan

قیمت لحظه‌ ای Brazil National Fan (BFT) در حال حاضر برابر با $ 0.0012775 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.13% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BFT به USD برابر با $ 0.0012775 برای هر BFT می‌ باشد.

توکن Brazil National Fan در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #2620 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 36.76K است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 28.77M BFT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BFT در بازه‌ ای بین $ 0.0011887 (حداقل) و $ 0.001447 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.7131523790128653 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00570924666345764 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BFT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.08% و در هفت روز اخیر به میزان +0.14% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 56.96K رسیده است.

اطلاعات بازار Brazil National Fan (BFT)

رتبه No.2620 ارزش بازار $ 36.76K$ 36.76K $ 36.76K حجم (24 ساعته) $ 56.96K$ 56.96K $ 56.96K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 127.75K$ 127.75K $ 127.75K سرمایه در گردش 28.77M 28.77M 28.77M حداکثر عرضه 100,000,000 100,000,000 100,000,000 عرضه کل 28,772,500 28,772,500 28,772,500 نرخ گردش 28.77% بلاک چین عمومی BITCI

ارزش بازار فعلی Brazil National Fan برابر است با $ 36.76K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.96K. عرضه در گردش BFT برابر است با 28.77M، و عرضه کل آن 28772500 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 127.75K است.