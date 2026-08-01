قیمت امروز Sentism

قیمت لحظه‌ ای Sentism (SENTIS) در حال حاضر برابر با $ 0.22337 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.70% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SENTIS به USD برابر با $ 0.22337 برای هر SENTIS می‌ باشد.

توکن Sentism در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 43.78M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 196.00M SENTIS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SENTIS در بازه‌ ای بین $ 0.21783 (حداقل) و $ 0.22535 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SENTIS طی یک ساعت گذشته به میزان +0.05% و در هفت روز اخیر به میزان +4.04% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 34.78K رسیده است.

اطلاعات بازار Sentism (SENTIS)

ارزش بازار $ 43.78M$ 43.78M $ 43.78M حجم (24 ساعته) $ 34.78K$ 34.78K $ 34.78K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 223.37M$ 223.37M $ 223.37M سرمایه در گردش 196.00M 196.00M 196.00M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 19.60% بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Sentism برابر است با $ 43.78M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 34.78K. عرضه در گردش SENTIS برابر است با 196.00M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 223.37M است.