قیمت امروز DPIN

قیمت لحظه‌ ای DPIN (DPN) در حال حاضر برابر با $ 2.005 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.85% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DPN به USD برابر با $ 2.005 برای هر DPN می‌ باشد.

توکن DPIN در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #4290 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 0.00 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 0.00 DPN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DPN در بازه‌ ای بین $ 2.005 (حداقل) و $ 2.064 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 9.937876660883697 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.7375586220227013 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DPN طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -8.58% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 14.17 رسیده است.

اطلاعات بازار DPIN (DPN)

رتبه No.4290 ارزش بازار $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 حجم (24 ساعته) $ 14.17$ 14.17 $ 14.17 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 421.05M$ 421.05M $ 421.05M سرمایه در گردش 0.00 0.00 0.00 حداکثر عرضه 210,000,000 210,000,000 210,000,000 عرضه کل 26,231,479 26,231,479 26,231,479 نرخ گردش 0.00% بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی DPIN برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 14.17. عرضه در گردش DPN برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 26231479 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 421.05M است.