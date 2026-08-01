قیمت امروز Superform

قیمت لحظه‌ ای Superform (SUPERFORM) در حال حاضر برابر با $ 0.05351 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.03% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SUPERFORM به USD برابر با $ 0.05351 برای هر SUPERFORM می‌ باشد.

توکن Superform در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #870 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10.27M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 191.88M SUPERFORM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SUPERFORM در بازه‌ ای بین $ 0.05196 (حداقل) و $ 0.05357 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.2998819904827718 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.02761415154785687 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SUPERFORM طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -9.43% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 52.41K رسیده است.

اطلاعات بازار Superform (SUPERFORM)

رتبه No.870 ارزش بازار $ 10.27M$ 10.27M $ 10.27M حجم (24 ساعته) $ 52.41K$ 52.41K $ 52.41K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 53.51M$ 53.51M $ 53.51M سرمایه در گردش 191.88M 191.88M 191.88M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 19.18% بلاک چین عمومی BASE

ارزش بازار فعلی Superform برابر است با $ 10.27M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 52.41K. عرضه در گردش SUPERFORM برابر است با 191.88M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 53.51M است.