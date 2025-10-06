قیمت لحظه‌ ای McDonald s xStock امروز برابر است با 308.92 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MCDX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MCDX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای McDonald s xStock امروز برابر است با 308.92 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MCDX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MCDX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره MCDX

اطلاعات قیمت MCDX

وب‌سایت رسمی MCDX

توکنومیکس MCDX

پیش‌بینی قیمت MCDX

تاریخچه MCDX

راهنمای خرید MCDX

مبدل MCDX به ارز فیات

اسپات MCDX

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو McDonald s xStock

McDonald s xStock قیمت لحظه ای(MCDX)

قیمت لحظه‌ ای 1 MCDX به USD:

$308.93
$308.93$308.93
+0.08%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای McDonald s xStock (MCDX)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:10:03 (UTC+8)

اطلاعات قیمت McDonald s xStock (MCDX) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 301.43
$ 301.43$ 301.43
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 310.64
$ 310.64$ 310.64
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 301.43
$ 301.43$ 301.43

$ 310.64
$ 310.64$ 310.64

$ 319.1120635657469
$ 319.1120635657469$ 319.1120635657469

$ 293.2122259186859
$ 293.2122259186859$ 293.2122259186859

-0.01%

+0.08%

+0.42%

+0.42%

قیمت لحظه‌ ای McDonald s xStock (MCDX) برابر است با $ 308.92. در 24 ساعت گذشته، MCDX در بازه قیمتی حداقل $ 301.43 تا حداکثر $ 310.64 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MCDX برابر با $ 319.1120635657469 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 293.2122259186859 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MCDX در یک ساعت گذشته -0.01%، در 24 ساعت گذشته +0.08% و در 7 روز گذشته +0.42% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار McDonald s xStock (MCDX)

No.2293

$ 836.83K
$ 836.83K$ 836.83K

$ 79.47K
$ 79.47K$ 79.47K

$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M

2.71K
2.71K 2.71K

--
----

5,499.92445863
5,499.92445863 5,499.92445863

SOL

ارزش بازار فعلی McDonald s xStock برابر است با $ 836.83K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 79.47K. عرضه در گردش MCDX برابر است با 2.71K، و عرضه کل آن 5499.92445863 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.70M است.

تاریخچه قیمت McDonald s xStock (MCDX) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت McDonald s xStock برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.2469+0.08%
30 روز$ +3.51+1.14%
60 روز$ -5.17-1.65%
90 روز$ +5.56+1.83%
تغییر قیمت امروز McDonald s xStock

امروز، MCDX تغییر $ +0.2469 (+0.08%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه McDonald s xStock

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +3.51 (+1.14%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه McDonald s xStock

با گسترش بازه به 60 روز، MCDX تغییر $ -5.17 (-1.65%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه McDonald s xStock

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +5.56 (+1.83%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت McDonald s xStock (MCDX) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت McDonald s xStock را ببینید.

McDonald s xStockMCDX چیست

McDonald’s xStock (MCDx) یک گواهی ردیاب (Tracker Certificate) است که به‌صورت توکن‌ های Solana SPL و ERC-20 منتشر شده است. MCDx قیمت سهام شرکت McDonald's Corporation (دارایی پایه) را دنبال می‌ کند. این توکن برای ارائه دسترسی مطابق با مقررات به قیمت سهام McDonald's Corporation به شرکت‌ کنندگان واجد شرایط بازار ارزهای دیجیتال طراحی شده است، در حالی‌که مزایای فناوری بلاک‌ چین را نیز حفظ می‌ کند.

هم اکنون McDonald s xStock در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های McDonald s xStock خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ MCDX را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره McDonald s xStock را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید McDonald s xStock شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت McDonald s xStock (USD)

ارزش McDonald s xStock (MCDX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از McDonald s xStock (MCDX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت McDonald s xStock را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت McDonald s xStock را بررسی کنید!

توکنومیکس McDonald s xStock (MCDX)

درک، توکنومیکس McDonald s xStock (MCDX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MCDX بیشتر بدانید!

نحوه خریدMcDonald s xStock (MCDX)

آیا به دنبال نحوه خرید McDonald s xStock هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی McDonald s xStock را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

MCDX به ارزهای محلی

1 McDonald s xStock(MCDX) به VND
8,129,229.8
1 McDonald s xStock(MCDX) به AUD
A$469.5584
1 McDonald s xStock(MCDX) به GBP
228.6008
1 McDonald s xStock(MCDX) به EUR
262.582
1 McDonald s xStock(MCDX) به USD
$308.92
1 McDonald s xStock(MCDX) به MYR
RM1,297.464
1 McDonald s xStock(MCDX) به TRY
12,962.2832
1 McDonald s xStock(MCDX) به JPY
¥46,955.84
1 McDonald s xStock(MCDX) به ARS
ARS$442,577.3272
1 McDonald s xStock(MCDX) به RUB
24,475.7316
1 McDonald s xStock(MCDX) به INR
27,252.9224
1 McDonald s xStock(MCDX) به IDR
Rp5,148,664.6072
1 McDonald s xStock(MCDX) به PHP
18,260.2612
1 McDonald s xStock(MCDX) به EGP
￡E.14,655.1648
1 McDonald s xStock(MCDX) به BRL
R$1,658.9004
1 McDonald s xStock(MCDX) به CAD
C$429.3988
1 McDonald s xStock(MCDX) به BDT
37,805.6296
1 McDonald s xStock(MCDX) به NGN
450,318.8624
1 McDonald s xStock(MCDX) به COP
$1,188,152.658
1 McDonald s xStock(MCDX) به ZAR
R.5,316.5132
1 McDonald s xStock(MCDX) به UAH
13,011.7104
1 McDonald s xStock(MCDX) به TZS
T.Sh.762,763.6396
1 McDonald s xStock(MCDX) به VES
Bs65,799.96
1 McDonald s xStock(MCDX) به CLP
$290,384.8
1 McDonald s xStock(MCDX) به PKR
Rs87,214.2944
1 McDonald s xStock(MCDX) به KZT
166,174.2464
1 McDonald s xStock(MCDX) به THB
฿10,070.792
1 McDonald s xStock(MCDX) به TWD
NT$9,462.2196
1 McDonald s xStock(MCDX) به AED
د.إ1,133.7364
1 McDonald s xStock(MCDX) به CHF
Fr244.0468
1 McDonald s xStock(MCDX) به HKD
HK$2,397.2192
1 McDonald s xStock(MCDX) به AMD
֏118,721.0452
1 McDonald s xStock(MCDX) به MAD
.د.م2,848.2424
1 McDonald s xStock(MCDX) به MXN
$5,681.0388
1 McDonald s xStock(MCDX) به SAR
ريال1,158.45
1 McDonald s xStock(MCDX) به ETB
Br46,789.0232
1 McDonald s xStock(MCDX) به KES
KSh39,937.1776
1 McDonald s xStock(MCDX) به JOD
د.أ219.02428
1 McDonald s xStock(MCDX) به PLN
1,121.3796
1 McDonald s xStock(MCDX) به RON
лв1,346.8912
1 McDonald s xStock(MCDX) به SEK
kr2,891.4912
1 McDonald s xStock(MCDX) به BGN
лв515.8964
1 McDonald s xStock(MCDX) به HUF
Ft103,006.2848
1 McDonald s xStock(MCDX) به CZK
6,440.982
1 McDonald s xStock(MCDX) به KWD
د.ك94.52952
1 McDonald s xStock(MCDX) به ILS
1,003.99
1 McDonald s xStock(MCDX) به BOB
Bs2,137.7264
1 McDonald s xStock(MCDX) به AZN
525.164
1 McDonald s xStock(MCDX) به TJS
SM2,857.51
1 McDonald s xStock(MCDX) به GEL
840.2624
1 McDonald s xStock(MCDX) به AOA
Kz282,633.9972
1 McDonald s xStock(MCDX) به BHD
.د.ب116.15392
1 McDonald s xStock(MCDX) به BMD
$308.92
1 McDonald s xStock(MCDX) به DKK
kr1,977.088
1 McDonald s xStock(MCDX) به HNL
L8,140.042
1 McDonald s xStock(MCDX) به MUR
14,049.6816
1 McDonald s xStock(MCDX) به NAD
$5,319.6024
1 McDonald s xStock(MCDX) به NOK
kr3,079.9324
1 McDonald s xStock(MCDX) به NZD
$534.4316
1 McDonald s xStock(MCDX) به PAB
B/.308.92
1 McDonald s xStock(MCDX) به PGK
K1,297.464
1 McDonald s xStock(MCDX) به QAR
ر.ق1,124.4688
1 McDonald s xStock(MCDX) به RSD
дин.31,058.8168
1 McDonald s xStock(MCDX) به UZS
soʻm3,767,316.4704
1 McDonald s xStock(MCDX) به ALL
L25,686.698
1 McDonald s xStock(MCDX) به ANG
ƒ552.9668
1 McDonald s xStock(MCDX) به AWG
ƒ556.056
1 McDonald s xStock(MCDX) به BBD
$617.84
1 McDonald s xStock(MCDX) به BAM
KM518.9856
1 McDonald s xStock(MCDX) به BIF
Fr919,345.92
1 McDonald s xStock(MCDX) به BND
$398.5068
1 McDonald s xStock(MCDX) به BSD
$308.92
1 McDonald s xStock(MCDX) به JMD
$49,535.322
1 McDonald s xStock(MCDX) به KHR
1,245,642.67
1 McDonald s xStock(MCDX) به KMF
Fr130,673.16
1 McDonald s xStock(MCDX) به LAK
6,715,652.0396
1 McDonald s xStock(MCDX) به LKR
රු93,979.6424
1 McDonald s xStock(MCDX) به MDL
L5,233.1048
1 McDonald s xStock(MCDX) به MGA
Ar1,385,289.956
1 McDonald s xStock(MCDX) به MOP
P2,471.36
1 McDonald s xStock(MCDX) به MVR
4,726.476
1 McDonald s xStock(MCDX) به MWK
MK536,319.1012
1 McDonald s xStock(MCDX) به MZN
MT19,743.0772
1 McDonald s xStock(MCDX) به NPR
रु43,613.3256
1 McDonald s xStock(MCDX) به PYG
2,190,860.64
1 McDonald s xStock(MCDX) به RWF
Fr448,242.92
1 McDonald s xStock(MCDX) به SBD
$2,542.4116
1 McDonald s xStock(MCDX) به SCR
4,222.9364
1 McDonald s xStock(MCDX) به SRD
$12,322.8188
1 McDonald s xStock(MCDX) به SVC
$2,703.05
1 McDonald s xStock(MCDX) به SZL
L5,319.6024
1 McDonald s xStock(MCDX) به TMT
m1,084.3092
1 McDonald s xStock(MCDX) به TND
د.ت901.42856
1 McDonald s xStock(MCDX) به TTD
$2,097.5668
1 McDonald s xStock(MCDX) به UGX
Sh1,076,277.28
1 McDonald s xStock(MCDX) به XAF
Fr173,613.04
1 McDonald s xStock(MCDX) به XCD
$834.084
1 McDonald s xStock(MCDX) به XOF
Fr173,613.04
1 McDonald s xStock(MCDX) به XPF
Fr31,509.84
1 McDonald s xStock(MCDX) به BWP
P4,124.082
1 McDonald s xStock(MCDX) به BZD
$620.9292
1 McDonald s xStock(MCDX) به CVE
$29,319.5972
1 McDonald s xStock(MCDX) به DJF
Fr54,678.84
1 McDonald s xStock(MCDX) به DOP
$19,786.326
1 McDonald s xStock(MCDX) به DZD
د.ج40,165.7784
1 McDonald s xStock(MCDX) به FJD
$698.1592
1 McDonald s xStock(MCDX) به GNF
Fr2,686,059.4
1 McDonald s xStock(MCDX) به GTQ
Q2,366.3272
1 McDonald s xStock(MCDX) به GYD
$64,681.6696
1 McDonald s xStock(MCDX) به ISK
kr37,688.24

منابع McDonald s xStock

برای درک عمیق‌ تر McDonald s xStock، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی McDonald s xStock
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره McDonald s xStock

امروز McDonald s xStock (MCDX) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MCDX به واحد USD برابر است با 308.92 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MCDX نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MCDX نسبت به USD برابر است با $ 308.92. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار McDonald s xStock چقدر است؟
ارزش بازار MCDX برابر است با $ 836.83K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MCDX چقدر است؟
عرضه در گردش MCDX برابر است با 2.71K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MCDX چقدر بوده است؟
MCDX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 319.1120635657469 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MCDX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MCDX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 293.2122259186859 USD رسید.
حجم معاملات MCDX چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MCDX برابر است با $ 79.47K USD.
آیا MCDX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MCDX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MCDX مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:10:03 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به McDonald s xStock (MCDX)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب MCDX به USD

مقدار

MCDX
MCDX
USD
USD

1 MCDX = 308.92 USD

معامله MCDX

/USDTMCDX
$308.93
$308.93$308.93
+0.11%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,369.45
$114,369.45$114,369.45

-0.52%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,138.87
$4,138.87$4,138.87

-0.81%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05519
$0.05519$0.05519

-0.93%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.63
$201.63$201.63

+0.75%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1306
$4.1306$4.1306

-20.35%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,138.87
$4,138.87$4,138.87

-0.81%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,369.45
$114,369.45$114,369.45

-0.52%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.63
$201.63$201.63

+0.75%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6443
$2.6443$2.6443

-0.63%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,143.95
$1,143.95$1,143.95

+0.02%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001181
$0.001181$0.001181

+96.83%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01801
$0.01801$0.01801

+80.10%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001600
$0.0000000000000001600$0.0000000000000001600

+1,367.88%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1610
$0.1610$0.1610

+222.00%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000292
$0.0000000000292$0.0000000000292

+186.27%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04607
$0.04607$0.04607

+130.35%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01801
$0.01801$0.01801

+80.10%