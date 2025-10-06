AvantisAVNT چیست

Avantis is a decentralized perpetuals exchange designed for high-leverage trading across crypto and real-world assets (RWAs), including FX, commodities, indices, and soon, equities. Backed by Pantera and Coinbase, Avantis is the largest DEX on Base by volumes, and brings institutional-grade products to DeFi, letting users trade with up to 500x leverage in a transparent, permissionless environment.

هم اکنون Avantis در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Avantis خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.



به‌ علاوه، می‌ توانید:

- در دسترس بودن استیکینگ AVNT را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.

- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Avantis را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Avantis شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Avantis (USD)

ارزش Avantis (AVNT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Avantis (AVNT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Avantis را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Avantis را بررسی کنید!

توکنومیکس Avantis (AVNT)

درک، توکنومیکس Avantis (AVNT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده AVNT بیشتر بدانید!

نحوه خریدAvantis (AVNT)

آیا به دنبال نحوه خرید Avantis هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Avantis را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

AVNT به ارزهای محلی

استفاده از مبدل را امتحان کنید

منابع Avantis

برای درک عمیق‌ تر Avantis، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Avantis امروز Avantis (AVNT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای AVNT به واحد USD برابر است با 0.6831 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی AVNT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.6831 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی AVNT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Avantis چقدر است؟ ارزش بازار AVNT برابر است با $ 176.38M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش AVNT چقدر است؟ عرضه در گردش AVNT برابر است با 258.21M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت AVNT چقدر بوده است؟ AVNT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 2.662191408541985 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت AVNT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ AVNT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.17956381875221758 USD رسید. حجم معاملات AVNT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AVNT برابر است با $ 5.05M USD . آیا AVNT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد AVNT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AVNT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Avantis (AVNT)

