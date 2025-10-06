قیمت لحظه‌ ای Avantis امروز برابر است با 0.6831 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت AVNT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت AVNT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Avantis امروز برابر است با 0.6831 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت AVNT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت AVNT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Avantis

Avantis قیمت لحظه ای(AVNT)

قیمت لحظه‌ ای 1 AVNT به USD:

$0.6831
$0.6831$0.6831
-5.09%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Avantis (AVNT)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:30:58 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Avantis (AVNT) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.6754
$ 0.6754$ 0.6754
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.8
$ 0.8$ 0.8
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.6754
$ 0.6754$ 0.6754

$ 0.8
$ 0.8$ 0.8

$ 2.662191408541985
$ 2.662191408541985$ 2.662191408541985

$ 0.17956381875221758
$ 0.17956381875221758$ 0.17956381875221758

-2.03%

-5.09%

-0.88%

-0.88%

قیمت لحظه‌ ای Avantis (AVNT) برابر است با $ 0.6831. در 24 ساعت گذشته، AVNT در بازه قیمتی حداقل $ 0.6754 تا حداکثر $ 0.8 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته AVNT برابر با $ 2.662191408541985 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.17956381875221758 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، AVNT در یک ساعت گذشته -2.03%، در 24 ساعت گذشته -5.09% و در 7 روز گذشته -0.88% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Avantis (AVNT)

No.188

$ 176.38M
$ 176.38M$ 176.38M

$ 5.05M
$ 5.05M$ 5.05M

$ 683.10M
$ 683.10M$ 683.10M

258.21M
258.21M 258.21M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.82%

0.01%

BASE

ارزش بازار فعلی Avantis برابر است با $ 176.38M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 5.05M. عرضه در گردش AVNT برابر است با 258.21M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 683.10M است.

تاریخچه قیمت Avantis (AVNT) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Avantis برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.036634-5.09%
30 روز$ -0.7466-52.23%
60 روز$ +0.6331+1,266.20%
90 روز$ +0.6331+1,266.20%
تغییر قیمت امروز Avantis

امروز، AVNT تغییر $ -0.036634 (-5.09%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Avantis

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.7466 (-52.23%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Avantis

با گسترش بازه به 60 روز، AVNT تغییر $ +0.6331 (+1,266.20%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Avantis

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.6331 (+1,266.20%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Avantis (AVNT) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Avantis را ببینید.

AvantisAVNT چیست

Avantis is a decentralized perpetuals exchange designed for high-leverage trading across crypto and real-world assets (RWAs), including FX, commodities, indices, and soon, equities. Backed by Pantera and Coinbase, Avantis is the largest DEX on Base by volumes, and brings institutional-grade products to DeFi, letting users trade with up to 500x leverage in a transparent, permissionless environment.

هم اکنون Avantis در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Avantis خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ AVNT را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Avantis را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Avantis شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Avantis (USD)

ارزش Avantis (AVNT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Avantis (AVNT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Avantis را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Avantis را بررسی کنید!

توکنومیکس Avantis (AVNT)

درک، توکنومیکس Avantis (AVNT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده AVNT بیشتر بدانید!

نحوه خریدAvantis (AVNT)

آیا به دنبال نحوه خرید Avantis هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Avantis را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

AVNT به ارزهای محلی

1 Avantis(AVNT) به VND
17,975.7765
1 Avantis(AVNT) به AUD
A$1.038312
1 Avantis(AVNT) به GBP
0.505494
1 Avantis(AVNT) به EUR
0.580635
1 Avantis(AVNT) به USD
$0.6831
1 Avantis(AVNT) به MYR
RM2.86902
1 Avantis(AVNT) به TRY
28.662876
1 Avantis(AVNT) به JPY
¥103.8312
1 Avantis(AVNT) به ARS
ARS$978.650046
1 Avantis(AVNT) به RUB
54.128844
1 Avantis(AVNT) به INR
60.263082
1 Avantis(AVNT) به IDR
Rp11,384.995446
1 Avantis(AVNT) به PHP
40.405365
1 Avantis(AVNT) به EGP
￡E.32.413095
1 Avantis(AVNT) به BRL
R$3.668247
1 Avantis(AVNT) به CAD
C$0.949509
1 Avantis(AVNT) به BDT
83.597778
1 Avantis(AVNT) به NGN
995.768532
1 Avantis(AVNT) به COP
$2,627.305065
1 Avantis(AVNT) به ZAR
R.11.756151
1 Avantis(AVNT) به UAH
28.772172
1 Avantis(AVNT) به TZS
T.Sh.1,686.662703
1 Avantis(AVNT) به VES
Bs145.5003
1 Avantis(AVNT) به CLP
$641.4309
1 Avantis(AVNT) به PKR
Rs192.852792
1 Avantis(AVNT) به KZT
367.453152
1 Avantis(AVNT) به THB
฿22.296384
1 Avantis(AVNT) به TWD
NT$20.916522
1 Avantis(AVNT) به AED
د.إ2.506977
1 Avantis(AVNT) به CHF
Fr0.539649
1 Avantis(AVNT) به HKD
HK$5.300856
1 Avantis(AVNT) به AMD
֏262.522161
1 Avantis(AVNT) به MAD
.د.م6.298182
1 Avantis(AVNT) به MXN
$12.562209
1 Avantis(AVNT) به SAR
ريال2.561625
1 Avantis(AVNT) به ETB
Br103.462326
1 Avantis(AVNT) به KES
KSh88.311168
1 Avantis(AVNT) به JOD
د.أ0.4843179
1 Avantis(AVNT) به PLN
2.479653
1 Avantis(AVNT) به RON
лв2.978316
1 Avantis(AVNT) به SEK
kr6.393816
1 Avantis(AVNT) به BGN
лв1.140777
1 Avantis(AVNT) به HUF
Ft227.697723
1 Avantis(AVNT) به CZK
14.249466
1 Avantis(AVNT) به KWD
د.ك0.2090286
1 Avantis(AVNT) به ILS
2.220075
1 Avantis(AVNT) به BOB
Bs4.727052
1 Avantis(AVNT) به AZN
1.16127
1 Avantis(AVNT) به TJS
SM6.318675
1 Avantis(AVNT) به GEL
1.858032
1 Avantis(AVNT) به AOA
Kz624.975021
1 Avantis(AVNT) به BHD
.د.ب0.2568456
1 Avantis(AVNT) به BMD
$0.6831
1 Avantis(AVNT) به DKK
kr4.37184
1 Avantis(AVNT) به HNL
L17.999685
1 Avantis(AVNT) به MUR
31.067388
1 Avantis(AVNT) به NAD
$11.762982
1 Avantis(AVNT) به NOK
kr6.810507
1 Avantis(AVNT) به NZD
$1.181763
1 Avantis(AVNT) به PAB
B/.0.6831
1 Avantis(AVNT) به PGK
K2.86902
1 Avantis(AVNT) به QAR
ر.ق2.486484
1 Avantis(AVNT) به RSD
дин.68.672043
1 Avantis(AVNT) به UZS
soʻm8,330.486472
1 Avantis(AVNT) به ALL
L56.799765
1 Avantis(AVNT) به ANG
ƒ1.222749
1 Avantis(AVNT) به AWG
ƒ1.22958
1 Avantis(AVNT) به BBD
$1.3662
1 Avantis(AVNT) به BAM
KM1.147608
1 Avantis(AVNT) به BIF
Fr2,032.9056
1 Avantis(AVNT) به BND
$0.881199
1 Avantis(AVNT) به BSD
$0.6831
1 Avantis(AVNT) به JMD
$109.535085
1 Avantis(AVNT) به KHR
2,754.429975
1 Avantis(AVNT) به KMF
Fr288.9513
1 Avantis(AVNT) به LAK
14,849.999703
1 Avantis(AVNT) به LKR
රු207.812682
1 Avantis(AVNT) به MDL
L11.571714
1 Avantis(AVNT) به MGA
Ar3,063.22533
1 Avantis(AVNT) به MOP
P5.4648
1 Avantis(AVNT) به MVR
10.45143
1 Avantis(AVNT) به MWK
MK1,185.936741
1 Avantis(AVNT) به MZN
MT43.656921
1 Avantis(AVNT) به NPR
रु96.440058
1 Avantis(AVNT) به PYG
4,844.5452
1 Avantis(AVNT) به RWF
Fr991.1781
1 Avantis(AVNT) به SBD
$5.621913
1 Avantis(AVNT) به SCR
9.337977
1 Avantis(AVNT) به SRD
$27.248859
1 Avantis(AVNT) به SVC
$5.977125
1 Avantis(AVNT) به SZL
L11.762982
1 Avantis(AVNT) به TMT
m2.397681
1 Avantis(AVNT) به TND
د.ت1.9932858
1 Avantis(AVNT) به TTD
$4.638249
1 Avantis(AVNT) به UGX
Sh2,379.9204
1 Avantis(AVNT) به XAF
Fr383.9022
1 Avantis(AVNT) به XCD
$1.84437
1 Avantis(AVNT) به XOF
Fr383.9022
1 Avantis(AVNT) به XPF
Fr69.6762
1 Avantis(AVNT) به BWP
P9.119385
1 Avantis(AVNT) به BZD
$1.373031
1 Avantis(AVNT) به CVE
$64.833021
1 Avantis(AVNT) به DJF
Fr120.9087
1 Avantis(AVNT) به DOP
$43.752555
1 Avantis(AVNT) به DZD
د.ج88.816662
1 Avantis(AVNT) به FJD
$1.543806
1 Avantis(AVNT) به GNF
Fr5,939.5545
1 Avantis(AVNT) به GTQ
Q5.232546
1 Avantis(AVNT) به GYD
$143.027478
1 Avantis(AVNT) به ISK
kr83.3382

منابع Avantis

برای درک عمیق‌ تر Avantis، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Avantis
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Avantis

امروز Avantis (AVNT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای AVNT به واحد USD برابر است با 0.6831 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی AVNT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی AVNT نسبت به USD برابر است با $ 0.6831. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Avantis چقدر است؟
ارزش بازار AVNT برابر است با $ 176.38M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش AVNT چقدر است؟
عرضه در گردش AVNT برابر است با 258.21M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت AVNT چقدر بوده است؟
AVNT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 2.662191408541985 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت AVNT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
AVNT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.17956381875221758 USD رسید.
حجم معاملات AVNT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AVNT برابر است با $ 5.05M USD.
آیا AVNT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد AVNT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AVNT مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:30:58 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب AVNT به USD

مقدار

مقدار

AVNT
AVNT
USD
USD

1 AVNT = 0.6831 USD

معامله AVNT

/USDTAVNT
$0.6831
$0.6831$0.6831
-5.04%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

