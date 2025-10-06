قیمت لحظه‌ ای CarFi امروز برابر است با 0.4588 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CARFI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CARFI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای CarFi امروز برابر است با 0.4588 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CARFI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CARFI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو CarFi

CarFi قیمت لحظه ای(CARFI)

قیمت لحظه‌ ای 1 CARFI به USD:

$0.4588
$0.4588
-0.49%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای CarFi (CARFI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:57:56 (UTC+8)

اطلاعات قیمت CarFi (CARFI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.405
$ 0.405
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.5204
$ 0.5204
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.405
$ 0.405

$ 0.5204
$ 0.5204

--
----

--
----

+3.80%

-0.49%

+28.33%

+28.33%

قیمت لحظه‌ ای CarFi (CARFI) برابر است با $ 0.4588. در 24 ساعت گذشته، CARFI در بازه قیمتی حداقل $ 0.405 تا حداکثر $ 0.5204 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته CARFI برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، CARFI در یک ساعت گذشته +3.80%، در 24 ساعت گذشته -0.49% و در 7 روز گذشته +28.33% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار CarFi (CARFI)

--
----

$ 53.96K
$ 53.96K

$ 45.88M
$ 45.88M

--
----

100,000,000
100,000,000

ETH

ارزش بازار فعلی CarFi برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 53.96K. عرضه در گردش CARFI برابر است با --، و عرضه کل آن 100000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 45.88M است.

تاریخچه قیمت CarFi (CARFI) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت CarFi برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.002259-0.49%
30 روز$ +0.3072+202.63%
60 روز$ +0.3088+205.86%
90 روز$ +0.3088+205.86%
تغییر قیمت امروز CarFi

امروز، CARFI تغییر $ -0.002259 (-0.49%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه CarFi

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.3072 (+202.63%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه CarFi

با گسترش بازه به 60 روز، CARFI تغییر $ +0.3088 (+205.86%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه CarFi

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.3088 (+205.86%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت CarFi (CARFI) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت CarFi را ببینید.

CarFiCARFI چیست

پلتفرم CarFi یک پلتفرم زیرساختی است که برای صدور و معامله دارایی‌ های دنیای واقعی (RWA) طراحی شده است و امکان نمایش، تأیید و گردش دارایی‌های مختلف دنیای واقعی که از نظر قانونی قابل اجرا هستند را به صورت درون زنجیره‌ای فراهم می‌کند.

هم اکنون CarFi در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های CarFi خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ CARFI را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره CarFi را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید CarFi شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت CarFi (USD)

ارزش CarFi (CARFI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از CarFi (CARFI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت CarFi را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت CarFi را بررسی کنید!

توکنومیکس CarFi (CARFI)

درک، توکنومیکس CarFi (CARFI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CARFI بیشتر بدانید!

نحوه خریدCarFi (CARFI)

آیا به دنبال نحوه خرید CarFi هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی CarFi را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

CARFI به ارزهای محلی

1 CarFi(CARFI) به VND
12,073.322
1 CarFi(CARFI) به AUD
A$0.697376
1 CarFi(CARFI) به GBP
0.339512
1 CarFi(CARFI) به EUR
0.38998
1 CarFi(CARFI) به USD
$0.4588
1 CarFi(CARFI) به MYR
RM1.92696
1 CarFi(CARFI) به TRY
19.251248
1 CarFi(CARFI) به JPY
¥69.7376
1 CarFi(CARFI) به ARS
ARS$657.304408
1 CarFi(CARFI) به RUB
36.355312
1 CarFi(CARFI) به INR
40.475336
1 CarFi(CARFI) به IDR
Rp7,646.663608
1 CarFi(CARFI) به PHP
27.133432
1 CarFi(CARFI) به EGP
￡E.21.765472
1 CarFi(CARFI) به BRL
R$2.463756
1 CarFi(CARFI) به CAD
C$0.637732
1 CarFi(CARFI) به BDT
56.147944
1 CarFi(CARFI) به NGN
668.801936
1 CarFi(CARFI) به COP
$1,764.61362
1 CarFi(CARFI) به ZAR
R.7.900536
1 CarFi(CARFI) به UAH
19.324656
1 CarFi(CARFI) به TZS
T.Sh.1,132.836844
1 CarFi(CARFI) به VES
Bs97.7244
1 CarFi(CARFI) به CLP
$431.272
1 CarFi(CARFI) به PKR
Rs129.528416
1 CarFi(CARFI) به KZT
246.797696
1 CarFi(CARFI) به THB
฿14.966056
1 CarFi(CARFI) به TWD
NT$14.06222
1 CarFi(CARFI) به AED
د.إ1.683796
1 CarFi(CARFI) به CHF
Fr0.362452
1 CarFi(CARFI) به HKD
HK$3.560288
1 CarFi(CARFI) به AMD
֏176.321428
1 CarFi(CARFI) به MAD
.د.م4.230136
1 CarFi(CARFI) به MXN
$8.437332
1 CarFi(CARFI) به SAR
ريال1.7205
1 CarFi(CARFI) به ETB
Br69.489848
1 CarFi(CARFI) به KES
KSh59.313664
1 CarFi(CARFI) به JOD
د.أ0.3252892
1 CarFi(CARFI) به PLN
1.665444
1 CarFi(CARFI) به RON
лв2.000368
1 CarFi(CARFI) به SEK
kr4.294368
1 CarFi(CARFI) به BGN
лв0.766196
1 CarFi(CARFI) به HUF
Ft152.931804
1 CarFi(CARFI) به CZK
9.570568
1 CarFi(CARFI) به KWD
د.ك0.1403928
1 CarFi(CARFI) به ILS
1.4911
1 CarFi(CARFI) به BOB
Bs3.174896
1 CarFi(CARFI) به AZN
0.77996
1 CarFi(CARFI) به TJS
SM4.2439
1 CarFi(CARFI) به GEL
1.247936
1 CarFi(CARFI) به AOA
Kz419.760708
1 CarFi(CARFI) به BHD
.د.ب0.1725088
1 CarFi(CARFI) به BMD
$0.4588
1 CarFi(CARFI) به DKK
kr2.93632
1 CarFi(CARFI) به HNL
L12.08938
1 CarFi(CARFI) به MUR
20.866224
1 CarFi(CARFI) به NAD
$7.900536
1 CarFi(CARFI) به NOK
kr4.578824
1 CarFi(CARFI) به NZD
$0.793724
1 CarFi(CARFI) به PAB
B/.0.4588
1 CarFi(CARFI) به PGK
K1.92696
1 CarFi(CARFI) به QAR
ر.ق1.670032
1 CarFi(CARFI) به RSD
дин.46.136928
1 CarFi(CARFI) به UZS
soʻm5,595.121056
1 CarFi(CARFI) به ALL
L38.14922
1 CarFi(CARFI) به ANG
ƒ0.821252
1 CarFi(CARFI) به AWG
ƒ0.82584
1 CarFi(CARFI) به BBD
$0.9176
1 CarFi(CARFI) به BAM
KM0.770784
1 CarFi(CARFI) به BIF
Fr1,365.3888
1 CarFi(CARFI) به BND
$0.591852
1 CarFi(CARFI) به BSD
$0.4588
1 CarFi(CARFI) به JMD
$73.56858
1 CarFi(CARFI) به KHR
1,849.9963
1 CarFi(CARFI) به KMF
Fr194.0724
1 CarFi(CARFI) به LAK
9,973.912844
1 CarFi(CARFI) به LKR
රු139.576136
1 CarFi(CARFI) به MDL
L7.772072
1 CarFi(CARFI) به MGA
Ar2,057.39684
1 CarFi(CARFI) به MOP
P3.6704
1 CarFi(CARFI) به MVR
7.01964
1 CarFi(CARFI) به MWK
MK796.527268
1 CarFi(CARFI) به MZN
MT29.321908
1 CarFi(CARFI) به NPR
रु64.773384
1 CarFi(CARFI) به PYG
3,253.8096
1 CarFi(CARFI) به RWF
Fr665.7188
1 CarFi(CARFI) به SBD
$3.775924
1 CarFi(CARFI) به SCR
6.271796
1 CarFi(CARFI) به SRD
$18.301532
1 CarFi(CARFI) به SVC
$4.0145
1 CarFi(CARFI) به SZL
L7.900536
1 CarFi(CARFI) به TMT
m1.610388
1 CarFi(CARFI) به TND
د.ت1.3387784
1 CarFi(CARFI) به TTD
$3.115252
1 CarFi(CARFI) به UGX
Sh1,598.4592
1 CarFi(CARFI) به XAF
Fr257.8456
1 CarFi(CARFI) به XCD
$1.23876
1 CarFi(CARFI) به XOF
Fr257.8456
1 CarFi(CARFI) به XPF
Fr46.7976
1 CarFi(CARFI) به BWP
P6.12498
1 CarFi(CARFI) به BZD
$0.922188
1 CarFi(CARFI) به CVE
$43.544708
1 CarFi(CARFI) به DJF
Fr81.2076
1 CarFi(CARFI) به DOP
$29.38614
1 CarFi(CARFI) به DZD
د.ج59.653176
1 CarFi(CARFI) به FJD
$1.036888
1 CarFi(CARFI) به GNF
Fr3,989.266
1 CarFi(CARFI) به GTQ
Q3.514408
1 CarFi(CARFI) به GYD
$96.063544
1 CarFi(CARFI) به ISK
kr55.9736

منابع CarFi

برای درک عمیق‌ تر CarFi، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی CarFi
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره CarFi

امروز CarFi (CARFI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای CARFI به واحد USD برابر است با 0.4588 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی CARFI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی CARFI نسبت به USD برابر است با $ 0.4588. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار CarFi چقدر است؟
ارزش بازار CARFI برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش CARFI چقدر است؟
عرضه در گردش CARFI برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت CARFI چقدر بوده است؟
CARFI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت CARFI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
CARFI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات CARFI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CARFI برابر است با $ 53.96K USD.
آیا CARFI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد CARFI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CARFI مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:57:56 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به CarFi (CARFI)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

1 CARFI = 0.4588 USD

$0.4588
$0.4588
