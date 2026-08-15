قیمت امروز Coinbase Man

قیمت لحظه‌ ای Coinbase Man (BRIAN) در حال حاضر برابر با $ 0.0002096 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.91% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BRIAN به USD برابر با $ 0.0002096 برای هر BRIAN می‌ باشد.

توکن Coinbase Man در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- BRIAN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BRIAN در بازه‌ ای بین $ 0.00017 (حداقل) و $ 0.00023 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BRIAN طی یک ساعت گذشته به میزان +1.06% و در هفت روز اخیر به میزان -5.97% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 126.52K رسیده است.

اطلاعات بازار Coinbase Man (BRIAN)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 126.52K$ 126.52K $ 126.52K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 209.60K$ 209.60K $ 209.60K سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی BASE

ارزش بازار فعلی Coinbase Man برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 126.52K. عرضه در گردش BRIAN برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 209.60K است.