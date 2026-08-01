قیمت امروز SUSHI

قیمت لحظه‌ ای SUSHI (SUSHI) در حال حاضر برابر با $ 0.16 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.49% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SUSHI به USD برابر با $ 0.16 برای هر SUSHI می‌ باشد.

توکن SUSHI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #401 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 45.89M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 286.84M SUSHI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SUSHI در بازه‌ ای بین $ 0.1551 (حداقل) و $ 0.1623 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 23.38225619 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.16059337892889144 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SUSHI طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -3.91% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 65.13K رسیده است.

اطلاعات بازار SUSHI (SUSHI)

رتبه No.401 ارزش بازار $ 45.89M$ 45.89M $ 45.89M حجم (24 ساعته) $ 65.13K$ 65.13K $ 65.13K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 46.64M$ 46.64M $ 46.64M سرمایه در گردش 286.84M 286.84M 286.84M عرضه کل 291,514,753.90092285 291,514,753.90092285 291,514,753.90092285 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی SUSHI برابر است با $ 45.89M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 65.13K. عرضه در گردش SUSHI برابر است با 286.84M، و عرضه کل آن 291514753.90092285 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 46.64M است.