قیمت امروز HOPR Token

قیمت لحظه‌ ای HOPR Token (HOPR) در حال حاضر برابر با $ 0.01096 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.72% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HOPR به USD برابر با $ 0.01096 برای هر HOPR می‌ باشد.

توکن HOPR Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1124 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3.74M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 341.17M HOPR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HOPR در بازه‌ ای بین $ 0.01087 (حداقل) و $ 0.01108 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.97174497 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01574607911562434 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HOPR طی یک ساعت گذشته به میزان -0.10% و در هفت روز اخیر به میزان -4.62% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 53.56K رسیده است.

اطلاعات بازار HOPR Token (HOPR)

رتبه No.1124 ارزش بازار $ 3.74M$ 3.74M $ 3.74M حجم (24 ساعته) $ 53.56K$ 53.56K $ 53.56K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.96M$ 10.96M $ 10.96M سرمایه در گردش 341.17M 341.17M 341.17M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 394,545,361 394,545,361 394,545,361 نرخ گردش 34.11% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی HOPR Token برابر است با $ 3.74M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 53.56K. عرضه در گردش HOPR برابر است با 341.17M، و عرضه کل آن 394545361 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.96M است.