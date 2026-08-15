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قیمت لحظه‌ ای AINFT امروز برابر است با 0.000000281 USD. ارزش بازار NFT معادل 278,219,671.628187795540225 USD است. نرخ زنده NFT در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه‌ ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده‌ های کلیدی بازار دنبال کنید!قیمت لحظه‌ ای AINFT امروز برابر است با 0.000000281 USD. ارزش بازار NFT معادل 278,219,671.628187795540225 USD است. نرخ زنده NFT در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه‌ ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده‌ های کلیدی بازار دنبال کنید!

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قیمت لحظه ای AINFT(NFT)

قیمت لحظه‌ ای 1 NFT به USD:

$0.0000002809
$0.0000002809$0.0000002809
+0.14%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای AINFT (NFT)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2026-08-15 23:56:18 (UTC+8)

قیمت امروز AINFT

قیمت لحظه‌ ای AINFT (NFT) در حال حاضر برابر با $ 0.000000281 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.14% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NFT به USD برابر با $ 0.000000281 برای هر NFT می‌ باشد.

توکن AINFT در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #113 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 278.22M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 990.11T NFT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NFT در بازه‌ ای بین $ 0.0000002786 (حداقل) و $ 0.0000002833 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00000764 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00000025909455596 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NFT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان +1.48% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 52.07K رسیده است.

اطلاعات بازار AINFT (NFT)

No.113

$ 278.22M
$ 278.22M$ 278.22M

$ 52.07K
$ 52.07K$ 52.07K

$ 281.00M
$ 281.00M$ 281.00M

990.11T
990.11T 990.11T

999,990,000,000,000
999,990,000,000,000 999,990,000,000,000

990,105,592,982,874.717225
990,105,592,982,874.717225 990,105,592,982,874.717225

99.01%

0.01%

TRX

ارزش بازار فعلی AINFT برابر است با $ 278.22M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 52.07K. عرضه در گردش NFT برابر است با 990.11T، و عرضه کل آن 990105592982874.717225 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 281.00M است.

تاریخچه قیمت AINFT به USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.0000002786
$ 0.0000002786$ 0.0000002786
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.0000002833
$ 0.0000002833$ 0.0000002833
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.0000002786
$ 0.0000002786$ 0.0000002786

$ 0.0000002833
$ 0.0000002833$ 0.0000002833

$ 0.00000764
$ 0.00000764$ 0.00000764

$ 0.00000025909455596
$ 0.00000025909455596$ 0.00000025909455596

-0.04%

+0.14%

+1.48%

+1.48%

تاریخچه قیمت AINFT (NFT) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت AINFT برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.000000000393+0.14%
30 روز$ +0.0000000138+5.16%
60 روز$ +0.0000000144+5.40%
90 روز$ -0.0000000074-2.57%
تغییر قیمت امروز AINFT

امروز، NFT تغییر $ +0.000000000393 (+0.14%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه AINFT

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.0000000138 (+5.16%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه AINFT

با گسترش بازه به 60 روز، NFT تغییر $ +0.0000000144 (+5.40%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه AINFT

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.0000000074 (-2.57%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت AINFT (NFT) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت AINFT را ببینید.

پیش‌ بینی قیمت AINFT

پیش‌ بینی قیمت AINFT (NFT) برای سال 2030 (در 4 سال آینده)
بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی NFT تا سال 2030 حدود $ -- برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 0.00% است.
پیش‌بینی قیمت AINFT (NFT) برای سال 2040 (در 14 سال آینده)

تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت AINFT احتمالاً رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ -- برسد.

ابزارهای MEXC
برای پیش‌ بینی‌ های لحظه‌ ای و تحلیل‌ های شخصی‌ تر، کاربران می‌ توانند از ابزار پیش‌ بینی قیمت MEXC و تحلیل‌ های بازار مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کنند.
سلب مسئولیت: سناریوهای ارائه‌ شده صرفاً جنبه آموزشی و نمونه‌ محور دارند. ارزهای دیجیتال دارایی‌ هایی با نوسان بالا هستند؛ بنابراین پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌ گذاری، حتماً تحقیقات شخصی و مستقل خود را انجام دهید (DYOR).
می‌ خواهید بدانید قیمت AINFT در بازه 2026–2027 به چه سطحی خواهد رسید؟ با مراجعه به صفحه پیش‌ بینی قیمت، می‌ توانید تحلیل‌ ها و برآوردهای قیمتی NFT برای سال‌ های 2026–2027 را مشاهده کنید. برای دسترسی، روی پیش‌ بینی قیمت AINFT کلیک کنید.

چگونه AINFT را بخریم و سرمایه‌ گذاری کنیم؟

آماده‌ اید سرمایه‌ گذاری در AINFT را آغاز کنید؟ خرید NFT در پلتفرم MEXC سریع، آسان و مناسب برای کاربران تازه‌ کار است. پس از انجام اولین خرید، می‌توانید بلافاصله معاملات خود را آغاز کنید. برای آشنایی بیشتر، راهنمای جامع ما با عنوان نحوه خرید AINFT را مطالعه کنید. در ادامه، مروری کوتاه در قالب پنج گام ساده ارائه شده تا شما را در آغاز مسیر خرید AINFT (NFT) همراهی کند.

مرحله 1

ثبت‌نام برای حساب کاربری و تکمیل احراز هویت KYC

ابتدا برای یک حساب کاربری ثبت نام کنید و KYC را در MEXC تکمیل کنید. می توانید این کار را در وب سایت رسمی MEXC یا برنامه MEXC با استفاده از شماره تلفن یا آدرس ایمیل خود انجام دهید.
مرحله 2

افزودن USDT، USDC یا USDE به کیف پول شما

USDT، USDC و USDE تسهیل‌ گر معاملات در MEXC هستند. شما می‌ توانید USDT، USDC و USDE را از طریق انتقال بانکی، OTC یا معاملات P2P خریداری کنید.
مرحله 3

به صفحه معاملات اسپات بروید

در وب سایت MEXC، روی اسپات در نوار بالا کلیک کنید و توکن های دلخواه خود را جستجو کنید.
مرحله 4

توکن‌های خود را انتخاب کنید

با بیش از -- توکن موجود، می‌ توانید به راحتی بیت‌ کوین، اتریوم و توکن‌ های پرطرفدار بخرید.
مرحله 5

خرید خود را تکمیل کنید

مقدار توکن یا معادل آن را به ارز محلی خود وارد کنید. روی خرید کلیک کنید و AINFT فوراً به کیف پول شما واریز می شود.
راهنمای خرید AINFT (NFT)

با AINFT چه کاری می‌ توانید انجام دهید؟

در اختیار داشتن AINFT تنها به خرید و نگهداری آن محدود نمی‌ شود، بلکه فرصت‌ های گسترده‌ تری را پیش روی شما قرار می‌ دهد. می‌ توانید BTC را در صدها بازار مختلف معامله کنید، از طریق محصولات متنوع استیکینگ و حساب‌ های پس‌ انداز انعطاف‌ پذیر، پاداش‌ های غیرفعال کسب کنید یا با بهره‌ گیری از ابزارهای حرفه‌ ای معاملاتی، دارایی‌ های خود را توسعه دهید. چه سرمایه‌ گذار تازه‌ کار باشید و چه متخصص باتجربه، پلتفرم MEXC استفاده از پتانسیل کامل رمزارزها را برای شما ساده می‌ سازد. در ادامه، چهار روش اصلی برای بهره‌ برداری حداکثری از توکن‌ های بیت‌ کوین شما معرفی شده است.

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AINFTNFT چیست

AINFT یک اکوسیستم غیرمتمرکز مبتنی بر TRON است که با ترکیب هوش مصنوعی و بلاک‌چین، زیرساخت نسل جدید AI را ایجاد می‌کند. این پروژه در اکتبر 2025 از APENFT ارتقا یافت و با ادغام AI چندوجهی، امکان تولید خودکار محتوا و توکنی‌سازی دارایی‌ها را فراهم می‌سازد. بدین ترتیب، دارایی‌های دیجیتال به اجزای هوشمند و پویا تبدیل شده و نوآوری‌هایی مانند SunLumi، Banana King AI و SunGenX را تغذیه می‌کنند.

منابع AINFT

برای درک عمیق‌ تر AINFT، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی AINFT
کاوشگر بلاک

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آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2026-08-15 23:56:18 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به AINFT (NFT)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
02-11 14:20:00به روز رسانی های صنعت
در 24 ساعت گذشته، خروجی خالص CEX برابر با 59,400 ETH بوده است
02-10 18:39:21داده های زنجیره ای
دیروز، ETF اسپات بیت کوین شاهد انتقال خالص در به میزان 144.9 میلیون دلار بود، در حالی که ETF اتریوم انتقال خالص در به میزان 57 میلیون دلار را ثبت کرد
02-04 11:04:00به روز رسانی های صنعت
شاخص ترس ارزهای دیجیتال دوباره به ۱۴ سقوط کرد، بازار در منطقه "ترس شدید" باقی ماند
02-04 00:48:00به روز رسانی های صنعت
۲۸۵ میلیون دلار در شبکه طی ۲۴ ساعت گذشته لیکوئید شد، پوزیشن‌های لانگ و شورت از بین رفتند
02-01 01:12:00به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از کف قبلی ۸۰,۶۰۰ دلار عبور کرد و به پایین‌ترین سطح از ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ رسید
01-28 07:44:00به روز رسانی های صنعت
شاخص دلار به پایین‌ترین سطح از فوریه 2022 رسید، بازار کریپتو به رالی ادامه می‌دهد

درباره AINFT بیشتر کاوش کنید

NFT USDT (معاملات فیوچرز)

با استفاده از اهرم روی NFT پوزیشن لانگ (Long) یا شورت (Short) باز کنید. معاملات فیوچرز NFT/USDT را در پلتفرم MEXC کاوش کنید و از نوسانات بازار برای کسب سود بهره‌ برداری کنید.

معامله AINFT (NFT) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای AINFT را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTNFT
$0.000000281
$0.000000281$0.000000281
+0.24%
185.91B (USDT)

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سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

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