قیمت امروز AINFT

قیمت لحظه‌ ای AINFT (NFT) در حال حاضر برابر با $ 0.000000281 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.14% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NFT به USD برابر با $ 0.000000281 برای هر NFT می‌ باشد.

توکن AINFT در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #113 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 278.22M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 990.11T NFT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NFT در بازه‌ ای بین $ 0.0000002786 (حداقل) و $ 0.0000002833 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00000764 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00000025909455596 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NFT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان +1.48% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 52.07K رسیده است.

اطلاعات بازار AINFT (NFT)

رتبه No.113 ارزش بازار $ 278.22M$ 278.22M $ 278.22M حجم (24 ساعته) $ 52.07K$ 52.07K $ 52.07K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 281.00M$ 281.00M $ 281.00M سرمایه در گردش 990.11T 990.11T 990.11T حداکثر عرضه 999,990,000,000,000 999,990,000,000,000 999,990,000,000,000 عرضه کل 990,105,592,982,874.717225 990,105,592,982,874.717225 990,105,592,982,874.717225 نرخ گردش 99.01% سهم بازار 0.01% بلاک چین عمومی TRX

ارزش بازار فعلی AINFT برابر است با $ 278.22M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 52.07K. عرضه در گردش NFT برابر است با 990.11T، و عرضه کل آن 990105592982874.717225 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 281.00M است.