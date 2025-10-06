قیمت لحظه‌ ای NVIDIA امروز برابر است با 191.59 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت NVDAON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت NVDAON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای NVIDIA امروز برابر است با 191.59 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت NVDAON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت NVDAON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو NVIDIA

NVIDIA قیمت لحظه ای(NVDAON)

قیمت لحظه‌ ای 1 NVDAON به USD:

نمودار قیمت لحظه ای NVIDIA (NVDAON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:58:06 (UTC+8)

اطلاعات قیمت NVIDIA (NVDAON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
قیمت لحظه‌ ای NVIDIA (NVDAON) برابر است با $ 191.59. در 24 ساعت گذشته، NVDAON در بازه قیمتی حداقل $ 188.65 تا حداکثر $ 191.81 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته NVDAON برابر با $ 194.95340492575906 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 164.59862286332267 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، NVDAON در یک ساعت گذشته -0.06%، در 24 ساعت گذشته +0.31% و در 7 روز گذشته +4.57% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار NVIDIA (NVDAON)

ارزش بازار فعلی NVIDIA برابر است با $ 3.16M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 64.72K. عرضه در گردش NVDAON برابر است با 16.48K، و عرضه کل آن 16482.42620739 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.16M است.

تاریخچه قیمت NVIDIA (NVDAON) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت NVIDIA برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.5921+0.31%
30 روز$ +15.88+9.03%
60 روز$ +71.59+59.65%
90 روز$ +71.59+59.65%
تغییر قیمت امروز NVIDIA

امروز، NVDAON تغییر $ +0.5921 (+0.31%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه NVIDIA

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +15.88 (+9.03%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه NVIDIA

با گسترش بازه به 60 روز، NVDAON تغییر $ +71.59 (+59.65%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه NVIDIA

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +71.59 (+59.65%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت NVIDIA (NVDAON) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت NVIDIA را ببینید.

NVIDIANVDAON چیست

Ondo یک شرکت فناوری بلاکچین است. ماموریت آن شتاب ‌دادن به گذار به سوی یک اقتصاد باز است از طریق ساخت پلتفرم ‌ها، دارایی ‌ها و زیرساخت ‌هایی که بازارهای مالی را به فضای درون زنجیره ای می‌آورند.

هم اکنون NVIDIA در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های NVIDIA خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ NVDAON را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره NVIDIA را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید NVIDIA شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت NVIDIA (USD)

ارزش NVIDIA (NVDAON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از NVIDIA (NVDAON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت NVIDIA را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت NVIDIA را بررسی کنید!

توکنومیکس NVIDIA (NVDAON)

درک، توکنومیکس NVIDIA (NVDAON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده NVDAON بیشتر بدانید!

نحوه خریدNVIDIA (NVDAON)

آیا به دنبال نحوه خرید NVIDIA هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی NVIDIA را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

NVDAON به ارزهای محلی

منابع NVIDIA

برای درک عمیق‌ تر NVIDIA، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی NVIDIA
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره NVIDIA

امروز NVIDIA (NVDAON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای NVDAON به واحد USD برابر است با 191.59 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی NVDAON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی NVDAON نسبت به USD برابر است با $ 191.59. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار NVIDIA چقدر است؟
ارزش بازار NVDAON برابر است با $ 3.16M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش NVDAON چقدر است؟
عرضه در گردش NVDAON برابر است با 16.48K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت NVDAON چقدر بوده است؟
NVDAON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 194.95340492575906 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت NVDAON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
NVDAON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 164.59862286332267 USD رسید.
حجم معاملات NVDAON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای NVDAON برابر است با $ 64.72K USD.
آیا NVDAON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد NVDAON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت NVDAON مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:58:06 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به NVIDIA (NVDAON)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

