قیمت امروز Jimothy The Raccoon

قیمت لحظه‌ ای Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) در حال حاضر برابر با $ 0.007659 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.62% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JIMOTHY به USD برابر با $ 0.007659 برای هر JIMOTHY می‌ باشد.

توکن Jimothy The Raccoon در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- JIMOTHY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JIMOTHY در بازه‌ ای بین $ 0.0071 (حداقل) و $ 0.008801 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JIMOTHY طی یک ساعت گذشته به میزان +3.01% و در هفت روز اخیر به میزان -46.75% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 115.13K رسیده است.

اطلاعات بازار Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 115.13K$ 115.13K $ 115.13K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 7.66M$ 7.66M $ 7.66M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی SOL

ارزش بازار فعلی Jimothy The Raccoon برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 115.13K. عرضه در گردش JIMOTHY برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 7.66M است.