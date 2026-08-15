قیمت امروز Avici

قیمت لحظه‌ ای Avici (AVICI) در حال حاضر برابر با $ 0.46 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.89% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AVICI به USD برابر با $ 0.46 برای هر AVICI می‌ باشد.

توکن Avici در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- AVICI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AVICI در بازه‌ ای بین $ 0.4449 (حداقل) و $ 0.4698 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AVICI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.11% و در هفت روز اخیر به میزان -6.01% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 57.43K رسیده است.

اطلاعات بازار Avici (AVICI)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 57.43K$ 57.43K $ 57.43K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل ---- -- بلاک چین عمومی SOL

ارزش بازار فعلی Avici برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 57.43K. عرضه در گردش AVICI برابر است با --، و عرضه کل آن -- می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن -- است.