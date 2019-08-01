قیمت امروز Kusama

قیمت لحظه‌ ای Kusama (KSM) در حال حاضر برابر با $ 2.907 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.78% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KSM به USD برابر با $ 2.907 برای هر KSM می‌ باشد.

توکن Kusama در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #319 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 53.38M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 18.36M KSM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KSM در بازه‌ ای بین $ 2.832 (حداقل) و $ 2.928 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 623.75283412 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.915787390828 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KSM طی یک ساعت گذشته به میزان +0.37% و در هفت روز اخیر به میزان -6.38% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 67.86K رسیده است.

اطلاعات بازار Kusama (KSM)

رتبه No.319 ارزش بازار $ 53.38M$ 53.38M $ 53.38M حجم (24 ساعته) $ 67.86K$ 67.86K $ 67.86K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 53.38M$ 53.38M $ 53.38M سرمایه در گردش 18.36M 18.36M 18.36M حداکثر عرضه ---- -- عرضه کل 18,361,534.10016621 18,361,534.10016621 18,361,534.10016621 سهم بازار 0.01% تاریخ صدور 2019-08-01 00:00:00 بلاک چین عمومی KSM

ارزش بازار فعلی Kusama برابر است با $ 53.38M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 67.86K. عرضه در گردش KSM برابر است با 18.36M، و عرضه کل آن 18361534.10016621 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 53.38M است.