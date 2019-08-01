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قیمت لحظه‌ ای Kusama امروز برابر است با 2.907 USD. ارزش بازار KSM معادل 53,376,979.62918317247 USD است. نرخ زنده KSM در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه‌ ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده‌ های کلیدی بازار دنبال کنید!قیمت لحظه‌ ای Kusama امروز برابر است با 2.907 USD. ارزش بازار KSM معادل 53,376,979.62918317247 USD است. نرخ زنده KSM در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه‌ ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده‌ های کلیدی بازار دنبال کنید!

اطلاعات بیشتر درباره KSM

اطلاعات قیمت KSM

جفت KSM چیست؟

وایت‌ پیپر KSM

وب‌سایت رسمی KSM

توکنومیکس KSM

پیش‌بینی قیمت KSM

تاریخچه KSM

راهنمای خرید KSM

مبدل KSM به ارز فیات

اسپات KSM

فیوچرز USDT-M KSM

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لوگو Kusama

قیمت لحظه ای Kusama(KSM)

قیمت لحظه‌ ای 1 KSM به USD:

$2.908
$2.908$2.908
+1.78%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Kusama (KSM)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2026-08-15 23:04:04 (UTC+8)

قیمت امروز Kusama

قیمت لحظه‌ ای Kusama (KSM) در حال حاضر برابر با $ 2.907 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.78% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KSM به USD برابر با $ 2.907 برای هر KSM می‌ باشد.

توکن Kusama در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #319 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 53.38M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 18.36M KSM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KSM در بازه‌ ای بین $ 2.832 (حداقل) و $ 2.928 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 623.75283412 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.915787390828 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KSM طی یک ساعت گذشته به میزان +0.37% و در هفت روز اخیر به میزان -6.38% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 67.86K رسیده است.

اطلاعات بازار Kusama (KSM)

No.319

$ 53.38M
$ 53.38M$ 53.38M

$ 67.86K
$ 67.86K$ 67.86K

$ 53.38M
$ 53.38M$ 53.38M

18.36M
18.36M 18.36M

--
----

18,361,534.10016621
18,361,534.10016621 18,361,534.10016621

0.01%

2019-08-01 00:00:00

KSM

ارزش بازار فعلی Kusama برابر است با $ 53.38M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 67.86K. عرضه در گردش KSM برابر است با 18.36M، و عرضه کل آن 18361534.10016621 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 53.38M است.

تاریخچه قیمت Kusama به USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 2.832
$ 2.832$ 2.832
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 2.928
$ 2.928$ 2.928
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 2.832
$ 2.832$ 2.832

$ 2.928
$ 2.928$ 2.928

$ 623.75283412
$ 623.75283412$ 623.75283412

$ 0.915787390828
$ 0.915787390828$ 0.915787390828

+0.37%

+1.78%

-6.38%

-6.38%

تاریخچه قیمت Kusama (KSM) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Kusama برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.05086+1.78%
30 روز$ -0.329-10.17%
60 روز$ -0.827-22.15%
90 روز$ -2.22-43.31%
تغییر قیمت امروز Kusama

امروز، KSM تغییر $ +0.05086 (+1.78%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Kusama

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.329 (-10.17%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Kusama

با گسترش بازه به 60 روز، KSM تغییر $ -0.827 (-22.15%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Kusama

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -2.22 (-43.31%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Kusama (KSM) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Kusama را ببینید.

پیش‌ بینی قیمت Kusama

پیش‌ بینی قیمت Kusama (KSM) برای سال 2030 (در 4 سال آینده)
بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی KSM تا سال 2030 حدود $ -- برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 0.00% است.
پیش‌بینی قیمت Kusama (KSM) برای سال 2040 (در 14 سال آینده)

تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Kusama احتمالاً رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ -- برسد.

ابزارهای MEXC
برای پیش‌ بینی‌ های لحظه‌ ای و تحلیل‌ های شخصی‌ تر، کاربران می‌ توانند از ابزار پیش‌ بینی قیمت MEXC و تحلیل‌ های بازار مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کنند.
سلب مسئولیت: سناریوهای ارائه‌ شده صرفاً جنبه آموزشی و نمونه‌ محور دارند. ارزهای دیجیتال دارایی‌ هایی با نوسان بالا هستند؛ بنابراین پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌ گذاری، حتماً تحقیقات شخصی و مستقل خود را انجام دهید (DYOR).
می‌ خواهید بدانید قیمت Kusama در بازه 2026–2027 به چه سطحی خواهد رسید؟ با مراجعه به صفحه پیش‌ بینی قیمت، می‌ توانید تحلیل‌ ها و برآوردهای قیمتی KSM برای سال‌ های 2026–2027 را مشاهده کنید. برای دسترسی، روی پیش‌ بینی قیمت Kusama کلیک کنید.

چگونه Kusama را بخریم و سرمایه‌ گذاری کنیم؟

آماده‌ اید سرمایه‌ گذاری در Kusama را آغاز کنید؟ خرید KSM در پلتفرم MEXC سریع، آسان و مناسب برای کاربران تازه‌ کار است. پس از انجام اولین خرید، می‌توانید بلافاصله معاملات خود را آغاز کنید. برای آشنایی بیشتر، راهنمای جامع ما با عنوان نحوه خرید Kusama را مطالعه کنید. در ادامه، مروری کوتاه در قالب پنج گام ساده ارائه شده تا شما را در آغاز مسیر خرید Kusama (KSM) همراهی کند.

مرحله 1

ثبت‌نام برای حساب کاربری و تکمیل احراز هویت KYC

ابتدا برای یک حساب کاربری ثبت نام کنید و KYC را در MEXC تکمیل کنید. می توانید این کار را در وب سایت رسمی MEXC یا برنامه MEXC با استفاده از شماره تلفن یا آدرس ایمیل خود انجام دهید.
مرحله 2

افزودن USDT، USDC یا USDE به کیف پول شما

USDT، USDC و USDE تسهیل‌ گر معاملات در MEXC هستند. شما می‌ توانید USDT، USDC و USDE را از طریق انتقال بانکی، OTC یا معاملات P2P خریداری کنید.
مرحله 3

به صفحه معاملات اسپات بروید

در وب سایت MEXC، روی اسپات در نوار بالا کلیک کنید و توکن های دلخواه خود را جستجو کنید.
مرحله 4

توکن‌های خود را انتخاب کنید

با بیش از -- توکن موجود، می‌ توانید به راحتی بیت‌ کوین، اتریوم و توکن‌ های پرطرفدار بخرید.
مرحله 5

خرید خود را تکمیل کنید

مقدار توکن یا معادل آن را به ارز محلی خود وارد کنید. روی خرید کلیک کنید و Kusama فوراً به کیف پول شما واریز می شود.
راهنمای خرید Kusama (KSM)

با Kusama چه کاری می‌ توانید انجام دهید؟

در اختیار داشتن Kusama تنها به خرید و نگهداری آن محدود نمی‌ شود، بلکه فرصت‌ های گسترده‌ تری را پیش روی شما قرار می‌ دهد. می‌ توانید BTC را در صدها بازار مختلف معامله کنید، از طریق محصولات متنوع استیکینگ و حساب‌ های پس‌ انداز انعطاف‌ پذیر، پاداش‌ های غیرفعال کسب کنید یا با بهره‌ گیری از ابزارهای حرفه‌ ای معاملاتی، دارایی‌ های خود را توسعه دهید. چه سرمایه‌ گذار تازه‌ کار باشید و چه متخصص باتجربه، پلتفرم MEXC استفاده از پتانسیل کامل رمزارزها را برای شما ساده می‌ سازد. در ادامه، چهار روش اصلی برای بهره‌ برداری حداکثری از توکن‌ های بیت‌ کوین شما معرفی شده است.

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KusamaKSM چیست

Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment.

منابع Kusama

برای درک عمیق‌ تر Kusama، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Kusama
کاوشگر بلاک

دسته‌بندی :

Polkadot EcosystemHydration EcosystemMade in USA

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آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2026-08-15 23:04:04 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Kusama (KSM)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
02-11 14:20:00به روز رسانی های صنعت
در 24 ساعت گذشته، خروجی خالص CEX برابر با 59,400 ETH بوده است
02-10 18:39:21داده های زنجیره ای
دیروز، ETF اسپات بیت کوین شاهد انتقال خالص در به میزان 144.9 میلیون دلار بود، در حالی که ETF اتریوم انتقال خالص در به میزان 57 میلیون دلار را ثبت کرد
02-04 11:04:00به روز رسانی های صنعت
شاخص ترس ارزهای دیجیتال دوباره به ۱۴ سقوط کرد، بازار در منطقه "ترس شدید" باقی ماند
02-04 00:48:00به روز رسانی های صنعت
۲۸۵ میلیون دلار در شبکه طی ۲۴ ساعت گذشته لیکوئید شد، پوزیشن‌های لانگ و شورت از بین رفتند
02-01 01:12:00به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از کف قبلی ۸۰,۶۰۰ دلار عبور کرد و به پایین‌ترین سطح از ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ رسید
01-28 07:44:00به روز رسانی های صنعت
شاخص دلار به پایین‌ترین سطح از فوریه 2022 رسید، بازار کریپتو به رالی ادامه می‌دهد

درباره Kusama بیشتر کاوش کنید

KSM USDT (معاملات فیوچرز)

با استفاده از اهرم روی KSM پوزیشن لانگ (Long) یا شورت (Short) باز کنید. معاملات فیوچرز KSM/USDT را در پلتفرم MEXC کاوش کنید و از نوسانات بازار برای کسب سود بهره‌ برداری کنید.

معامله Kusama (KSM) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Kusama را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTKSM
$2.907
$2.907$2.907
+1.71%
23.52K (USDT)

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سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب KSM به USD

مقدار

KSM
KSM
USD
USD

1 KSM = 2.907 USD