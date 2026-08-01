قیمت امروز PortugalNationalTeam

قیمت لحظه‌ ای PortugalNationalTeam (POR) در حال حاضر برابر با $ 0.08043 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.60% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی POR به USD برابر با $ 0.08043 برای هر POR می‌ باشد.

توکن PortugalNationalTeam در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1378 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1.04M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 12.96M POR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، POR در بازه‌ ای بین $ 0.076 (حداقل) و $ 0.08065 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 7.238832958419752 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.2630376544082144 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز POR طی یک ساعت گذشته به میزان +0.73% و در هفت روز اخیر به میزان -3.88% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 54.16K رسیده است.

اطلاعات بازار PortugalNationalTeam (POR)

رتبه No.1378 ارزش بازار $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M حجم (24 ساعته) $ 54.16K$ 54.16K $ 54.16K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M سرمایه در گردش 12.96M 12.96M 12.96M حداکثر عرضه 20,000,000 20,000,000 20,000,000 عرضه کل 19,930,000 19,930,000 19,930,000 نرخ گردش 64.82% بلاک چین عمومی CHZ

ارزش بازار فعلی PortugalNationalTeam برابر است با $ 1.04M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 54.16K. عرضه در گردش POR برابر است با 12.96M، و عرضه کل آن 19930000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.61M است.