قیمت امروز Sleepless AI

قیمت لحظه‌ ای Sleepless AI (SLEEPLESSAI) در حال حاضر برابر با $ 0.01713 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.11% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SLEEPLESSAI به USD برابر با $ 0.01713 برای هر SLEEPLESSAI می‌ باشد.

توکن Sleepless AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #895 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 9.53M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 556.31M SLEEPLESSAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SLEEPLESSAI در بازه‌ ای بین $ 0.01681 (حداقل) و $ 0.01819 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.3774513979494185 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01698061257757956 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SLEEPLESSAI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.41% و در هفت روز اخیر به میزان -5.15% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 72.79K رسیده است.

اطلاعات بازار Sleepless AI (SLEEPLESSAI)

رتبه No.895 ارزش بازار $ 9.53M$ 9.53M $ 9.53M حجم (24 ساعته) $ 72.79K$ 72.79K $ 72.79K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 17.13M$ 17.13M $ 17.13M سرمایه در گردش 556.31M 556.31M 556.31M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 55.63% بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Sleepless AI برابر است با $ 9.53M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 72.79K. عرضه در گردش SLEEPLESSAI برابر است با 556.31M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 17.13M است.