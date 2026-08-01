قیمت امروز Sleepless AI

قیمت لحظه ای Sleepless AI(SLEEPLESSAI)
قیمت لحظه ای Sleepless AI (SLEEPLESSAI) در حال حاضر برابر با $ 0.01713 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.11% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SLEEPLESSAI به USD برابر با $ 0.01713 برای هر SLEEPLESSAI می باشد.
توکن Sleepless AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #895 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 9.53M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 556.31M SLEEPLESSAI می باشد. طی 24 ساعت گذشته، SLEEPLESSAI در بازه ای بین $ 0.01681 (حداقل) و $ 0.01819 (حداکثر) معامله شده که بازتاب دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.3774513979494185 و پایین ترین سطح ثبت شده نیز $ 0.01698061257757956 بوده است.
در ارزیابی عملکرد کوتاه مدت، رمزارز SLEEPLESSAI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.41% و در هفت روز اخیر به میزان -5.15% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 72.79K رسیده است.
No.895
55.63%
BSC
ارزش بازار فعلی Sleepless AI برابر است با $ 9.53M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 72.79K. عرضه در گردش SLEEPLESSAI برابر است با 556.31M، و عرضه کل آن 1000000000 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 17.13M است.
-0.41%
+0.11%
-5.15%
-5.15%
پیگیری تغییرات قیمت Sleepless AI برای دوره های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ +0.0000188
|+0.11%
|30 روز
|$ -0.00307
|-15.20%
|60 روز
|$ -0.00472
|-21.61%
|90 روز
|$ -0.01272
|-42.62%
امروز، SLEEPLESSAI تغییر $ +0.0000188 (+0.11%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می دهد.
در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.00307 (-15.20%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه مدت توکن را نشان می دهد.
با گسترش بازه به 60 روز، SLEEPLESSAI تغییر $ -0.00472 (-21.61%) را تجربه کرده است که دید وسیع تری از عملکرد آن ارائه می دهد.
با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.01272 (-42.62%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می دهد.
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تا سال 2040، پیش بینی می شود که قیمت Sleepless AI احتمالاً رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ -- برسد.
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|زمان (UTC+8)
|نوع
|اطلاعات
|02-11 14:20:00
|به روز رسانی های صنعت
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