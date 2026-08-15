قیمت امروز ELYSIA

قیمت لحظه‌ ای ELYSIA (EL) در حال حاضر برابر با $ 0.001062 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.09% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EL به USD برابر با $ 0.001062 برای هر EL می‌ باشد.

توکن ELYSIA در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1107 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 5.20M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.89B EL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EL در بازه‌ ای بین $ 0.001056 (حداقل) و $ 0.001071 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.06948144 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00068517 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EL طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -2.48% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.17K رسیده است.

اطلاعات بازار ELYSIA (EL)

رتبه No.1107 ارزش بازار $ 5.20M$ 5.20M $ 5.20M حجم (24 ساعته) $ 4.17K$ 4.17K $ 4.17K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 7.43M$ 7.43M $ 7.43M سرمایه در گردش 4.89B 4.89B 4.89B حداکثر عرضه 7,000,000,000 7,000,000,000 7,000,000,000 عرضه کل 6,803,300,704.688 6,803,300,704.688 6,803,300,704.688 نرخ گردش 69.90% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی ELYSIA برابر است با $ 5.20M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.17K. عرضه در گردش EL برابر است با 4.89B، و عرضه کل آن 6803300704.688 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 7.43M است.