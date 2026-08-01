قیمت امروز P2P

قیمت لحظه‌ ای P2P (P2P) در حال حاضر برابر با $ 0.00003161 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.28% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی P2P به USD برابر با $ 0.00003161 برای هر P2P می‌ باشد.

توکن P2P در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- P2P می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، P2P در بازه‌ ای بین $ 0.0000316 (حداقل) و $ 0.00003315 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز P2P طی یک ساعت گذشته به میزان +0.03% و در هفت روز اخیر به میزان +0.66% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.68K رسیده است.

اطلاعات بازار P2P (P2P)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 1.68K$ 1.68K $ 1.68K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 34,000,000,000 34,000,000,000 34,000,000,000 بلاک چین عمومی SENTINEL

ارزش بازار فعلی P2P برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.68K. عرضه در گردش P2P برابر است با --، و عرضه کل آن 34000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.07M است.