قیمت لحظه‌ ای TCOM Global امروز برابر است با 0.0357 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TCOM به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TCOM را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو TCOM Global

TCOM Global قیمت لحظه ای(TCOM)

قیمت لحظه‌ ای 1 TCOM به USD:

$0.03568
$0.03568$0.03568
-0.25%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای TCOM Global (TCOM)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:10:01 (UTC+8)

اطلاعات قیمت TCOM Global (TCOM) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.03476
$ 0.03476$ 0.03476
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.03614
$ 0.03614$ 0.03614
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.03476
$ 0.03476$ 0.03476

$ 0.03614
$ 0.03614$ 0.03614

--
----

--
----

-0.23%

-0.25%

+27.54%

+27.54%

قیمت لحظه‌ ای TCOM Global (TCOM) برابر است با $ 0.0357. در 24 ساعت گذشته، TCOM در بازه قیمتی حداقل $ 0.03476 تا حداکثر $ 0.03614 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته TCOM برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، TCOM در یک ساعت گذشته -0.23%، در 24 ساعت گذشته -0.25% و در 7 روز گذشته +27.54% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار TCOM Global (TCOM)

--
----

$ 45.88K
$ 45.88K$ 45.88K

$ 35.70M
$ 35.70M$ 35.70M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

ارزش بازار فعلی TCOM Global برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 45.88K. عرضه در گردش TCOM برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 35.70M است.

تاریخچه قیمت TCOM Global (TCOM) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت TCOM Global برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0000894-0.25%
30 روز$ +0.01383+63.23%
60 روز$ +0.01904+114.28%
90 روز$ +0.0157+78.50%
تغییر قیمت امروز TCOM Global

امروز، TCOM تغییر $ -0.0000894 (-0.25%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه TCOM Global

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.01383 (+63.23%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه TCOM Global

با گسترش بازه به 60 روز، TCOM تغییر $ +0.01904 (+114.28%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه TCOM Global

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.0157 (+78.50%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت TCOM Global (TCOM) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت TCOM Global را ببینید.

TCOM GlobalTCOM چیست

TCOM اولین پروتکل غیرمتمرکز حاکمیت مالکیت فکری در جهان است که با 65 اثر کلاسیک از «خدای مانگا» ژاپن، اوسامو تزوکا، آغاز می‌ شود تا روند خلق، صدور مجوز و توزیع ارزش مالکیت‌ های فکری را بازتعریف کند.

هم اکنون TCOM Global در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های TCOM Global خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ TCOM را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره TCOM Global را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید TCOM Global شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت TCOM Global (USD)

ارزش TCOM Global (TCOM) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از TCOM Global (TCOM) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت TCOM Global را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت TCOM Global را بررسی کنید!

توکنومیکس TCOM Global (TCOM)

درک، توکنومیکس TCOM Global (TCOM) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TCOM بیشتر بدانید!

نحوه خریدTCOM Global (TCOM)

آیا به دنبال نحوه خرید TCOM Global هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی TCOM Global را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

TCOM به ارزهای محلی

1 TCOM Global(TCOM) به VND
939.4455
1 TCOM Global(TCOM) به AUD
A$0.054264
1 TCOM Global(TCOM) به GBP
0.026418
1 TCOM Global(TCOM) به EUR
0.030345
1 TCOM Global(TCOM) به USD
$0.0357
1 TCOM Global(TCOM) به MYR
RM0.14994
1 TCOM Global(TCOM) به TRY
1.497972
1 TCOM Global(TCOM) به JPY
¥5.4264
1 TCOM Global(TCOM) به ARS
ARS$51.145962
1 TCOM Global(TCOM) به RUB
2.829225
1 TCOM Global(TCOM) به INR
3.149454
1 TCOM Global(TCOM) به IDR
Rp594.999762
1 TCOM Global(TCOM) به PHP
2.113083
1 TCOM Global(TCOM) به EGP
￡E.1.693608
1 TCOM Global(TCOM) به BRL
R$0.191709
1 TCOM Global(TCOM) به CAD
C$0.049623
1 TCOM Global(TCOM) به BDT
4.368966
1 TCOM Global(TCOM) به NGN
52.040604
1 TCOM Global(TCOM) به COP
$137.307555
1 TCOM Global(TCOM) به ZAR
R.0.614754
1 TCOM Global(TCOM) به UAH
1.503684
1 TCOM Global(TCOM) به TZS
T.Sh.88.147941
1 TCOM Global(TCOM) به VES
Bs7.6041
1 TCOM Global(TCOM) به CLP
$33.5223
1 TCOM Global(TCOM) به PKR
Rs10.078824
1 TCOM Global(TCOM) به KZT
19.203744
1 TCOM Global(TCOM) به THB
฿1.165605
1 TCOM Global(TCOM) به TWD
NT$1.093491
1 TCOM Global(TCOM) به AED
د.إ0.131019
1 TCOM Global(TCOM) به CHF
Fr0.028203
1 TCOM Global(TCOM) به HKD
HK$0.277032
1 TCOM Global(TCOM) به AMD
֏13.719867
1 TCOM Global(TCOM) به MAD
.د.م0.329154
1 TCOM Global(TCOM) به MXN
$0.656523
1 TCOM Global(TCOM) به SAR
ريال0.133875
1 TCOM Global(TCOM) به ETB
Br5.407122
1 TCOM Global(TCOM) به KES
KSh4.615296
1 TCOM Global(TCOM) به JOD
د.أ0.0253113
1 TCOM Global(TCOM) به PLN
0.129591
1 TCOM Global(TCOM) به RON
лв0.155652
1 TCOM Global(TCOM) به SEK
kr0.334509
1 TCOM Global(TCOM) به BGN
лв0.059619
1 TCOM Global(TCOM) به HUF
Ft11.907735
1 TCOM Global(TCOM) به CZK
0.745059
1 TCOM Global(TCOM) به KWD
د.ك0.0109242
1 TCOM Global(TCOM) به ILS
0.116025
1 TCOM Global(TCOM) به BOB
Bs0.247044
1 TCOM Global(TCOM) به AZN
0.06069
1 TCOM Global(TCOM) به TJS
SM0.330225
1 TCOM Global(TCOM) به GEL
0.097104
1 TCOM Global(TCOM) به AOA
Kz32.662287
1 TCOM Global(TCOM) به BHD
.د.ب0.0134232
1 TCOM Global(TCOM) به BMD
$0.0357
1 TCOM Global(TCOM) به DKK
kr0.22848
1 TCOM Global(TCOM) به HNL
L0.940695
1 TCOM Global(TCOM) به MUR
1.623636
1 TCOM Global(TCOM) به NAD
$0.614754
1 TCOM Global(TCOM) به NOK
kr0.356286
1 TCOM Global(TCOM) به NZD
$0.061761
1 TCOM Global(TCOM) به PAB
B/.0.0357
1 TCOM Global(TCOM) به PGK
K0.14994
1 TCOM Global(TCOM) به QAR
ر.ق0.129948
1 TCOM Global(TCOM) به RSD
дин.3.591063
1 TCOM Global(TCOM) به UZS
soʻm435.365784
1 TCOM Global(TCOM) به ALL
L2.968455
1 TCOM Global(TCOM) به ANG
ƒ0.063903
1 TCOM Global(TCOM) به AWG
ƒ0.06426
1 TCOM Global(TCOM) به BBD
$0.0714
1 TCOM Global(TCOM) به BAM
KM0.059976
1 TCOM Global(TCOM) به BIF
Fr106.2432
1 TCOM Global(TCOM) به BND
$0.046053
1 TCOM Global(TCOM) به BSD
$0.0357
1 TCOM Global(TCOM) به JMD
$5.724495
1 TCOM Global(TCOM) به KHR
143.951325
1 TCOM Global(TCOM) به KMF
Fr15.1011
1 TCOM Global(TCOM) به LAK
776.086941
1 TCOM Global(TCOM) به LKR
රු10.860654
1 TCOM Global(TCOM) به MDL
L0.604758
1 TCOM Global(TCOM) به MGA
Ar160.08951
1 TCOM Global(TCOM) به MOP
P0.2856
1 TCOM Global(TCOM) به MVR
0.54621
1 TCOM Global(TCOM) به MWK
MK61.979127
1 TCOM Global(TCOM) به MZN
MT2.281587
1 TCOM Global(TCOM) به NPR
रु5.040126
1 TCOM Global(TCOM) به PYG
253.1844
1 TCOM Global(TCOM) به RWF
Fr51.8007
1 TCOM Global(TCOM) به SBD
$0.293811
1 TCOM Global(TCOM) به SCR
0.488019
1 TCOM Global(TCOM) به SRD
$1.424073
1 TCOM Global(TCOM) به SVC
$0.312375
1 TCOM Global(TCOM) به SZL
L0.614754
1 TCOM Global(TCOM) به TMT
m0.125307
1 TCOM Global(TCOM) به TND
د.ت0.1041726
1 TCOM Global(TCOM) به TTD
$0.242403
1 TCOM Global(TCOM) به UGX
Sh124.3788
1 TCOM Global(TCOM) به XAF
Fr20.0634
1 TCOM Global(TCOM) به XCD
$0.09639
1 TCOM Global(TCOM) به XOF
Fr20.0634
1 TCOM Global(TCOM) به XPF
Fr3.6414
1 TCOM Global(TCOM) به BWP
P0.476595
1 TCOM Global(TCOM) به BZD
$0.071757
1 TCOM Global(TCOM) به CVE
$3.388287
1 TCOM Global(TCOM) به DJF
Fr6.3189
1 TCOM Global(TCOM) به DOP
$2.286585
1 TCOM Global(TCOM) به DZD
د.ج4.641714
1 TCOM Global(TCOM) به FJD
$0.080682
1 TCOM Global(TCOM) به GNF
Fr310.4115
1 TCOM Global(TCOM) به GTQ
Q0.273462
1 TCOM Global(TCOM) به GYD
$7.474866
1 TCOM Global(TCOM) به ISK
kr4.3554

منابع TCOM Global

برای درک عمیق‌ تر TCOM Global، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی TCOM Global
کاوشگر بلاک

امروز TCOM Global (TCOM) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای TCOM به واحد USD برابر است با 0.0357 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی TCOM نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی TCOM نسبت به USD برابر است با $ 0.0357. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار TCOM Global چقدر است؟
ارزش بازار TCOM برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش TCOM چقدر است؟
عرضه در گردش TCOM برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت TCOM چقدر بوده است؟
TCOM به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت TCOM در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
TCOM به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات TCOM چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TCOM برابر است با $ 45.88K USD.
آیا TCOM در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد TCOM در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TCOM مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:10:01 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

