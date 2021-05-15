قیمت امروز Radio Caca

قیمت لحظه‌ ای Radio Caca (RACA) در حال حاضر برابر با $ 0.00001344 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RACA به USD برابر با $ 0.00001344 برای هر RACA می‌ باشد.

توکن Radio Caca در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1169 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 5.53M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 411.67B RACA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RACA در بازه‌ ای بین $ 0.00001337 (حداقل) و $ 0.00001369 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01188658057127918 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00001192046159571 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RACA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.22% و در هفت روز اخیر به میزان -6.22% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 54.47K رسیده است.

اطلاعات بازار Radio Caca (RACA)

رتبه No.1169 ارزش بازار $ 5.53M$ 5.53M $ 5.53M حجم (24 ساعته) $ 54.47K$ 54.47K $ 54.47K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 6.72M$ 6.72M $ 6.72M سرمایه در گردش 411.67B 411.67B 411.67B حداکثر عرضه 500,000,000,000 500,000,000,000 500,000,000,000 عرضه کل 415,670,371,068.18945 415,670,371,068.18945 415,670,371,068.18945 نرخ گردش 82.33% تاریخ صدور 2021-05-15 00:00:00 بلاک چین عمومی NONE

ارزش بازار فعلی Radio Caca برابر است با $ 5.53M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 54.47K. عرضه در گردش RACA برابر است با 411.67B، و عرضه کل آن 415670371068.18945 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.72M است.