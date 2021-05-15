قیمت امروز Radio Caca

قیمت لحظه ای Radio Caca(RACA)
قیمت لحظه ای Radio Caca (RACA) در حال حاضر برابر با $ 0.00001344 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RACA به USD برابر با $ 0.00001344 برای هر RACA می باشد.
توکن Radio Caca در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1169 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 5.53M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 411.67B RACA می باشد. طی 24 ساعت گذشته، RACA در بازه ای بین $ 0.00001337 (حداقل) و $ 0.00001369 (حداکثر) معامله شده که بازتاب دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01188658057127918 و پایین ترین سطح ثبت شده نیز $ 0.00001192046159571 بوده است.
در ارزیابی عملکرد کوتاه مدت، رمزارز RACA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.22% و در هفت روز اخیر به میزان -6.22% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 54.47K رسیده است.
No.1169
82.33%
2021-05-15 00:00:00
NONE
ارزش بازار فعلی Radio Caca برابر است با $ 5.53M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 54.47K. عرضه در گردش RACA برابر است با 411.67B، و عرضه کل آن 415670371068.18945 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 6.72M است.
+0.22%
-0.06%
-6.22%
-6.22%
پیگیری تغییرات قیمت Radio Caca برای دوره های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ -0.0000000094
|-0.06%
|30 روز
|$ +0.00000106
|+8.56%
|60 روز
|$ -0.00000044
|-3.18%
|90 روز
|$ -0.00000422
|-23.90%
امروز، RACA تغییر $ -0.0000000094 (-0.06%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می دهد.
در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.00000106 (+8.56%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه مدت توکن را نشان می دهد.
با گسترش بازه به 60 روز، RACA تغییر $ -0.00000044 (-3.18%) را تجربه کرده است که دید وسیع تری از عملکرد آن ارائه می دهد.
با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.00000422 (-23.90%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می دهد.
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تا سال 2040، پیش بینی می شود که قیمت Radio Caca احتمالاً رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ -- برسد.
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RACA (USM.WORLD), a web3 ecosystem initiated by Maye Musk NFT Dog community. Over 3.7 million units of BNB Coins (2 billion USD equivalent) of trading volume was recorded in 9 months from Maye Musk NFT and derivative NFTs, including game characters and virtual lands. Backed by OKX Ventures and Consensys Mesh Tachyon (parent company of MetaMask), it has one of the biggest web3 communities over 29 fanbase regions, 665k followers on Twitter, 510k on Telegram, and 68k on Discord. USM is also the web3 central for virtual headquarters and social spaces for partners include - BNB Chain, Huobi, Kucoin, Bybit, Bitget, LBank, OKC, Dodo, MEXC, BSC News, Element Market, and Miami NFT Week etc.
برای درک عمیق تر Radio Caca، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:
|زمان (UTC+8)
|نوع
|اطلاعات
|02-11 14:20:00
|به روز رسانی های صنعت
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