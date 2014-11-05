قیمت امروز BitShares

قیمت لحظه‌ ای BitShares (BTS) در حال حاضر برابر با $ 0.0011962 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.11% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BTS به USD برابر با $ 0.0011962 برای هر BTS می‌ باشد.

توکن BitShares در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1433 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3.58M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.00B BTS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BTS در بازه‌ ای بین $ 0.0011703 (حداقل) و $ 0.0012979 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.916782021522522 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00085777048422104 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BTS طی یک ساعت گذشته به میزان +0.39% و در هفت روز اخیر به میزان +11.18% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 87.06K رسیده است.

اطلاعات بازار BitShares (BTS)

رتبه No.1433 ارزش بازار $ 3.58M$ 3.58M $ 3.58M حجم (24 ساعته) $ 87.06K$ 87.06K $ 87.06K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.31M$ 4.31M $ 4.31M سرمایه در گردش 3.00B 3.00B 3.00B حداکثر عرضه 3,600,570,502 3,600,570,502 3,600,570,502 عرضه کل 2,995,060,000 2,995,060,000 2,995,060,000 نرخ گردش 83.18% تاریخ صدور 2014-11-05 00:00:00 بلاک چین عمومی BTS

ارزش بازار فعلی BitShares برابر است با $ 3.58M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 87.06K. عرضه در گردش BTS برابر است با 3.00B، و عرضه کل آن 2995060000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.31M است.