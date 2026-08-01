قیمت امروز Sentio

قیمت لحظه‌ ای Sentio (ST) در حال حاضر برابر با $ 0.01301 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.30% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ST به USD برابر با $ 0.01301 برای هر ST می‌ باشد.

توکن Sentio در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1783 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 728.56K است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 56.00M ST می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ST در بازه‌ ای بین $ 0.01292 (حداقل) و $ 0.01335 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.2170680770701263 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.02287315537639232 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ST طی یک ساعت گذشته به میزان -0.46% و در هفت روز اخیر به میزان -6.48% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 57.69K رسیده است.

اطلاعات بازار Sentio (ST)

رتبه No.1783 ارزش بازار $ 728.56K$ 728.56K $ 728.56K حجم (24 ساعته) $ 57.69K$ 57.69K $ 57.69K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 13.01M$ 13.01M $ 13.01M سرمایه در گردش 56.00M 56.00M 56.00M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 5.60% بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Sentio برابر است با $ 728.56K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 57.69K. عرضه در گردش ST برابر است با 56.00M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.01M است.