قیمت امروز Gala

قیمت لحظه‌ ای Gala (GALA) در حال حاضر برابر با $ 0.001661 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GALA به USD برابر با $ 0.001661 برای هر GALA می‌ باشد.

توکن Gala در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #156 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 80.71M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 48.59B GALA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GALA در بازه‌ ای بین $ 0.001637 (حداقل) و $ 0.001705 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.83668548784411206 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00015101 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GALA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.06% و در هفت روز اخیر به میزان -6.69% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 204.05K رسیده است.

اطلاعات بازار Gala (GALA)

رتبه No.156 ارزش بازار $ 80.71M$ 80.71M $ 80.71M حجم (24 ساعته) $ 204.05K$ 204.05K $ 204.05K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 83.05M$ 83.05M $ 83.05M سرمایه در گردش 48.59B 48.59B 48.59B حداکثر عرضه 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 عرضه کل 48,590,527,571.99544358 48,590,527,571.99544358 48,590,527,571.99544358 نرخ گردش 97.18% سهم بازار 0.01% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Gala برابر است با $ 80.71M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 204.05K. عرضه در گردش GALA برابر است با 48.59B، و عرضه کل آن 48590527571.99544358 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 83.05M است.