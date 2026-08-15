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قیمت لحظه‌ ای Gala امروز برابر است با 0.001661 USD. ارزش بازار GALA معادل 80,708,866.29708443178638 USD است. نرخ زنده GALA در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه‌ ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده‌ های کلیدی بازار دنبال کنید!قیمت لحظه‌ ای Gala امروز برابر است با 0.001661 USD. ارزش بازار GALA معادل 80,708,866.29708443178638 USD است. نرخ زنده GALA در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه‌ ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده‌ های کلیدی بازار دنبال کنید!

اطلاعات بیشتر درباره GALA

اطلاعات قیمت GALA

جفت GALA چیست؟

وایت‌ پیپر GALA

وب‌سایت رسمی GALA

توکنومیکس GALA

پیش‌بینی قیمت GALA

تاریخچه GALA

راهنمای خرید GALA

مبدل GALA به ارز فیات

اسپات GALA

فیوچرز USDT-M GALA

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لوگو Gala

قیمت لحظه ای Gala(GALA)

قیمت لحظه‌ ای 1 GALA به USD:

$0.001661
$0.001661$0.001661
+0.06%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Gala (GALA)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2026-08-15 21:54:58 (UTC+8)

قیمت امروز Gala

قیمت لحظه‌ ای Gala (GALA) در حال حاضر برابر با $ 0.001661 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GALA به USD برابر با $ 0.001661 برای هر GALA می‌ باشد.

توکن Gala در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #156 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 80.71M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 48.59B GALA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GALA در بازه‌ ای بین $ 0.001637 (حداقل) و $ 0.001705 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.83668548784411206 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00015101 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GALA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.06% و در هفت روز اخیر به میزان -6.69% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 204.05K رسیده است.

اطلاعات بازار Gala (GALA)

No.156

$ 80.71M
$ 80.71M$ 80.71M

$ 204.05K
$ 204.05K$ 204.05K

$ 83.05M
$ 83.05M$ 83.05M

48.59B
48.59B 48.59B

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

48,590,527,571.99544358
48,590,527,571.99544358 48,590,527,571.99544358

97.18%

0.01%

ETH

ارزش بازار فعلی Gala برابر است با $ 80.71M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 204.05K. عرضه در گردش GALA برابر است با 48.59B، و عرضه کل آن 48590527571.99544358 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 83.05M است.

تاریخچه قیمت Gala به USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.001637
$ 0.001637$ 0.001637
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.001705
$ 0.001705$ 0.001705
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.001637
$ 0.001637$ 0.001637

$ 0.001705
$ 0.001705$ 0.001705

$ 0.83668548784411206
$ 0.83668548784411206$ 0.83668548784411206

$ 0.00015101
$ 0.00015101$ 0.00015101

+0.06%

+0.06%

-6.69%

-6.69%

تاریخچه قیمت Gala (GALA) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Gala برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.000001+0.06%
30 روز$ -0.00037-18.22%
60 روز$ -0.001035-38.40%
90 روز$ -0.001748-51.28%
تغییر قیمت امروز Gala

امروز، GALA تغییر $ +0.000001 (+0.06%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Gala

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.00037 (-18.22%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Gala

با گسترش بازه به 60 روز، GALA تغییر $ -0.001035 (-38.40%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Gala

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.001748 (-51.28%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Gala (GALA) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Gala را ببینید.

پیش‌ بینی قیمت Gala

پیش‌ بینی قیمت Gala (GALA) برای سال 2030 (در 4 سال آینده)
بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی GALA تا سال 2030 حدود $ -- برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 0.00% است.
پیش‌بینی قیمت Gala (GALA) برای سال 2040 (در 14 سال آینده)

تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Gala احتمالاً رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ -- برسد.

ابزارهای MEXC
برای پیش‌ بینی‌ های لحظه‌ ای و تحلیل‌ های شخصی‌ تر، کاربران می‌ توانند از ابزار پیش‌ بینی قیمت MEXC و تحلیل‌ های بازار مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کنند.
سلب مسئولیت: سناریوهای ارائه‌ شده صرفاً جنبه آموزشی و نمونه‌ محور دارند. ارزهای دیجیتال دارایی‌ هایی با نوسان بالا هستند؛ بنابراین پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌ گذاری، حتماً تحقیقات شخصی و مستقل خود را انجام دهید (DYOR).
می‌ خواهید بدانید قیمت Gala در بازه 2026–2027 به چه سطحی خواهد رسید؟ با مراجعه به صفحه پیش‌ بینی قیمت، می‌ توانید تحلیل‌ ها و برآوردهای قیمتی GALA برای سال‌ های 2026–2027 را مشاهده کنید. برای دسترسی، روی پیش‌ بینی قیمت Gala کلیک کنید.

چگونه Gala را بخریم و سرمایه‌ گذاری کنیم؟

آماده‌ اید سرمایه‌ گذاری در Gala را آغاز کنید؟ خرید GALA در پلتفرم MEXC سریع، آسان و مناسب برای کاربران تازه‌ کار است. پس از انجام اولین خرید، می‌توانید بلافاصله معاملات خود را آغاز کنید. برای آشنایی بیشتر، راهنمای جامع ما با عنوان نحوه خرید Gala را مطالعه کنید. در ادامه، مروری کوتاه در قالب پنج گام ساده ارائه شده تا شما را در آغاز مسیر خرید Gala (GALA) همراهی کند.

مرحله 1

ثبت‌نام برای حساب کاربری و تکمیل احراز هویت KYC

ابتدا برای یک حساب کاربری ثبت نام کنید و KYC را در MEXC تکمیل کنید. می توانید این کار را در وب سایت رسمی MEXC یا برنامه MEXC با استفاده از شماره تلفن یا آدرس ایمیل خود انجام دهید.
مرحله 2

افزودن USDT، USDC یا USDE به کیف پول شما

USDT، USDC و USDE تسهیل‌ گر معاملات در MEXC هستند. شما می‌ توانید USDT، USDC و USDE را از طریق انتقال بانکی، OTC یا معاملات P2P خریداری کنید.
مرحله 3

به صفحه معاملات اسپات بروید

در وب سایت MEXC، روی اسپات در نوار بالا کلیک کنید و توکن های دلخواه خود را جستجو کنید.
مرحله 4

توکن‌های خود را انتخاب کنید

با بیش از -- توکن موجود، می‌ توانید به راحتی بیت‌ کوین، اتریوم و توکن‌ های پرطرفدار بخرید.
مرحله 5

خرید خود را تکمیل کنید

مقدار توکن یا معادل آن را به ارز محلی خود وارد کنید. روی خرید کلیک کنید و Gala فوراً به کیف پول شما واریز می شود.
راهنمای خرید Gala (GALA)

با Gala چه کاری می‌ توانید انجام دهید؟

در اختیار داشتن Gala تنها به خرید و نگهداری آن محدود نمی‌ شود، بلکه فرصت‌ های گسترده‌ تری را پیش روی شما قرار می‌ دهد. می‌ توانید BTC را در صدها بازار مختلف معامله کنید، از طریق محصولات متنوع استیکینگ و حساب‌ های پس‌ انداز انعطاف‌ پذیر، پاداش‌ های غیرفعال کسب کنید یا با بهره‌ گیری از ابزارهای حرفه‌ ای معاملاتی، دارایی‌ های خود را توسعه دهید. چه سرمایه‌ گذار تازه‌ کار باشید و چه متخصص باتجربه، پلتفرم MEXC استفاده از پتانسیل کامل رمزارزها را برای شما ساده می‌ سازد. در ادامه، چهار روش اصلی برای بهره‌ برداری حداکثری از توکن‌ های بیت‌ کوین شما معرفی شده است.

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GalaGALA چیست

Gala Games was founded with one goal in mind: to give power back to the gamers. Our mission is to enable freedom through play. To this end, we have embarked on one of the most ambitious development projects to date - the creation of the Gala Games Ecosystem. Founded by Eric Schiermeyer (the co-founder of Zynga and gaming legend), Wright Thurston (one of the first major miners in the cryptocurrency space and holder of multiple patents on blockchain technology), and Michael McCarthy (the Creative Director behind viral gaming hits such as Farmville 2), Gala Games is here to fundamentally redefine both the gaming and blockchain spaces. The first game released by Gala Games, Town Star, is a deceptively simple looking but incredibly deep farming simulation in which user builds a farm to compete in weekly competitions. At various places, NFTs can be used in the game to provide bonuses but are not required to play, have fun, or compete. Mirandus, the MMORPG/Adventure Simulator currently under development by Gala Games is working to completely redefine both the game development pipeline, as well as the gameplay model by putting the power in the hands of the players and giving them ultimate control over the in-game economy.

منابع Gala

برای درک عمیق‌ تر Gala، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Gala
کاوشگر بلاک

دسته‌بندی :

Ethereum EcosystemGalaChain EcosystemGaming (GameFi)

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Gala

آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2026-08-15 21:54:58 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Gala (GALA)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
02-11 14:20:00به روز رسانی های صنعت
در 24 ساعت گذشته، خروجی خالص CEX برابر با 59,400 ETH بوده است
02-10 18:39:21داده های زنجیره ای
دیروز، ETF اسپات بیت کوین شاهد انتقال خالص در به میزان 144.9 میلیون دلار بود، در حالی که ETF اتریوم انتقال خالص در به میزان 57 میلیون دلار را ثبت کرد
02-04 11:04:00به روز رسانی های صنعت
شاخص ترس ارزهای دیجیتال دوباره به ۱۴ سقوط کرد، بازار در منطقه "ترس شدید" باقی ماند
02-04 00:48:00به روز رسانی های صنعت
۲۸۵ میلیون دلار در شبکه طی ۲۴ ساعت گذشته لیکوئید شد، پوزیشن‌های لانگ و شورت از بین رفتند
02-01 01:12:00به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از کف قبلی ۸۰,۶۰۰ دلار عبور کرد و به پایین‌ترین سطح از ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ رسید
01-28 07:44:00به روز رسانی های صنعت
شاخص دلار به پایین‌ترین سطح از فوریه 2022 رسید، بازار کریپتو به رالی ادامه می‌دهد

درباره Gala بیشتر کاوش کنید

GALA USDT (معاملات فیوچرز)

با استفاده از اهرم روی GALA پوزیشن لانگ (Long) یا شورت (Short) باز کنید. معاملات فیوچرز GALA/USDT را در پلتفرم MEXC کاوش کنید و از نوسانات بازار برای کسب سود بهره‌ برداری کنید.

معامله Gala (GALA) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Gala را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTGALA
$0.001661
$0.001661$0.001661
+0.24%
122.06M (USDT)
/USDCGALA
$0.001658
$0.001658$0.001658
+0.06%
33.38M (USDT)

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سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب GALA به USD

مقدار

GALA
GALA
USD
USD

1 GALA = 0.001661 USD