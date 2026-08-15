قیمت امروز 1INCH

قیمت لحظه‌ ای 1INCH (1INCH) در حال حاضر برابر با $ 0.0829 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 1INCH به USD برابر با $ 0.0829 برای هر 1INCH می‌ باشد.

توکن 1INCH در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #179 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 117.00M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.41B 1INCH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 1INCH در بازه‌ ای بین $ 0.08192 (حداقل) و $ 0.08375 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 7.86665504 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.06523956537105137 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 1INCH طی یک ساعت گذشته به میزان -0.11% و در هفت روز اخیر به میزان -1.46% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 61.37K رسیده است.

اطلاعات بازار 1INCH (1INCH)

رتبه No.179 ارزش بازار $ 117.00M$ 117.00M $ 117.00M حجم (24 ساعته) $ 61.37K$ 61.37K $ 61.37K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 124.35M$ 124.35M $ 124.35M سرمایه در گردش 1.41B 1.41B 1.41B حداکثر عرضه 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 عرضه کل 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 نرخ گردش 94.09% سهم بازار 0.01% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی 1INCH برابر است با $ 117.00M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 61.37K. عرضه در گردش 1INCH برابر است با 1.41B، و عرضه کل آن 1500000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 124.35M است.