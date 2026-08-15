قیمت امروز APRO

قیمت لحظه‌ ای APRO (AT) در حال حاضر برابر با $ 0.15665 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.66% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AT به USD برابر با $ 0.15665 برای هر AT می‌ باشد.

توکن APRO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #521 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 39.16M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 250.00M AT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AT در بازه‌ ای بین $ 0.14625 (حداقل) و $ 0.16572 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.88010688164916 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.07917937860759514 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.04% و در هفت روز اخیر به میزان +7.67% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 58.98K رسیده است.

اطلاعات بازار APRO (AT)

رتبه No.521 ارزش بازار $ 39.16M$ 39.16M $ 39.16M حجم (24 ساعته) $ 58.98K$ 58.98K $ 58.98K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 156.65M$ 156.65M $ 156.65M سرمایه در گردش 250.00M 250.00M 250.00M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 25.00% بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی APRO برابر است با $ 39.16M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 58.98K. عرضه در گردش AT برابر است با 250.00M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 156.65M است.