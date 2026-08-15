قیمت امروز CoW Protocol

قیمت لحظه‌ ای CoW Protocol (COW) در حال حاضر برابر با $ 0.1825 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 81.60% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی COW به USD برابر با $ 0.1825 برای هر COW می‌ باشد.

توکن CoW Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #187 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 105.67M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 579.03M COW می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، COW در بازه‌ ای بین $ 0.099 (حداقل) و $ 0.1938 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.2067017788875543 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.04017878128090094 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز COW طی یک ساعت گذشته به میزان +10.67% و در هفت روز اخیر به میزان +70.24% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 171.72K رسیده است.

اطلاعات بازار CoW Protocol (COW)

رتبه No.187 ارزش بازار $ 105.67M$ 105.67M $ 105.67M حجم (24 ساعته) $ 171.72K$ 171.72K $ 171.72K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 182.50M$ 182.50M $ 182.50M سرمایه در گردش 579.03M 579.03M 579.03M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 57.90% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی CoW Protocol برابر است با $ 105.67M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 171.72K. عرضه در گردش COW برابر است با 579.03M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 182.50M است.