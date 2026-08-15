قیمت امروز MARBLEX

قیمت لحظه‌ ای MARBLEX (MBX) در حال حاضر برابر با $ 0.02107 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MBX به USD برابر با $ 0.02107 برای هر MBX می‌ باشد.

توکن MARBLEX در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1065 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 5.86M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 278.13M MBX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MBX در بازه‌ ای بین $ 0.02051 (حداقل) و $ 0.02202 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 72.16691432096708 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.02679902811212698 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MBX طی یک ساعت گذشته به میزان +0.28% و در هفت روز اخیر به میزان -5.56% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 56.67K رسیده است.

اطلاعات بازار MARBLEX (MBX)

رتبه No.1065 ارزش بازار $ 5.86M$ 5.86M $ 5.86M حجم (24 ساعته) $ 56.67K$ 56.67K $ 56.67K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 6.77M$ 6.77M $ 6.77M سرمایه در گردش 278.13M 278.13M 278.13M عرضه کل 321,280,425 321,280,425 321,280,425 بلاک چین عمومی KLAY

ارزش بازار فعلی MARBLEX برابر است با $ 5.86M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.67K. عرضه در گردش MBX برابر است با 278.13M، و عرضه کل آن 321280425 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.77M است.