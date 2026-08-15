قیمت امروز The Final Form Bull

قیمت لحظه‌ ای The Final Form Bull (CZ) در حال حاضر برابر با $ 0.004258 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 12.88% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CZ به USD برابر با $ 0.004258 برای هر CZ می‌ باشد.

توکن The Final Form Bull در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- CZ می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CZ در بازه‌ ای بین $ 0.00355 (حداقل) و $ 0.004587 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CZ طی یک ساعت گذشته به میزان +0.44% و در هفت روز اخیر به میزان -5.19% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 70.98K رسیده است.

اطلاعات بازار The Final Form Bull (CZ)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 70.98K$ 70.98K $ 70.98K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.26M$ 4.26M $ 4.26M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی The Final Form Bull برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 70.98K. عرضه در گردش CZ برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.26M است.