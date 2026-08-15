قیمت امروز Robinhood Dog

قیمت لحظه‌ ای Robinhood Dog (BRODIE) در حال حاضر برابر با $ 0.0011333 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 16.09% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BRODIE به USD برابر با $ 0.0011333 برای هر BRODIE می‌ باشد.

توکن Robinhood Dog در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- BRODIE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BRODIE در بازه‌ ای بین $ 0.00095 (حداقل) و $ 0.0017491 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BRODIE طی یک ساعت گذشته به میزان +13.20% و در هفت روز اخیر به میزان +38.61% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 97.82K رسیده است.

اطلاعات بازار Robinhood Dog (BRODIE)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 97.82K$ 97.82K $ 97.82K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی ROBINHOOD

ارزش بازار فعلی Robinhood Dog برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 97.82K. عرضه در گردش BRODIE برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.13M است.