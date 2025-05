RWAINC

کوین RWA Inc. اولین اکوسیستم توکن‌سازی و تجارت دارایی‌های واقعی جهان است. RWA Inc. در حال ساخت یک سرویس توکن سازی RWA، یک لانچ پد/stakingpad RWA، RWA Exchange و یک بازار RWA برای تجارت دارایی های دنیای واقعی در بازار جهانی است. در حال حاضر، RWA Inc. لانچ‌پد RWA را راه‌اندازی کرده است و RWA Exchange در نوامبر 2024 فعال خواهد شد. بازار در سال 2025 فعال خواهد شد.

نامRWAINC

رتبهNo.1400

ارزش بازار$0.00

ارزش بازار کاملا رقیق شده$0.00

سهم بازار%

حجم معاملات/سقف بازار (24 ساعت)0.88%

تامین گردش335,370,894.81

حداکثر عرضه1,000,000,000

عرضه کل999,992,030.45

نرخ گردش0.3353%

تاریخ صدور--

قیمتی که دارایی برای اولین بار در آن منتشر شد--

اوج قیمت0.14355853970647262,2024-12-04

کمترین قیمت0.00999,2024-11-25

بلاک چین عمومیBASE

معرفیکوین RWA Inc. اولین اکوسیستم توکن‌سازی و تجارت دارایی‌های واقعی جهان است. RWA Inc. در حال ساخت یک سرویس توکن سازی RWA، یک لانچ پد/stakingpad RWA، RWA Exchange و یک بازار RWA برای تجارت دارایی های دنیای واقعی در بازار جهانی است. در حال حاضر، RWA Inc. لانچ‌پد RWA را راه‌اندازی کرده است و RWA Exchange در نوامبر 2024 فعال خواهد شد. بازار در سال 2025 فعال خواهد شد.

بخش

رسانه های اجتماعی

etfindex:mc_etfindex_sourceسلب مسئولیت: داده ها توسط cmc ارائه شده و نباید به عنوان توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته شوند.