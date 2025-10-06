قیمت لحظه‌ ای NetX امروز برابر است با 0.7923 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت NETX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت NETX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای NetX امروز برابر است با 0.7923 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت NETX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت NETX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره NETX

اطلاعات قیمت NETX

وایت‌ پیپر NETX

وب‌سایت رسمی NETX

توکنومیکس NETX

پیش‌بینی قیمت NETX

تاریخچه NETX

راهنمای خرید NETX

مبدل NETX به ارز فیات

اسپات NETX

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو NetX

NetX قیمت لحظه ای(NETX)

قیمت لحظه‌ ای 1 NETX به USD:

$0.7921
$0.7921$0.7921
-0.91%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای NetX (NETX)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:56:36 (UTC+8)

اطلاعات قیمت NetX (NETX) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.7801
$ 0.7801$ 0.7801
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.8312
$ 0.8312$ 0.8312
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.7801
$ 0.7801$ 0.7801

$ 0.8312
$ 0.8312$ 0.8312

$ 1.9687184275031666
$ 1.9687184275031666$ 1.9687184275031666

$ 0.7626398076269456
$ 0.7626398076269456$ 0.7626398076269456

+0.46%

-0.91%

-13.97%

-13.97%

قیمت لحظه‌ ای NetX (NETX) برابر است با $ 0.7923. در 24 ساعت گذشته، NETX در بازه قیمتی حداقل $ 0.7801 تا حداکثر $ 0.8312 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته NETX برابر با $ 1.9687184275031666 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.7626398076269456 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، NETX در یک ساعت گذشته +0.46%، در 24 ساعت گذشته -0.91% و در 7 روز گذشته -13.97% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار NetX (NETX)

No.1060

$ 12.74M
$ 12.74M$ 12.74M

$ 269.17K
$ 269.17K$ 269.17K

$ 15.85M
$ 15.85M$ 15.85M

16.08M
16.08M 16.08M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

80.41%

BSC

ارزش بازار فعلی NetX برابر است با $ 12.74M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 269.17K. عرضه در گردش NETX برابر است با 16.08M، و عرضه کل آن 20000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.85M است.

تاریخچه قیمت NetX (NETX) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت NetX برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.007274-0.91%
30 روز$ -0.2379-23.10%
60 روز$ +0.2923+58.46%
90 روز$ +0.2923+58.46%
تغییر قیمت امروز NetX

امروز، NETX تغییر $ -0.007274 (-0.91%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه NetX

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.2379 (-23.10%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه NetX

با گسترش بازه به 60 روز، NETX تغییر $ +0.2923 (+58.46%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه NetX

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.2923 (+58.46%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت NetX (NETX) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت NetX را ببینید.

NetXNETX چیست

NetX: شبکه اقتصادی هوش مصنوعی مبتنی بر RWA، پیونددهنده بلاکچین و ارزش دنیای واقعی NetX یک اکوسیستم بلاکچین نسل بعدی است که بر پایه محاسبات قابل اعتماد و شبکه ایمن لایه‌اول (Layer-1) ساخته شده تا زیرساخت اقتصادی ماژولار فراهم کند. این شبکه با هوش مصنوعی و پروتکل MCP، پشتیبانی هوشمند برای dAppها و فعالیت‌های مالی ارائه می‌دهد. ‏در اکوسیستم NetX، تمام پروژه‌ها می‌توانند به‌صورت یکپارچه از توکن‌های پشتیبانی‌شده توسط دارایی‌های واقعی (RWA) برای پرداخت‌ها و تسویه‌ها استفاده کنند، شامل استیبل‌کوین‌های تحت نظارت، ابزارهای مالی توکنیزه‌شده و دارایی‌های واقعی. NetX در حال ایجاد پیوندی بی‌وقفه بین نوآوری‌های زنجیره‌ای و اقتصاد واقعی است و ادغام Web3 با شبکه ارزش جهانی را پیش می‌برد.

هم اکنون NetX در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های NetX خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ NETX را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره NetX را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید NetX شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت NetX (USD)

ارزش NetX (NETX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از NetX (NETX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت NetX را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت NetX را بررسی کنید!

توکنومیکس NetX (NETX)

درک، توکنومیکس NetX (NETX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده NETX بیشتر بدانید!

نحوه خریدNetX (NETX)

آیا به دنبال نحوه خرید NetX هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی NetX را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

NETX به ارزهای محلی

1 NetX(NETX) به VND
20,849.3745
1 NetX(NETX) به AUD
A$1.204296
1 NetX(NETX) به GBP
0.586302
1 NetX(NETX) به EUR
0.673455
1 NetX(NETX) به USD
$0.7923
1 NetX(NETX) به MYR
RM3.32766
1 NetX(NETX) به TRY
33.244908
1 NetX(NETX) به JPY
¥120.4296
1 NetX(NETX) به ARS
ARS$1,135.096518
1 NetX(NETX) به RUB
62.789775
1 NetX(NETX) به INR
69.896706
1 NetX(NETX) به IDR
Rp13,204.994718
1 NetX(NETX) به PHP
46.896237
1 NetX(NETX) به EGP
￡E.37.586712
1 NetX(NETX) به BRL
R$4.254651
1 NetX(NETX) به CAD
C$1.101297
1 NetX(NETX) به BDT
96.961674
1 NetX(NETX) به NGN
1,154.951556
1 NetX(NETX) به COP
$3,047.304645
1 NetX(NETX) به ZAR
R.13.643406
1 NetX(NETX) به UAH
33.371676
1 NetX(NETX) به TZS
T.Sh.1,956.291699
1 NetX(NETX) به VES
Bs168.7599
1 NetX(NETX) به CLP
$743.9697
1 NetX(NETX) به PKR
Rs223.682136
1 NetX(NETX) به KZT
426.194016
1 NetX(NETX) به THB
฿25.868595
1 NetX(NETX) به TWD
NT$24.268149
1 NetX(NETX) به AED
د.إ2.907741
1 NetX(NETX) به CHF
Fr0.625917
1 NetX(NETX) به HKD
HK$6.148248
1 NetX(NETX) به AMD
֏304.488813
1 NetX(NETX) به MAD
.د.م7.305006
1 NetX(NETX) به MXN
$14.570397
1 NetX(NETX) به SAR
ريال2.971125
1 NetX(NETX) به ETB
Br120.001758
1 NetX(NETX) به KES
KSh102.428544
1 NetX(NETX) به JOD
د.أ0.5617407
1 NetX(NETX) به PLN
2.876049
1 NetX(NETX) به RON
лв3.454428
1 NetX(NETX) به SEK
kr7.423851
1 NetX(NETX) به BGN
лв1.323141
1 NetX(NETX) به HUF
Ft264.271665
1 NetX(NETX) به CZK
16.535301
1 NetX(NETX) به KWD
د.ك0.2424438
1 NetX(NETX) به ILS
2.574975
1 NetX(NETX) به BOB
Bs5.482716
1 NetX(NETX) به AZN
1.34691
1 NetX(NETX) به TJS
SM7.328775
1 NetX(NETX) به GEL
2.155056
1 NetX(NETX) به AOA
Kz724.883193
1 NetX(NETX) به BHD
.د.ب0.2979048
1 NetX(NETX) به BMD
$0.7923
1 NetX(NETX) به DKK
kr5.07072
1 NetX(NETX) به HNL
L20.877105
1 NetX(NETX) به MUR
36.033804
1 NetX(NETX) به NAD
$13.643406
1 NetX(NETX) به NOK
kr7.907154
1 NetX(NETX) به NZD
$1.370679
1 NetX(NETX) به PAB
B/.0.7923
1 NetX(NETX) به PGK
K3.32766
1 NetX(NETX) به QAR
ر.ق2.883972
1 NetX(NETX) به RSD
дин.79.697457
1 NetX(NETX) به UZS
soʻm9,662.193576
1 NetX(NETX) به ALL
L65.879745
1 NetX(NETX) به ANG
ƒ1.418217
1 NetX(NETX) به AWG
ƒ1.42614
1 NetX(NETX) به BBD
$1.5846
1 NetX(NETX) به BAM
KM1.331064
1 NetX(NETX) به BIF
Fr2,357.8848
1 NetX(NETX) به BND
$1.022067
1 NetX(NETX) به BSD
$0.7923
1 NetX(NETX) به JMD
$127.045305
1 NetX(NETX) به KHR
3,194.751675
1 NetX(NETX) به KMF
Fr335.1429
1 NetX(NETX) به LAK
17,223.912699
1 NetX(NETX) به LKR
රු241.033506
1 NetX(NETX) به MDL
L13.421562
1 NetX(NETX) به MGA
Ar3,552.91089
1 NetX(NETX) به MOP
P6.3384
1 NetX(NETX) به MVR
12.12219
1 NetX(NETX) به MWK
MK1,375.519953
1 NetX(NETX) به MZN
MT50.635893
1 NetX(NETX) به NPR
रु111.856914
1 NetX(NETX) به PYG
5,618.9916
1 NetX(NETX) به RWF
Fr1,149.6273
1 NetX(NETX) به SBD
$6.520629
1 NetX(NETX) به SCR
10.830741
1 NetX(NETX) به SRD
$31.604847
1 NetX(NETX) به SVC
$6.932625
1 NetX(NETX) به SZL
L13.643406
1 NetX(NETX) به TMT
m2.780973
1 NetX(NETX) به TND
د.ت2.3119314
1 NetX(NETX) به TTD
$5.379717
1 NetX(NETX) به UGX
Sh2,760.3732
1 NetX(NETX) به XAF
Fr445.2726
1 NetX(NETX) به XCD
$2.13921
1 NetX(NETX) به XOF
Fr445.2726
1 NetX(NETX) به XPF
Fr80.8146
1 NetX(NETX) به BWP
P10.577205
1 NetX(NETX) به BZD
$1.592523
1 NetX(NETX) به CVE
$75.197193
1 NetX(NETX) به DJF
Fr140.2371
1 NetX(NETX) به DOP
$50.746815
1 NetX(NETX) به DZD
د.ج103.014846
1 NetX(NETX) به FJD
$1.790598
1 NetX(NETX) به GNF
Fr6,889.0485
1 NetX(NETX) به GTQ
Q6.069018
1 NetX(NETX) به GYD
$165.891774
1 NetX(NETX) به ISK
kr96.6606

منابع NetX

برای درک عمیق‌ تر NetX، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی NetX
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره NetX

امروز NetX (NETX) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای NETX به واحد USD برابر است با 0.7923 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی NETX نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی NETX نسبت به USD برابر است با $ 0.7923. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار NetX چقدر است؟
ارزش بازار NETX برابر است با $ 12.74M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش NETX چقدر است؟
عرضه در گردش NETX برابر است با 16.08M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت NETX چقدر بوده است؟
NETX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.9687184275031666 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت NETX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
NETX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.7626398076269456 USD رسید.
حجم معاملات NETX چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای NETX برابر است با $ 269.17K USD.
آیا NETX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد NETX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت NETX مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:56:36 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به NetX (NETX)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب NETX به USD

مقدار

NETX
NETX
USD
USD

1 NETX = 0.7923 USD

معامله NETX

/USDTNETX
$0.7921
$0.7921$0.7921
-0.89%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,908.85
$113,908.85$113,908.85

-0.92%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,095.00
$4,095.00$4,095.00

-1.86%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05160
$0.05160$0.05160

-7.37%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.57
$200.57$200.57

+0.22%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.2249
$4.2249$4.2249

-18.53%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,095.00
$4,095.00$4,095.00

-1.86%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,908.85
$113,908.85$113,908.85

-0.92%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.57
$200.57$200.57

+0.22%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6206
$2.6206$2.6206

-1.52%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,132.67
$1,132.67$1,132.67

-0.96%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001151
$0.001151$0.001151

+91.83%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001569
$0.0000000000000001569$0.0000000000000001569

+1,339.44%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000387
$0.0000000000387$0.0000000000387

+279.41%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1616
$0.1616$0.1616

+223.20%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04284
$0.04284$0.04284

+114.20%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01831
$0.01831$0.01831

+83.10%