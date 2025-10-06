NetXNETX چیست

NetX: شبکه اقتصادی هوش مصنوعی مبتنی بر RWA، پیونددهنده بلاکچین و ارزش دنیای واقعی NetX یک اکوسیستم بلاکچین نسل بعدی است که بر پایه محاسبات قابل اعتماد و شبکه ایمن لایه‌اول (Layer-1) ساخته شده تا زیرساخت اقتصادی ماژولار فراهم کند. این شبکه با هوش مصنوعی و پروتکل MCP، پشتیبانی هوشمند برای dAppها و فعالیت‌های مالی ارائه می‌دهد. ‏در اکوسیستم NetX، تمام پروژه‌ها می‌توانند به‌صورت یکپارچه از توکن‌های پشتیبانی‌شده توسط دارایی‌های واقعی (RWA) برای پرداخت‌ها و تسویه‌ها استفاده کنند، شامل استیبل‌کوین‌های تحت نظارت، ابزارهای مالی توکنیزه‌شده و دارایی‌های واقعی. NetX در حال ایجاد پیوندی بی‌وقفه بین نوآوری‌های زنجیره‌ای و اقتصاد واقعی است و ادغام Web3 با شبکه ارزش جهانی را پیش می‌برد. NetX: شبکه اقتصادی هوش مصنوعی مبتنی بر RWA، پیونددهنده بلاکچین و ارزش دنیای واقعی NetX یک اکوسیستم بلاکچین نسل بعدی است که بر پایه محاسبات قابل اعتماد و شبکه ایمن لایه‌اول (Layer-1) ساخته شده تا زیرساخت اقتصادی ماژولار فراهم کند. این شبکه با هوش مصنوعی و پروتکل MCP، پشتیبانی هوشمند برای dAppها و فعالیت‌های مالی ارائه می‌دهد. ‏در اکوسیستم NetX، تمام پروژه‌ها می‌توانند به‌صورت یکپارچه از توکن‌های پشتیبانی‌شده توسط دارایی‌های واقعی (RWA) برای پرداخت‌ها و تسویه‌ها استفاده کنند، شامل استیبل‌کوین‌های تحت نظارت، ابزارهای مالی توکنیزه‌شده و دارایی‌های واقعی. NetX در حال ایجاد پیوندی بی‌وقفه بین نوآوری‌های زنجیره‌ای و اقتصاد واقعی است و ادغام Web3 با شبکه ارزش جهانی را پیش می‌برد.

هم اکنون NetX در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های NetX خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.



به‌ علاوه، می‌ توانید:

- در دسترس بودن استیکینگ NETX را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.

- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره NetX را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید NetX شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت NetX (USD)

ارزش NetX (NETX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از NetX (NETX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت NetX را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت NetX را بررسی کنید!

توکنومیکس NetX (NETX)

درک، توکنومیکس NetX (NETX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده NETX بیشتر بدانید!

نحوه خریدNetX (NETX)

آیا به دنبال نحوه خرید NetX هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی NetX را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

NETX به ارزهای محلی

استفاده از مبدل را امتحان کنید

منابع NetX

برای درک عمیق‌ تر NetX، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره NetX امروز NetX (NETX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای NETX به واحد USD برابر است با 0.7923 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی NETX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.7923 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی NETX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار NetX چقدر است؟ ارزش بازار NETX برابر است با $ 12.74M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش NETX چقدر است؟ عرضه در گردش NETX برابر است با 16.08M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت NETX چقدر بوده است؟ NETX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.9687184275031666 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت NETX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ NETX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.7626398076269456 USD رسید. حجم معاملات NETX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای NETX برابر است با $ 269.17K USD . آیا NETX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد NETX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت NETX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به NetX (NETX)

زمان (UTC+8) نوع اطلاعات 10-27 16:29:31 به روز رسانی های صنعت سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد 10-26 23:17:37 به روز رسانی های صنعت بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند 10-26 19:10:22 به روز رسانی های صنعت با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت 10-25 15:47:08 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند 10-25 13:34:16 به روز رسانی های صنعت تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل 10-25 06:10:28 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد