قیمت لحظه‌ ای Abbott امروز برابر است با 127.39 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ABTON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ABTON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Abbott امروز برابر است با 127.39 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ABTON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ABTON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره ABTON

اطلاعات قیمت ABTON

وب‌سایت رسمی ABTON

توکنومیکس ABTON

پیش‌بینی قیمت ABTON

تاریخچه ABTON

راهنمای خرید ABTON

مبدل ABTON به ارز فیات

اسپات ABTON

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Abbott

Abbott قیمت لحظه ای(ABTON)

قیمت لحظه‌ ای 1 ABTON به USD:

$127.47
$127.47$127.47
+1.22%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Abbott (ABTON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:26:51 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Abbott (ABTON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 125.75
$ 125.75$ 125.75
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 127.98
$ 127.98$ 127.98
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 125.75
$ 125.75$ 125.75

$ 127.98
$ 127.98$ 127.98

$ 235.31115975890665
$ 235.31115975890665$ 235.31115975890665

$ 125.85008955571182
$ 125.85008955571182$ 125.85008955571182

-0.02%

+1.22%

-1.88%

-1.88%

قیمت لحظه‌ ای Abbott (ABTON) برابر است با $ 127.39. در 24 ساعت گذشته، ABTON در بازه قیمتی حداقل $ 125.75 تا حداکثر $ 127.98 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ABTON برابر با $ 235.31115975890665 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 125.85008955571182 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ABTON در یک ساعت گذشته -0.02%، در 24 ساعت گذشته +1.22% و در 7 روز گذشته -1.88% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Abbott (ABTON)

No.1936

$ 1.69M
$ 1.69M$ 1.69M

$ 57.88K
$ 57.88K$ 57.88K

$ 1.69M
$ 1.69M$ 1.69M

13.25K
13.25K 13.25K

13,250.92969217
13,250.92969217 13,250.92969217

ETH

ارزش بازار فعلی Abbott برابر است با $ 1.69M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 57.88K. عرضه در گردش ABTON برابر است با 13.25K، و عرضه کل آن 13250.92969217 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.69M است.

تاریخچه قیمت Abbott (ABTON) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Abbott برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +1.5364+1.22%
30 روز$ -5.8-4.36%
60 روز$ +27.39+27.39%
90 روز$ +27.39+27.39%
تغییر قیمت امروز Abbott

امروز، ABTON تغییر $ +1.5364 (+1.22%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Abbott

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -5.8 (-4.36%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Abbott

با گسترش بازه به 60 روز، ABTON تغییر $ +27.39 (+27.39%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Abbott

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +27.39 (+27.39%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Abbott (ABTON) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Abbott را ببینید.

AbbottABTON چیست

Ondo یک شرکت فناوری بلاکچین است. ماموریت آن شتاب ‌دادن به گذار به سوی یک اقتصاد باز است از طریق ساخت پلتفرم ‌ها، دارایی ‌ها و زیرساخت ‌هایی که بازارهای مالی را به فضای درون زنجیره ای می‌آورند.

هم اکنون Abbott در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Abbott خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ ABTON را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Abbott را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Abbott شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Abbott (USD)

ارزش Abbott (ABTON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Abbott (ABTON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Abbott را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Abbott را بررسی کنید!

توکنومیکس Abbott (ABTON)

درک، توکنومیکس Abbott (ABTON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ABTON بیشتر بدانید!

نحوه خریدAbbott (ABTON)

آیا به دنبال نحوه خرید Abbott هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Abbott را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

ABTON به ارزهای محلی

1 Abbott(ABTON) به VND
3,352,267.85
1 Abbott(ABTON) به AUD
A$193.6328
1 Abbott(ABTON) به GBP
94.2686
1 Abbott(ABTON) به EUR
108.2815
1 Abbott(ABTON) به USD
$127.39
1 Abbott(ABTON) به MYR
RM535.038
1 Abbott(ABTON) به TRY
5,345.2844
1 Abbott(ABTON) به JPY
¥19,363.28
1 Abbott(ABTON) به ARS
ARS$182,506.5574
1 Abbott(ABTON) به RUB
10,093.1097
1 Abbott(ABTON) به INR
11,238.3458
1 Abbott(ABTON) به IDR
Rp2,123,165.8174
1 Abbott(ABTON) به PHP
7,530.0229
1 Abbott(ABTON) به EGP
￡E.6,043.3816
1 Abbott(ABTON) به BRL
R$684.0843
1 Abbott(ABTON) به CAD
C$177.0721
1 Abbott(ABTON) به BDT
15,589.9882
1 Abbott(ABTON) به NGN
185,698.9508
1 Abbott(ABTON) به COP
$489,961.0485
1 Abbott(ABTON) به ZAR
R.2,192.3819
1 Abbott(ABTON) به UAH
5,365.6668
1 Abbott(ABTON) به TZS
T.Sh.314,542.4707
1 Abbott(ABTON) به VES
Bs27,134.07
1 Abbott(ABTON) به CLP
$119,746.6
1 Abbott(ABTON) به PKR
Rs35,964.7448
1 Abbott(ABTON) به KZT
68,525.6288
1 Abbott(ABTON) به THB
฿4,152.914
1 Abbott(ABTON) به TWD
NT$3,901.9557
1 Abbott(ABTON) به AED
د.إ467.5213
1 Abbott(ABTON) به CHF
Fr100.6381
1 Abbott(ABTON) به HKD
HK$988.5464
1 Abbott(ABTON) به AMD
֏48,957.2509
1 Abbott(ABTON) به MAD
.د.م1,174.5358
1 Abbott(ABTON) به MXN
$2,342.7021
1 Abbott(ABTON) به SAR
ريال477.7125
1 Abbott(ABTON) به ETB
Br19,294.4894
1 Abbott(ABTON) به KES
KSh16,468.9792
1 Abbott(ABTON) به JOD
د.أ90.31951
1 Abbott(ABTON) به PLN
462.4257
1 Abbott(ABTON) به RON
лв555.4204
1 Abbott(ABTON) به SEK
kr1,192.3704
1 Abbott(ABTON) به BGN
лв212.7413
1 Abbott(ABTON) به HUF
Ft42,476.9216
1 Abbott(ABTON) به CZK
2,656.0815
1 Abbott(ABTON) به KWD
د.ك38.98134
1 Abbott(ABTON) به ILS
414.0175
1 Abbott(ABTON) به BOB
Bs881.5388
1 Abbott(ABTON) به AZN
216.563
1 Abbott(ABTON) به TJS
SM1,178.3575
1 Abbott(ABTON) به GEL
346.5008
1 Abbott(ABTON) به AOA
Kz116,550.3849
1 Abbott(ABTON) به BHD
.د.ب47.89864
1 Abbott(ABTON) به BMD
$127.39
1 Abbott(ABTON) به DKK
kr815.296
1 Abbott(ABTON) به HNL
L3,356.7265
1 Abbott(ABTON) به MUR
5,793.6972
1 Abbott(ABTON) به NAD
$2,193.6558
1 Abbott(ABTON) به NOK
kr1,270.0783
1 Abbott(ABTON) به NZD
$220.3847
1 Abbott(ABTON) به PAB
B/.127.39
1 Abbott(ABTON) به PGK
K535.038
1 Abbott(ABTON) به QAR
ر.ق463.6996
1 Abbott(ABTON) به RSD
дин.12,807.7906
1 Abbott(ABTON) به UZS
soʻm1,553,536.3368
1 Abbott(ABTON) به ALL
L10,592.4785
1 Abbott(ABTON) به ANG
ƒ228.0281
1 Abbott(ABTON) به AWG
ƒ229.302
1 Abbott(ABTON) به BBD
$254.78
1 Abbott(ABTON) به BAM
KM214.0152
1 Abbott(ABTON) به BIF
Fr379,112.64
1 Abbott(ABTON) به BND
$164.3331
1 Abbott(ABTON) به BSD
$127.39
1 Abbott(ABTON) به JMD
$20,426.9865
1 Abbott(ABTON) به KHR
513,668.3275
1 Abbott(ABTON) به KMF
Fr53,885.97
1 Abbott(ABTON) به LAK
2,769,347.7707
1 Abbott(ABTON) به LKR
රු38,754.5858
1 Abbott(ABTON) به MDL
L2,157.9866
1 Abbott(ABTON) به MGA
Ar571,254.977
1 Abbott(ABTON) به MOP
P1,019.12
1 Abbott(ABTON) به MVR
1,949.067
1 Abbott(ABTON) به MWK
MK221,163.0529
1 Abbott(ABTON) به MZN
MT8,141.4949
1 Abbott(ABTON) به NPR
रु17,984.9202
1 Abbott(ABTON) به PYG
903,449.88
1 Abbott(ABTON) به RWF
Fr184,842.89
1 Abbott(ABTON) به SBD
$1,048.4197
1 Abbott(ABTON) به SCR
1,741.4213
1 Abbott(ABTON) به SRD
$5,081.5871
1 Abbott(ABTON) به SVC
$1,114.6625
1 Abbott(ABTON) به SZL
L2,193.6558
1 Abbott(ABTON) به TMT
m447.1389
1 Abbott(ABTON) به TND
د.ت371.72402
1 Abbott(ABTON) به TTD
$864.9781
1 Abbott(ABTON) به UGX
Sh443,826.76
1 Abbott(ABTON) به XAF
Fr71,593.18
1 Abbott(ABTON) به XCD
$343.953
1 Abbott(ABTON) به XOF
Fr71,593.18
1 Abbott(ABTON) به XPF
Fr12,993.78
1 Abbott(ABTON) به BWP
P1,700.6565
1 Abbott(ABTON) به BZD
$256.0539
1 Abbott(ABTON) به CVE
$12,090.5849
1 Abbott(ABTON) به DJF
Fr22,548.03
1 Abbott(ABTON) به DOP
$8,159.3295
1 Abbott(ABTON) به DZD
د.ج16,563.2478
1 Abbott(ABTON) به FJD
$287.9014
1 Abbott(ABTON) به GNF
Fr1,107,656.05
1 Abbott(ABTON) به GTQ
Q975.8074
1 Abbott(ABTON) به GYD
$26,672.9182
1 Abbott(ABTON) به ISK
kr15,541.58

منابع Abbott

برای درک عمیق‌ تر Abbott، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Abbott
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Abbott

امروز Abbott (ABTON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ABTON به واحد USD برابر است با 127.39 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ABTON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ABTON نسبت به USD برابر است با $ 127.39. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Abbott چقدر است؟
ارزش بازار ABTON برابر است با $ 1.69M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ABTON چقدر است؟
عرضه در گردش ABTON برابر است با 13.25K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ABTON چقدر بوده است؟
ABTON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 235.31115975890665 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ABTON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ABTON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 125.85008955571182 USD رسید.
حجم معاملات ABTON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ABTON برابر است با $ 57.88K USD.
آیا ABTON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ABTON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ABTON مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:26:51 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Abbott (ABTON)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب ABTON به USD

مقدار

ABTON
ABTON
USD
USD

1 ABTON = 127.39 USD

معامله ABTON

/USDTABTON
$127.47
$127.47$127.47
+1.17%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,905.12
$113,905.12$113,905.12

-0.92%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,111.89
$4,111.89$4,111.89

-1.46%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05294
$0.05294$0.05294

-4.97%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.27
$200.27$200.27

+0.07%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.2162
$4.2162$4.2162

-18.70%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,111.89
$4,111.89$4,111.89

-1.46%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,905.12
$113,905.12$113,905.12

-0.92%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.27
$200.27$200.27

+0.07%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6230
$2.6230$2.6230

-1.43%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,135.11
$1,135.11$1,135.11

-0.74%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001207
$0.001207$0.001207

+101.16%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01771
$0.01771$0.01771

+77.10%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001640
$0.0000000000000001640$0.0000000000000001640

+1,404.58%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1575
$0.1575$0.1575

+215.00%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000308
$0.0000000000308$0.0000000000308

+201.96%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04380
$0.04380$0.04380

+119.00%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01771
$0.01771$0.01771

+77.10%