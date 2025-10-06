OpenxAI NetworkOPENX چیست

OpenxAI یک پروتکل هوش مصنوعی همتابه‌ همتا (P2P) و بدون نیاز به مجوز است. همان‌ طور که بیت‌ کوین دنیای پول را متحول کرد، OpenxAI نیز دنیای هوش را متحول می‌ کند.

منابع OpenxAI Network

برای درک عمیق‌ تر OpenxAI Network، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره OpenxAI Network امروز OpenxAI Network (OPENX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای OPENX به واحد USD برابر است با 0.3858 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی OPENX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.3858 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی OPENX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار OpenxAI Network چقدر است؟ ارزش بازار OPENX برابر است با $ 3.86M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش OPENX چقدر است؟ عرضه در گردش OPENX برابر است با 10.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت OPENX چقدر بوده است؟ OPENX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 2.0299262343053925 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت OPENX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ OPENX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0939673303769838 USD رسید. حجم معاملات OPENX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای OPENX برابر است با $ 140.47K USD . آیا OPENX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد OPENX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت OPENX مراجعه کنید.

