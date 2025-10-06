قیمت لحظه‌ ای OpenxAI Network امروز برابر است با 0.3858 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت OPENX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت OPENX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای OpenxAI Network امروز برابر است با 0.3858 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت OPENX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت OPENX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو OpenxAI Network

OpenxAI Network قیمت لحظه ای(OPENX)

قیمت لحظه‌ ای 1 OPENX به USD:

$0.3858
-0.41%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای OpenxAI Network (OPENX)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:14:15 (UTC+8)

اطلاعات قیمت OpenxAI Network (OPENX) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.3543
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.5519
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.3543
$ 0.5519
$ 2.0299262343053925
$ 0.0939673303769838
+2.49%

-0.41%

+22.70%

+22.70%

قیمت لحظه‌ ای OpenxAI Network (OPENX) برابر است با $ 0.3858. در 24 ساعت گذشته، OPENX در بازه قیمتی حداقل $ 0.3543 تا حداکثر $ 0.5519 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته OPENX برابر با $ 2.0299262343053925 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.0939673303769838 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، OPENX در یک ساعت گذشته +2.49%، در 24 ساعت گذشته -0.41% و در 7 روز گذشته +22.70% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار OpenxAI Network (OPENX)

No.1580

$ 3.86M
$ 140.47K
$ 38.58M
10.00M
100,000,000
100,000,000
10.00%

BASE

ارزش بازار فعلی OpenxAI Network برابر است با $ 3.86M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 140.47K. عرضه در گردش OPENX برابر است با 10.00M، و عرضه کل آن 100000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 38.58M است.

تاریخچه قیمت OpenxAI Network (OPENX) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت OpenxAI Network برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.001588-0.41%
30 روز$ -0.1469-27.58%
60 روز$ -0.1142-22.84%
90 روز$ -0.1142-22.84%
تغییر قیمت امروز OpenxAI Network

امروز، OPENX تغییر $ -0.001588 (-0.41%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه OpenxAI Network

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.1469 (-27.58%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه OpenxAI Network

با گسترش بازه به 60 روز، OPENX تغییر $ -0.1142 (-22.84%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه OpenxAI Network

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.1142 (-22.84%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت OpenxAI Network (OPENX) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت OpenxAI Network را ببینید.

OpenxAI NetworkOPENX چیست

OpenxAI یک پروتکل هوش مصنوعی همتابه‌ همتا (P2P) و بدون نیاز به مجوز است. همان‌ طور که بیت‌ کوین دنیای پول را متحول کرد، OpenxAI نیز دنیای هوش را متحول می‌ کند.

هم اکنون OpenxAI Network در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های OpenxAI Network خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ OPENX را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره OpenxAI Network را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید OpenxAI Network شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت OpenxAI Network (USD)

ارزش OpenxAI Network (OPENX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از OpenxAI Network (OPENX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت OpenxAI Network را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت OpenxAI Network را بررسی کنید!

توکنومیکس OpenxAI Network (OPENX)

درک، توکنومیکس OpenxAI Network (OPENX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده OPENX بیشتر بدانید!

نحوه خریدOpenxAI Network (OPENX)

آیا به دنبال نحوه خرید OpenxAI Network هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی OpenxAI Network را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

OPENX به ارزهای محلی

منابع OpenxAI Network

برای درک عمیق‌ تر OpenxAI Network، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی OpenxAI Network
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره OpenxAI Network

امروز OpenxAI Network (OPENX) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای OPENX به واحد USD برابر است با 0.3858 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی OPENX نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی OPENX نسبت به USD برابر است با $ 0.3858. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار OpenxAI Network چقدر است؟
ارزش بازار OPENX برابر است با $ 3.86M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش OPENX چقدر است؟
عرضه در گردش OPENX برابر است با 10.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت OPENX چقدر بوده است؟
OPENX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 2.0299262343053925 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت OPENX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
OPENX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0939673303769838 USD رسید.
حجم معاملات OPENX چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای OPENX برابر است با $ 140.47K USD.
آیا OPENX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد OPENX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت OPENX مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به OpenxAI Network (OPENX)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

