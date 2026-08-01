قیمت امروز VERONA

قیمت لحظه‌ ای VERONA (VERONA) در حال حاضر برابر با $ 0.1001 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VERONA به USD برابر با $ 0.1001 برای هر VERONA می‌ باشد.

توکن VERONA در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1044 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 7.09M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 70.85M VERONA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VERONA در بازه‌ ای بین $ 0.1001 (حداقل) و $ 0.1017 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 12.087 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0914420447692363 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VERONA طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -7.66% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 325.69 رسیده است.

اطلاعات بازار VERONA (VERONA)

رتبه No.1044 ارزش بازار $ 7.09M$ 7.09M $ 7.09M حجم (24 ساعته) $ 325.69$ 325.69 $ 325.69 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 20.02M$ 20.02M $ 20.02M سرمایه در گردش 70.85M 70.85M 70.85M حداکثر عرضه 200,000,000 200,000,000 200,000,000 عرضه کل 200,000,000 200,000,000 200,000,000 نرخ گردش 35.42% بلاک چین عمومی XION

ارزش بازار فعلی VERONA برابر است با $ 7.09M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 325.69. عرضه در گردش VERONA برابر است با 70.85M، و عرضه کل آن 200000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 20.02M است.