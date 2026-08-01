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قیمت لحظه‌ ای VERONA امروز برابر است با 0.1001 USD. ارزش بازار VERONA معادل 7,092,430.6235280498 USD است. نرخ زنده VERONA در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه‌ ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده‌ های کلیدی بازار دنبال کنید!قیمت لحظه‌ ای VERONA امروز برابر است با 0.1001 USD. ارزش بازار VERONA معادل 7,092,430.6235280498 USD است. نرخ زنده VERONA در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه‌ ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده‌ های کلیدی بازار دنبال کنید!

اطلاعات بیشتر درباره VERONA

اطلاعات قیمت VERONA

جفت VERONA چیست؟

وایت‌ پیپر VERONA

وب‌سایت رسمی VERONA

توکنومیکس VERONA

پیش‌بینی قیمت VERONA

تاریخچه VERONA

راهنمای خرید VERONA

مبدل VERONA به ارز فیات

اسپات VERONA

پیش-بازار

کسب درآمد

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اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو VERONA

قیمت لحظه ای VERONA(VERONA)

قیمت لحظه‌ ای 1 VERONA به USD:

$0.1001
$0.1001$0.1001
0.00%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای VERONA (VERONA)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2026-08-16 02:58:15 (UTC+8)

قیمت امروز VERONA

قیمت لحظه‌ ای VERONA (VERONA) در حال حاضر برابر با $ 0.1001 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VERONA به USD برابر با $ 0.1001 برای هر VERONA می‌ باشد.

توکن VERONA در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1044 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 7.09M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 70.85M VERONA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VERONA در بازه‌ ای بین $ 0.1001 (حداقل) و $ 0.1017 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 12.087 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0914420447692363 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VERONA طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -7.66% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 325.69 رسیده است.

اطلاعات بازار VERONA (VERONA)

No.1044

$ 7.09M
$ 7.09M$ 7.09M

$ 325.69
$ 325.69$ 325.69

$ 20.02M
$ 20.02M$ 20.02M

70.85M
70.85M 70.85M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

35.42%

XION

ارزش بازار فعلی VERONA برابر است با $ 7.09M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 325.69. عرضه در گردش VERONA برابر است با 70.85M، و عرضه کل آن 200000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 20.02M است.

تاریخچه قیمت VERONA به USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.1001
$ 0.1001$ 0.1001
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.1017
$ 0.1017$ 0.1017
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.1001
$ 0.1001$ 0.1001

$ 0.1017
$ 0.1017$ 0.1017

$ 12.087
$ 12.087$ 12.087

$ 0.0914420447692363
$ 0.0914420447692363$ 0.0914420447692363

0.00%

0.00%

-7.66%

-7.66%

تاریخچه قیمت VERONA (VERONA) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت VERONA برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 00.00%
30 روز$ -0.0212-17.48%
60 روز$ +0.0501+100.20%
90 روز$ +0.0501+100.20%
تغییر قیمت امروز VERONA

امروز، VERONA تغییر $ 0 (0.00%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه VERONA

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.0212 (-17.48%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه VERONA

با گسترش بازه به 60 روز، VERONA تغییر $ +0.0501 (+100.20%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه VERONA

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.0501 (+100.20%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت VERONA (VERONA) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت VERONA را ببینید.

پیش‌ بینی قیمت VERONA

پیش‌ بینی قیمت VERONA (VERONA) برای سال 2030 (در 4 سال آینده)
بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی VERONA تا سال 2030 حدود $ -- برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 0.00% است.
پیش‌بینی قیمت VERONA (VERONA) برای سال 2040 (در 14 سال آینده)

تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت VERONA احتمالاً رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ -- برسد.

ابزارهای MEXC
برای پیش‌ بینی‌ های لحظه‌ ای و تحلیل‌ های شخصی‌ تر، کاربران می‌ توانند از ابزار پیش‌ بینی قیمت MEXC و تحلیل‌ های بازار مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کنند.
سلب مسئولیت: سناریوهای ارائه‌ شده صرفاً جنبه آموزشی و نمونه‌ محور دارند. ارزهای دیجیتال دارایی‌ هایی با نوسان بالا هستند؛ بنابراین پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌ گذاری، حتماً تحقیقات شخصی و مستقل خود را انجام دهید (DYOR).
می‌ خواهید بدانید قیمت VERONA در بازه 2026–2027 به چه سطحی خواهد رسید؟ با مراجعه به صفحه پیش‌ بینی قیمت، می‌ توانید تحلیل‌ ها و برآوردهای قیمتی VERONA برای سال‌ های 2026–2027 را مشاهده کنید. برای دسترسی، روی پیش‌ بینی قیمت VERONA کلیک کنید.

چگونه VERONA را بخریم و سرمایه‌ گذاری کنیم؟

آماده‌ اید سرمایه‌ گذاری در VERONA را آغاز کنید؟ خرید VERONA در پلتفرم MEXC سریع، آسان و مناسب برای کاربران تازه‌ کار است. پس از انجام اولین خرید، می‌توانید بلافاصله معاملات خود را آغاز کنید. برای آشنایی بیشتر، راهنمای جامع ما با عنوان نحوه خرید VERONA را مطالعه کنید. در ادامه، مروری کوتاه در قالب پنج گام ساده ارائه شده تا شما را در آغاز مسیر خرید VERONA (VERONA) همراهی کند.

مرحله 1

ثبت‌نام برای حساب کاربری و تکمیل احراز هویت KYC

ابتدا برای یک حساب کاربری ثبت نام کنید و KYC را در MEXC تکمیل کنید. می توانید این کار را در وب سایت رسمی MEXC یا برنامه MEXC با استفاده از شماره تلفن یا آدرس ایمیل خود انجام دهید.
مرحله 2

افزودن USDT، USDC یا USDE به کیف پول شما

USDT، USDC و USDE تسهیل‌ گر معاملات در MEXC هستند. شما می‌ توانید USDT، USDC و USDE را از طریق انتقال بانکی، OTC یا معاملات P2P خریداری کنید.
مرحله 3

به صفحه معاملات اسپات بروید

در وب سایت MEXC، روی اسپات در نوار بالا کلیک کنید و توکن های دلخواه خود را جستجو کنید.
مرحله 4

توکن‌های خود را انتخاب کنید

با بیش از -- توکن موجود، می‌ توانید به راحتی بیت‌ کوین، اتریوم و توکن‌ های پرطرفدار بخرید.
مرحله 5

خرید خود را تکمیل کنید

مقدار توکن یا معادل آن را به ارز محلی خود وارد کنید. روی خرید کلیک کنید و VERONA فوراً به کیف پول شما واریز می شود.
راهنمای خرید VERONA (VERONA)

با VERONA چه کاری می‌ توانید انجام دهید؟

در اختیار داشتن VERONA تنها به خرید و نگهداری آن محدود نمی‌ شود، بلکه فرصت‌ های گسترده‌ تری را پیش روی شما قرار می‌ دهد. می‌ توانید BTC را در صدها بازار مختلف معامله کنید، از طریق محصولات متنوع استیکینگ و حساب‌ های پس‌ انداز انعطاف‌ پذیر، پاداش‌ های غیرفعال کسب کنید یا با بهره‌ گیری از ابزارهای حرفه‌ ای معاملاتی، دارایی‌ های خود را توسعه دهید. چه سرمایه‌ گذار تازه‌ کار باشید و چه متخصص باتجربه، پلتفرم MEXC استفاده از پتانسیل کامل رمزارزها را برای شما ساده می‌ سازد. در ادامه، چهار روش اصلی برای بهره‌ برداری حداکثری از توکن‌ های بیت‌ کوین شما معرفی شده است.

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معامله با کارمزد فوق‌ العاده پایین در MEXC

خرید VERONA (VERONA) در MEXC به معنای ارزش بیشتر برای سرمایه شماست. به‌ عنوان یکی از پلتفرم‌ های کریپتو با کمترین کارمزد در بازار، MEXC به شما کمک می‌ کند از اولین معامله خود هزینه‌ ها را کاهش دهید.

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VERONAVERONA چیست

Verona لایه هوشمندی برای AI است؛ شبکه‌ای که در آن حقایق تأییدشده درباره دنیای واقعی در مالکیت کاربر قرار دارد و هر agent می‌تواند از آن‌ها دوباره استفاده کند. AI همه‌جا حضور دارد، اما واقعاً هوشمند نیست، زیرا نمی‌تواند بر اساس اطلاعات تأییدشده عمل کند. truth engine در Verona داده‌های اینترنتی را به حقایق قابل اثبات تبدیل می‌کند و آن‌ها را برای استفاده مجدد در یک شبکه غیرمتمرکز ذخیره می‌نماید. به این ترتیب، یک حقیقت که یک‌بار تأیید شده باشد، می‌تواند بدون افشای داده‌های زیربنایی در همه‌جا استفاده شود. برندهایی مانند Uber، Amazon و Nike و میلیون‌ها کاربر در حال حاضر از این engine استفاده می‌کنند. با حمایت Multicoin Capital، Circle، Spartan Group و دیگران. ۳۶ میلیون دلار سرمایه جذب کرده است.

منابع VERONA

برای درک عمیق‌ تر VERONA، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی VERONA
کاوشگر بلاک

دسته‌بندی :

Base EcosystemBase NativeChain Abstraction

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره VERONA

آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2026-08-16 02:58:15 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به VERONA (VERONA)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
02-11 14:20:00به روز رسانی های صنعت
در 24 ساعت گذشته، خروجی خالص CEX برابر با 59,400 ETH بوده است
02-10 18:39:21داده های زنجیره ای
دیروز، ETF اسپات بیت کوین شاهد انتقال خالص در به میزان 144.9 میلیون دلار بود، در حالی که ETF اتریوم انتقال خالص در به میزان 57 میلیون دلار را ثبت کرد
02-04 11:04:00به روز رسانی های صنعت
شاخص ترس ارزهای دیجیتال دوباره به ۱۴ سقوط کرد، بازار در منطقه "ترس شدید" باقی ماند
02-04 00:48:00به روز رسانی های صنعت
۲۸۵ میلیون دلار در شبکه طی ۲۴ ساعت گذشته لیکوئید شد، پوزیشن‌های لانگ و شورت از بین رفتند
02-01 01:12:00به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از کف قبلی ۸۰,۶۰۰ دلار عبور کرد و به پایین‌ترین سطح از ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ رسید
01-28 07:44:00به روز رسانی های صنعت
شاخص دلار به پایین‌ترین سطح از فوریه 2022 رسید، بازار کریپتو به رالی ادامه می‌دهد

درباره VERONA بیشتر کاوش کنید

VERONA USDT (معاملات فیوچرز)

با استفاده از اهرم روی VERONA پوزیشن لانگ (Long) یا شورت (Short) باز کنید. معاملات فیوچرز VERONA/USDT را در پلتفرم MEXC کاوش کنید و از نوسانات بازار برای کسب سود بهره‌ برداری کنید.

معامله VERONA (VERONA) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای VERONA را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTVERONA
$0.1001
$0.1001$0.1001
0.00%
3.23K (USDT)

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سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب VERONA به USD

مقدار

VERONA
VERONA
USD
USD

1 VERONA = 0.1001 USD