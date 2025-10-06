قیمت لحظه‌ ای Microsoft امروز برابر است با 532.7 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MSFTON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MSFTON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Microsoft امروز برابر است با 532.7 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MSFTON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MSFTON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره MSFTON

اطلاعات قیمت MSFTON

وب‌سایت رسمی MSFTON

توکنومیکس MSFTON

پیش‌بینی قیمت MSFTON

تاریخچه MSFTON

راهنمای خرید MSFTON

مبدل MSFTON به ارز فیات

اسپات MSFTON

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Microsoft

Microsoft قیمت لحظه ای(MSFTON)

قیمت لحظه‌ ای 1 MSFTON به USD:

$532.7
$532.7$532.7
+0.02%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Microsoft (MSFTON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:55:36 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Microsoft (MSFTON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 526.96
$ 526.96$ 526.96
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 534.32
$ 534.32$ 534.32
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 526.96
$ 526.96$ 526.96

$ 534.32
$ 534.32$ 534.32

$ 534.4594581060059
$ 534.4594581060059$ 534.4594581060059

$ 492.8458515171225
$ 492.8458515171225$ 492.8458515171225

-0.01%

+0.02%

+2.91%

+2.91%

قیمت لحظه‌ ای Microsoft (MSFTON) برابر است با $ 532.7. در 24 ساعت گذشته، MSFTON در بازه قیمتی حداقل $ 526.96 تا حداکثر $ 534.32 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MSFTON برابر با $ 534.4594581060059 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 492.8458515171225 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MSFTON در یک ساعت گذشته -0.01%، در 24 ساعت گذشته +0.02% و در 7 روز گذشته +2.91% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Microsoft (MSFTON)

No.1738

$ 2.58M
$ 2.58M$ 2.58M

$ 59.00K
$ 59.00K$ 59.00K

$ 2.58M
$ 2.58M$ 2.58M

4.84K
4.84K 4.84K

4,836.90992515
4,836.90992515 4,836.90992515

ETH

ارزش بازار فعلی Microsoft برابر است با $ 2.58M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 59.00K. عرضه در گردش MSFTON برابر است با 4.84K، و عرضه کل آن 4836.90992515 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.58M است.

تاریخچه قیمت Microsoft (MSFTON) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Microsoft برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.1065+0.02%
30 روز$ +24.62+4.84%
60 روز$ +82.7+18.37%
90 روز$ +82.7+18.37%
تغییر قیمت امروز Microsoft

امروز، MSFTON تغییر $ +0.1065 (+0.02%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Microsoft

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +24.62 (+4.84%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Microsoft

با گسترش بازه به 60 روز، MSFTON تغییر $ +82.7 (+18.37%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Microsoft

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +82.7 (+18.37%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Microsoft (MSFTON) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Microsoft را ببینید.

MicrosoftMSFTON چیست

Ondo یک شرکت فناوری بلاکچین است. ماموریت آن شتاب ‌دادن به گذار به سوی یک اقتصاد باز است از طریق ساخت پلتفرم ‌ها، دارایی ‌ها و زیرساخت ‌هایی که بازارهای مالی را به فضای درون زنجیره ای می‌آورند.

هم اکنون Microsoft در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Microsoft خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ MSFTON را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Microsoft را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Microsoft شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Microsoft (USD)

ارزش Microsoft (MSFTON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Microsoft (MSFTON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Microsoft را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Microsoft را بررسی کنید!

توکنومیکس Microsoft (MSFTON)

درک، توکنومیکس Microsoft (MSFTON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MSFTON بیشتر بدانید!

نحوه خریدMicrosoft (MSFTON)

آیا به دنبال نحوه خرید Microsoft هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Microsoft را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

MSFTON به ارزهای محلی

1 Microsoft(MSFTON) به VND
14,018,000.5
1 Microsoft(MSFTON) به AUD
A$809.704
1 Microsoft(MSFTON) به GBP
394.198
1 Microsoft(MSFTON) به EUR
452.795
1 Microsoft(MSFTON) به USD
$532.7
1 Microsoft(MSFTON) به MYR
RM2,237.34
1 Microsoft(MSFTON) به TRY
22,352.092
1 Microsoft(MSFTON) به JPY
¥80,970.4
1 Microsoft(MSFTON) به ARS
ARS$763,177.982
1 Microsoft(MSFTON) به RUB
42,216.475
1 Microsoft(MSFTON) به INR
46,994.794
1 Microsoft(MSFTON) به IDR
Rp8,878,329.782
1 Microsoft(MSFTON) به PHP
31,530.513
1 Microsoft(MSFTON) به EGP
￡E.25,271.288
1 Microsoft(MSFTON) به BRL
R$2,860.599
1 Microsoft(MSFTON) به CAD
C$740.453
1 Microsoft(MSFTON) به BDT
65,191.826
1 Microsoft(MSFTON) به NGN
776,527.444
1 Microsoft(MSFTON) به COP
$2,048,844.105
1 Microsoft(MSFTON) به ZAR
R.9,173.094
1 Microsoft(MSFTON) به UAH
22,437.324
1 Microsoft(MSFTON) به TZS
T.Sh.1,315,305.551
1 Microsoft(MSFTON) به VES
Bs113,465.1
1 Microsoft(MSFTON) به CLP
$500,205.3
1 Microsoft(MSFTON) به PKR
Rs150,391.864
1 Microsoft(MSFTON) به KZT
286,549.984
1 Microsoft(MSFTON) به THB
฿17,392.655
1 Microsoft(MSFTON) به TWD
NT$16,316.601
1 Microsoft(MSFTON) به AED
د.إ1,955.009
1 Microsoft(MSFTON) به CHF
Fr420.833
1 Microsoft(MSFTON) به HKD
HK$4,133.752
1 Microsoft(MSFTON) به AMD
֏204,721.937
1 Microsoft(MSFTON) به MAD
.د.م4,911.494
1 Microsoft(MSFTON) به MXN
$9,796.353
1 Microsoft(MSFTON) به SAR
ريال1,997.625
1 Microsoft(MSFTON) به ETB
Br80,682.742
1 Microsoft(MSFTON) به KES
KSh68,867.456
1 Microsoft(MSFTON) به JOD
د.أ377.6843
1 Microsoft(MSFTON) به PLN
1,933.701
1 Microsoft(MSFTON) به RON
лв2,322.572
1 Microsoft(MSFTON) به SEK
kr4,991.399
1 Microsoft(MSFTON) به BGN
лв889.609
1 Microsoft(MSFTON) به HUF
Ft177,682.085
1 Microsoft(MSFTON) به CZK
11,117.449
1 Microsoft(MSFTON) به KWD
د.ك163.0062
1 Microsoft(MSFTON) به ILS
1,731.275
1 Microsoft(MSFTON) به BOB
Bs3,686.284
1 Microsoft(MSFTON) به AZN
905.59
1 Microsoft(MSFTON) به TJS
SM4,927.475
1 Microsoft(MSFTON) به GEL
1,448.944
1 Microsoft(MSFTON) به AOA
Kz487,372.557
1 Microsoft(MSFTON) به BHD
.د.ب200.2952
1 Microsoft(MSFTON) به BMD
$532.7
1 Microsoft(MSFTON) به DKK
kr3,409.28
1 Microsoft(MSFTON) به HNL
L14,036.645
1 Microsoft(MSFTON) به MUR
24,227.196
1 Microsoft(MSFTON) به NAD
$9,173.094
1 Microsoft(MSFTON) به NOK
kr5,316.346
1 Microsoft(MSFTON) به NZD
$921.571
1 Microsoft(MSFTON) به PAB
B/.532.7
1 Microsoft(MSFTON) به PGK
K2,237.34
1 Microsoft(MSFTON) به QAR
ر.ق1,939.028
1 Microsoft(MSFTON) به RSD
дин.53,584.293
1 Microsoft(MSFTON) به UZS
soʻm6,496,340.424
1 Microsoft(MSFTON) به ALL
L44,294.005
1 Microsoft(MSFTON) به ANG
ƒ953.533
1 Microsoft(MSFTON) به AWG
ƒ958.86
1 Microsoft(MSFTON) به BBD
$1,065.4
1 Microsoft(MSFTON) به BAM
KM894.936
1 Microsoft(MSFTON) به BIF
Fr1,585,315.2
1 Microsoft(MSFTON) به BND
$687.183
1 Microsoft(MSFTON) به BSD
$532.7
1 Microsoft(MSFTON) به JMD
$85,418.445
1 Microsoft(MSFTON) به KHR
2,147,979.575
1 Microsoft(MSFTON) به KMF
Fr225,332.1
1 Microsoft(MSFTON) به LAK
11,580,434.551
1 Microsoft(MSFTON) به LKR
රු162,057.994
1 Microsoft(MSFTON) به MDL
L9,023.938
1 Microsoft(MSFTON) به MGA
Ar2,388,786.61
1 Microsoft(MSFTON) به MOP
P4,261.6
1 Microsoft(MSFTON) به MVR
8,150.31
1 Microsoft(MSFTON) به MWK
MK924,825.797
1 Microsoft(MSFTON) به MZN
MT34,044.857
1 Microsoft(MSFTON) به NPR
रु75,206.586
1 Microsoft(MSFTON) به PYG
3,777,908.4
1 Microsoft(MSFTON) به RWF
Fr772,947.7
1 Microsoft(MSFTON) به SBD
$4,384.121
1 Microsoft(MSFTON) به SCR
7,282.009
1 Microsoft(MSFTON) به SRD
$21,249.403
1 Microsoft(MSFTON) به SVC
$4,661.125
1 Microsoft(MSFTON) به SZL
L9,173.094
1 Microsoft(MSFTON) به TMT
m1,869.777
1 Microsoft(MSFTON) به TND
د.ت1,554.4186
1 Microsoft(MSFTON) به TTD
$3,617.033
1 Microsoft(MSFTON) به UGX
Sh1,855,926.8
1 Microsoft(MSFTON) به XAF
Fr299,377.4
1 Microsoft(MSFTON) به XCD
$1,438.29
1 Microsoft(MSFTON) به XOF
Fr299,377.4
1 Microsoft(MSFTON) به XPF
Fr54,335.4
1 Microsoft(MSFTON) به BWP
P7,111.545
1 Microsoft(MSFTON) به BZD
$1,070.727
1 Microsoft(MSFTON) به CVE
$50,558.557
1 Microsoft(MSFTON) به DJF
Fr94,287.9
1 Microsoft(MSFTON) به DOP
$34,119.435
1 Microsoft(MSFTON) به DZD
د.ج69,261.654
1 Microsoft(MSFTON) به FJD
$1,203.902
1 Microsoft(MSFTON) به GNF
Fr4,631,826.5
1 Microsoft(MSFTON) به GTQ
Q4,080.482
1 Microsoft(MSFTON) به GYD
$111,536.726
1 Microsoft(MSFTON) به ISK
kr64,989.4

منابع Microsoft

برای درک عمیق‌ تر Microsoft، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Microsoft
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Microsoft

امروز Microsoft (MSFTON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MSFTON به واحد USD برابر است با 532.7 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MSFTON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MSFTON نسبت به USD برابر است با $ 532.7. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Microsoft چقدر است؟
ارزش بازار MSFTON برابر است با $ 2.58M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MSFTON چقدر است؟
عرضه در گردش MSFTON برابر است با 4.84K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MSFTON چقدر بوده است؟
MSFTON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 534.4594581060059 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MSFTON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MSFTON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 492.8458515171225 USD رسید.
حجم معاملات MSFTON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MSFTON برابر است با $ 59.00K USD.
آیا MSFTON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MSFTON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MSFTON مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:55:36 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Microsoft (MSFTON)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب MSFTON به USD

مقدار

MSFTON
MSFTON
USD
USD

1 MSFTON = 532.7 USD

معامله MSFTON

/USDTMSFTON
$532.7
$532.7$532.7
0.00%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,898.73
$113,898.73$113,898.73

-0.93%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,093.26
$4,093.26$4,093.26

-1.90%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05060
$0.05060$0.05060

-9.17%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.42
$200.42$200.42

+0.15%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.2084
$4.2084$4.2084

-18.85%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,093.26
$4,093.26$4,093.26

-1.90%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,898.73
$113,898.73$113,898.73

-0.93%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.42
$200.42$200.42

+0.15%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6198
$2.6198$2.6198

-1.55%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,133.16
$1,133.16$1,133.16

-0.91%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001151
$0.001151$0.001151

+91.83%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001569
$0.0000000000000001569$0.0000000000000001569

+1,339.44%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000386
$0.0000000000386$0.0000000000386

+278.43%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1609
$0.1609$0.1609

+221.80%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04316
$0.04316$0.04316

+115.80%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01842
$0.01842$0.01842

+84.20%