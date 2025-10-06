قیمت لحظه‌ ای Uranium.io امروز برابر است با 4.855 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت XU3O8 به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت XU3O8 را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Uranium.io امروز برابر است با 4.855 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت XU3O8 به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت XU3O8 را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره XU3O8

اطلاعات قیمت XU3O8

وایت‌ پیپر XU3O8

وب‌سایت رسمی XU3O8

توکنومیکس XU3O8

پیش‌بینی قیمت XU3O8

تاریخچه XU3O8

راهنمای خرید XU3O8

مبدل XU3O8 به ارز فیات

اسپات XU3O8

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Uranium.io

Uranium.io قیمت لحظه ای(XU3O8)

قیمت لحظه‌ ای 1 XU3O8 به USD:

$4.854
$4.854$4.854
-0.34%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Uranium.io (XU3O8)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:25:15 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Uranium.io (XU3O8) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 4.85
$ 4.85$ 4.85
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 4.916
$ 4.916$ 4.916
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 4.85
$ 4.85$ 4.85

$ 4.916
$ 4.916$ 4.916

--
----

--
----

+0.04%

-0.33%

+0.33%

+0.33%

قیمت لحظه‌ ای Uranium.io (XU3O8) برابر است با $ 4.855. در 24 ساعت گذشته، XU3O8 در بازه قیمتی حداقل $ 4.85 تا حداکثر $ 4.916 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته XU3O8 برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، XU3O8 در یک ساعت گذشته +0.04%، در 24 ساعت گذشته -0.33% و در 7 روز گذشته +0.33% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Uranium.io (XU3O8)

--
----

$ 155.96K
$ 155.96K$ 155.96K

$ 776.80M
$ 776.80M$ 776.80M

--
----

160,000,038
160,000,038 160,000,038

ETHERLINK

ارزش بازار فعلی Uranium.io برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 155.96K. عرضه در گردش XU3O8 برابر است با --، و عرضه کل آن 160000038 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 776.80M است.

تاریخچه قیمت Uranium.io (XU3O8) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Uranium.io برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.01656-0.33%
30 روز$ -0.248-4.86%
60 روز$ +0.163+3.47%
90 روز$ +0.419+9.44%
تغییر قیمت امروز Uranium.io

امروز، XU3O8 تغییر $ -0.01656 (-0.33%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Uranium.io

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.248 (-4.86%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Uranium.io

با گسترش بازه به 60 روز، XU3O8 تغییر $ +0.163 (+3.47%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Uranium.io

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.419 (+9.44%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Uranium.io (XU3O8) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Uranium.io را ببینید.

Uranium.ioXU3O8 چیست

پروژه Uranium.io (XU3O8) اولین اورانیوم توکنیزه شده در جهان است که هر توکن آن نشان دهنده مالکیت عادلانه اورانیوم فیزیکی است که توسط Cameco ذخیره و تأیید می‌شود. XU3O8 که به عنوان یک توکن ERC-20 در Etherlink، L2 پرسرعت با فناوری Tezos ساخته شده است، قابلیت ترکیب عمیق درون زنجیره‌ای را با زیرساخت‌های درجه سازمانی ترکیب می‌کند.

هم اکنون Uranium.io در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Uranium.io خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ XU3O8 را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Uranium.io را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Uranium.io شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Uranium.io (USD)

ارزش Uranium.io (XU3O8) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Uranium.io (XU3O8) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Uranium.io را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Uranium.io را بررسی کنید!

توکنومیکس Uranium.io (XU3O8)

درک، توکنومیکس Uranium.io (XU3O8) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده XU3O8 بیشتر بدانید!

نحوه خریدUranium.io (XU3O8)

آیا به دنبال نحوه خرید Uranium.io هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Uranium.io را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

XU3O8 به ارزهای محلی

1 Uranium.io(XU3O8) به VND
127,759.325
1 Uranium.io(XU3O8) به AUD
A$7.3796
1 Uranium.io(XU3O8) به GBP
3.5927
1 Uranium.io(XU3O8) به EUR
4.12675
1 Uranium.io(XU3O8) به USD
$4.855
1 Uranium.io(XU3O8) به MYR
RM20.391
1 Uranium.io(XU3O8) به TRY
203.7158
1 Uranium.io(XU3O8) به JPY
¥737.96
1 Uranium.io(XU3O8) به ARS
ARS$6,955.5643
1 Uranium.io(XU3O8) به RUB
384.66165
1 Uranium.io(XU3O8) به INR
428.3081
1 Uranium.io(XU3O8) به IDR
Rp80,916.6343
1 Uranium.io(XU3O8) به PHP
286.97905
1 Uranium.io(XU3O8) به EGP
￡E.230.3212
1 Uranium.io(XU3O8) به BRL
R$26.07135
1 Uranium.io(XU3O8) به CAD
C$6.74845
1 Uranium.io(XU3O8) به BDT
594.1549
1 Uranium.io(XU3O8) به NGN
7,077.2306
1 Uranium.io(XU3O8) به COP
$18,673.05825
1 Uranium.io(XU3O8) به ZAR
R.83.55455
1 Uranium.io(XU3O8) به UAH
204.4926
1 Uranium.io(XU3O8) به TZS
T.Sh.11,987.62615
1 Uranium.io(XU3O8) به VES
Bs1,034.115
1 Uranium.io(XU3O8) به CLP
$4,563.7
1 Uranium.io(XU3O8) به PKR
Rs1,370.6636
1 Uranium.io(XU3O8) به KZT
2,611.6016
1 Uranium.io(XU3O8) به THB
฿158.273
1 Uranium.io(XU3O8) به TWD
NT$148.70865
1 Uranium.io(XU3O8) به AED
د.إ17.81785
1 Uranium.io(XU3O8) به CHF
Fr3.83545
1 Uranium.io(XU3O8) به HKD
HK$37.6748
1 Uranium.io(XU3O8) به AMD
֏1,865.82505
1 Uranium.io(XU3O8) به MAD
.د.م44.7631
1 Uranium.io(XU3O8) به MXN
$89.28345
1 Uranium.io(XU3O8) به SAR
ريال18.20625
1 Uranium.io(XU3O8) به ETB
Br735.3383
1 Uranium.io(XU3O8) به KES
KSh627.6544
1 Uranium.io(XU3O8) به JOD
د.أ3.442195
1 Uranium.io(XU3O8) به PLN
17.62365
1 Uranium.io(XU3O8) به RON
лв21.1678
1 Uranium.io(XU3O8) به SEK
kr45.4428
1 Uranium.io(XU3O8) به BGN
лв8.10785
1 Uranium.io(XU3O8) به HUF
Ft1,618.8512
1 Uranium.io(XU3O8) به CZK
101.22675
1 Uranium.io(XU3O8) به KWD
د.ك1.48563
1 Uranium.io(XU3O8) به ILS
15.77875
1 Uranium.io(XU3O8) به BOB
Bs33.5966
1 Uranium.io(XU3O8) به AZN
8.2535
1 Uranium.io(XU3O8) به TJS
SM44.90875
1 Uranium.io(XU3O8) به GEL
13.2056
1 Uranium.io(XU3O8) به AOA
Kz4,441.88805
1 Uranium.io(XU3O8) به BHD
.د.ب1.82548
1 Uranium.io(XU3O8) به BMD
$4.855
1 Uranium.io(XU3O8) به DKK
kr31.072
1 Uranium.io(XU3O8) به HNL
L127.92925
1 Uranium.io(XU3O8) به MUR
220.8054
1 Uranium.io(XU3O8) به NAD
$83.6031
1 Uranium.io(XU3O8) به NOK
kr48.40435
1 Uranium.io(XU3O8) به NZD
$8.39915
1 Uranium.io(XU3O8) به PAB
B/.4.855
1 Uranium.io(XU3O8) به PGK
K20.391
1 Uranium.io(XU3O8) به QAR
ر.ق17.6722
1 Uranium.io(XU3O8) به RSD
дин.488.1217
1 Uranium.io(XU3O8) به UZS
soʻm59,207.3076
1 Uranium.io(XU3O8) به ALL
L403.69325
1 Uranium.io(XU3O8) به ANG
ƒ8.69045
1 Uranium.io(XU3O8) به AWG
ƒ8.739
1 Uranium.io(XU3O8) به BBD
$9.71
1 Uranium.io(XU3O8) به BAM
KM8.1564
1 Uranium.io(XU3O8) به BIF
Fr14,448.48
1 Uranium.io(XU3O8) به BND
$6.26295
1 Uranium.io(XU3O8) به BSD
$4.855
1 Uranium.io(XU3O8) به JMD
$778.49925
1 Uranium.io(XU3O8) به KHR
19,576.57375
1 Uranium.io(XU3O8) به KMF
Fr2,053.665
1 Uranium.io(XU3O8) به LAK
105,543.47615
1 Uranium.io(XU3O8) به LKR
රු1,476.9881
1 Uranium.io(XU3O8) به MDL
L82.2437
1 Uranium.io(XU3O8) به MGA
Ar21,771.2765
1 Uranium.io(XU3O8) به MOP
P38.84
1 Uranium.io(XU3O8) به MVR
74.2815
1 Uranium.io(XU3O8) به MWK
MK8,428.81405
1 Uranium.io(XU3O8) به MZN
MT310.28305
1 Uranium.io(XU3O8) به NPR
रु685.4289
1 Uranium.io(XU3O8) به PYG
34,431.66
1 Uranium.io(XU3O8) به RWF
Fr7,044.605
1 Uranium.io(XU3O8) به SBD
$39.95665
1 Uranium.io(XU3O8) به SCR
66.36785
1 Uranium.io(XU3O8) به SRD
$193.66595
1 Uranium.io(XU3O8) به SVC
$42.48125
1 Uranium.io(XU3O8) به SZL
L83.6031
1 Uranium.io(XU3O8) به TMT
m17.04105
1 Uranium.io(XU3O8) به TND
د.ت14.16689
1 Uranium.io(XU3O8) به TTD
$32.96545
1 Uranium.io(XU3O8) به UGX
Sh16,914.82
1 Uranium.io(XU3O8) به XAF
Fr2,728.51
1 Uranium.io(XU3O8) به XCD
$13.1085
1 Uranium.io(XU3O8) به XOF
Fr2,728.51
1 Uranium.io(XU3O8) به XPF
Fr495.21
1 Uranium.io(XU3O8) به BWP
P64.81425
1 Uranium.io(XU3O8) به BZD
$9.75855
1 Uranium.io(XU3O8) به CVE
$460.78805
1 Uranium.io(XU3O8) به DJF
Fr859.335
1 Uranium.io(XU3O8) به DOP
$310.96275
1 Uranium.io(XU3O8) به DZD
د.ج631.2471
1 Uranium.io(XU3O8) به FJD
$10.9723
1 Uranium.io(XU3O8) به GNF
Fr42,214.225
1 Uranium.io(XU3O8) به GTQ
Q37.1893
1 Uranium.io(XU3O8) به GYD
$1,016.5399
1 Uranium.io(XU3O8) به ISK
kr592.31

منابع Uranium.io

برای درک عمیق‌ تر Uranium.io، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Uranium.io
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Uranium.io

امروز Uranium.io (XU3O8) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای XU3O8 به واحد USD برابر است با 4.855 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی XU3O8 نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی XU3O8 نسبت به USD برابر است با $ 4.855. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Uranium.io چقدر است؟
ارزش بازار XU3O8 برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش XU3O8 چقدر است؟
عرضه در گردش XU3O8 برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت XU3O8 چقدر بوده است؟
XU3O8 به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت XU3O8 در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
XU3O8 به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات XU3O8 چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای XU3O8 برابر است با $ 155.96K USD.
آیا XU3O8 در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد XU3O8 در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت XU3O8 مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:25:15 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Uranium.io (XU3O8)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب XU3O8 به USD

مقدار

XU3O8
XU3O8
USD
USD

1 XU3O8 = 4.855 USD

معامله XU3O8

/USDTXU3O8
$4.854
$4.854$4.854
-0.33%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,962.99
$113,962.99$113,962.99

-0.87%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,113.36
$4,113.36$4,113.36

-1.42%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05309
$0.05309$0.05309

-4.70%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.33
$200.33$200.33

+0.10%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1845
$4.1845$4.1845

-19.31%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,113.36
$4,113.36$4,113.36

-1.42%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,962.99
$113,962.99$113,962.99

-0.87%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.33
$200.33$200.33

+0.10%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6226
$2.6226$2.6226

-1.45%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,135.14
$1,135.14$1,135.14

-0.74%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001207
$0.001207$0.001207

+101.16%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01763
$0.01763$0.01763

+76.30%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001742
$0.0000000000000001742$0.0000000000000001742

+1,498.16%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1563
$0.1563$0.1563

+212.60%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000295
$0.0000000000295$0.0000000000295

+189.21%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04376
$0.04376$0.04376

+118.80%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01763
$0.01763$0.01763

+76.30%