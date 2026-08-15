قیمت امروز Isekai Blade

قیمت لحظه‌ ای Isekai Blade (ISEK) در حال حاضر برابر با $ 0.00046 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 23.33% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ISEK به USD برابر با $ 0.00046 برای هر ISEK می‌ باشد.

توکن Isekai Blade در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- ISEK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ISEK در بازه‌ ای بین $ 0.000437 (حداقل) و $ 0.0015 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ISEK طی یک ساعت گذشته به میزان +1.76% و در هفت روز اخیر به میزان -75.26% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 187.08K رسیده است.

اطلاعات بازار Isekai Blade (ISEK)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 187.08K$ 187.08K $ 187.08K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 230.00K$ 230.00K $ 230.00K سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 500,000,000 500,000,000 500,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Isekai Blade برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 187.08K. عرضه در گردش ISEK برابر است با --، و عرضه کل آن 500000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 230.00K است.