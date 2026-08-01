قیمت امروز ELIS

قیمت لحظه‌ ای ELIS (XLS) در حال حاضر برابر با $ 0.010553 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XLS به USD برابر با $ 0.010553 برای هر XLS می‌ باشد.

توکن ELIS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 0.00 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 0.00 XLS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XLS در بازه‌ ای بین $ 0.010103 (حداقل) و $ 0.010999 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XLS طی یک ساعت گذشته به میزان -4.06% و در هفت روز اخیر به میزان -2.80% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 736.37 رسیده است.

اطلاعات بازار ELIS (XLS)

ارزش بازار $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 حجم (24 ساعته) $ 736.37$ 736.37 $ 736.37 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M سرمایه در گردش 0.00 0.00 0.00 حداکثر عرضه 200,000,000 200,000,000 200,000,000 عرضه کل 200,000,000 200,000,000 200,000,000 نرخ گردش 0.00% بلاک چین عمومی NONE

ارزش بازار فعلی ELIS برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 736.37. عرضه در گردش XLS برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 200000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.11M است.