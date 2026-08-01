قیمت امروز TronBank

قیمت لحظه‌ ای TronBank (TBK) در حال حاضر برابر با $ 0.361 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.79% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TBK به USD برابر با $ 0.361 برای هر TBK می‌ باشد.

توکن TronBank در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- TBK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TBK در بازه‌ ای بین $ 0.31 (حداقل) و $ 0.603 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TBK طی یک ساعت گذشته به میزان -1.02% و در هفت روز اخیر به میزان -40.43% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 135.16K رسیده است.

اطلاعات بازار TronBank (TBK)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 135.16K$ 135.16K $ 135.16K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 361.00M$ 361.00M $ 361.00M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی TRX

ارزش بازار فعلی TronBank برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 135.16K. عرضه در گردش TBK برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 361.00M است.