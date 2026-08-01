قیمت امروز SKALE

قیمت لحظه‌ ای SKALE (SKL) در حال حاضر برابر با $ 0.003457 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SKL به USD برابر با $ 0.003457 برای هر SKL می‌ باشد.

توکن SKALE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #628 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 21.41M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 6.19B SKL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SKL در بازه‌ ای بین $ 0.003372 (حداقل) و $ 0.003516 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.22448799 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00409820295230545 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SKL طی یک ساعت گذشته به میزان +0.08% و در هفت روز اخیر به میزان -4.40% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 78.04K رسیده است.

اطلاعات بازار SKALE (SKL)

رتبه No.628 ارزش بازار $ 21.41M$ 21.41M $ 21.41M حجم (24 ساعته) $ 78.04K$ 78.04K $ 78.04K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 24.20M$ 24.20M $ 24.20M سرمایه در گردش 6.19B 6.19B 6.19B حداکثر عرضه 7,000,000,000 7,000,000,000 7,000,000,000 عرضه کل 6,342,291,667 6,342,291,667 6,342,291,667 نرخ گردش 88.45% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی SKALE برابر است با $ 21.41M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 78.04K. عرضه در گردش SKL برابر است با 6.19B، و عرضه کل آن 6342291667 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 24.20M است.